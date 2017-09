Häcken körde över Elfsborg

1893 stycken fick se Häcken besegra Elfsborg på Bravida Arena.

Efter att fredagens match hade blivit inställd så var spelarna på planen under lördagen istället. I den 5:e minuten sköt Nasiru Mohammed ett lurigt skott som Kevin Stuhr Ellegaard hade problem med, men till slut plockade han bollen. Någon minut senare fick Elfsborg en frispark i ett väldigt bra läge när Erik Friberg drog ner Issam Jebali. Simon Lundevall tog frisparken, men bollen gick precis utanför mål. Efter 9 minuters spel drog Paulinho till på en frispark, men Kevin Stuhr Ellegaard stod i vägen och plockade bollen i famnen. I minut 17 sköt Paulinho inifrån straffområdet, men bollen gick tätt utanför. I den 20:e minuten gjorde Häcken 1-0. Häcken fick hörna. Erik Friberg slog en passning till en mötande Ahmed Yasin. Yasin vek in i straffområdet och slog till och bollen seglade in i mål. I minut 25 sköt Mohammed Abubakari ett skott som gick tätt över Elfsborgs mål. 6 minuter senare sköt Erik Friberg bollen en meter utanför mål. Issam Jebali var nära att kvittera i minut 33 när han slog en frispark som gick tätt utanför mål. I samma minut fick Per Frick en varning för att han sparkade bort bollen när Häcken skulle ha haft den. Häcken gjorde 2-0 efter 40 minuters spel. Paulinho avancerade upp på vänsterkanten, han fintade sig förbi en spelare och sedan såg han att Nasiru Mohammed stod precis utanför straffområdet och passade honom. Mohammed drog till nästan direkt och bollen gick längs marken in i mål. I den 45:e minuten slog Egzon Binaku till med ett skott som gick tätt utanför mål.Direkt i den andra halvleken fick Ahmed Yasin bollen, han avancerade uppåt och sköt, men bollen gick över mål. I minut 47 sköt Egzon Binaku ett skott som gick någon meter över mål. 2 minuter senare fick Per Frick sin andra varning och blev utvisad. Han gick in för hårt i en närkamp med Häckens målvakt Peter Abrahamsson. I samma sekvens fick Alexander Faltsetas en varning för snack. I den 52:a minuten drog Nasiru Mohammed till på ett skott, men Kevin Stuhr Ellegaard lyckades att ta bollen. Efter 59 minuters spel sköt Nasiru Mohammed ett skott som gick på Kevin Stuhr Ellegaard och sedan ut till hörna. Hörnan blev resultatlös. Elfsborg gjorde matchens första byte i minut 63 när Simon Lundevall ersattes av Emir Bajrami. 1 minut senare senare sköt Rasmus Rosenqvist bollen rakt på Häckens målvakt Peter Abrahamsson. Häckens första byte gjordes i minut 65. Paulinho gick ut och Mathias Ranégie kom in. En minut senare kom Nasiru Mohammed in i Elfsborgs straffområde och drog till, men Ellegaard stoppade den bollen. Efter 69 minuters spel avslutade Mohammed Abubakari ett skott som gick en meter över mål. IFE gjorde sitt andra byte i matchen i minut 70. Jesper Karlsson kom in istället för Simon Olsson . Någon minut senare sköt inhopparen Mathias Ranégie ett skott som gick tätt utanför mål. Nasiru Mohammed varnades i minut 71 på grund av att han kom in för sent i en duell med Adam Lundqvist. 3 minuter senare kom Nasiru Mohammed fri med Kevin Stuhr Ellegaard, Ghananen sköt bollen rakt på dansken. I den 76:e minuten gjorde Häcken sitt andra byte i matchen när Adam Andersson ersatte Egzon Binaku. I minut 81 gjorde BK Häcken sitt tredje och sista byte. Nasiru Mohammed gick ut och supertalangen Daleho Irandust gick in. 1 minut senare gjorde Elfsborg matchens sista byte. Adam Lundqvist sprang snabbt ut och Viktor Prodell kom in. I minut 83 slog Erik Friberg ett bra inlägg som Ahmed Yasin nickade på, Kevin Stuhr Ellegaard tog den, men han släppte retur. Ahmed Yasin sköt på returen, men Kevin Stuhr Ellegaard tog bollen på mållinjen denna gången. 1 minut senare provade Emir Bajrami ett skott, men det gick utanför. Ytterligare 1 minut senare sköt Mathias Ranégie ett skott som gick flera meter utanför mål. I minut 87 drog Adam Andersson till ifrån distans, men Elfsborgs målvakt tog den. 1 minut senare sköt Rasmus Lindgren bollen tätt utanför mål. I minut 90 gjorde Adam Andersson 3-0 när han avancerade ifrån sin kant och sköt bollen mellan Kevin Stuhr Ellegaards ben. I minut 92 sköt Ahmed Yasin ett skott som gick utanför mål. 1 minut senare blev han varnad.Elfsborg har riktigt dålig form just nu. Att förlora med 3-0 är aldrig okej för ett lag som Elfsborg. Jag vet inte riktigt vad det är som är felet. Många röster vill att Magnus Haglund ska avgå, jag tror inte att det är lösningen. Elfsborgs bästa spelare för dagen var Kevin Stuhr Ellegaard. Han räddade väldigt mycket, trots sina tre insläppta.