Elfsborg vill ta revansch ifrån det förra mötet mot Djurgården där IFE förlorade med 3-0.

Inför IF Elfsborg - Djurgårdens IF: Alex Dyer gör comeback

Efter förlusten mot Häcken så är det dags för match igen för IF Elfsborg.

0 KOMMENTARER 265 VISNINGAR 0 KOMMENTARER265 VISNINGAR MAXIMILIAN DAMM

maximiliandamm@hotmail.com

2017-09-18 21:20:00

ANNONS:

Fler artiklar om Elfsborg

Elfsborg

2017-09-18 21:20:00

Elfsborg

2017-09-17 12:13:00

Elfsborg

2017-09-16 17:58:00

Elfsborg

2017-09-15 20:42:00

Elfsborg

2017-09-14 17:00:00

Elfsborg

2017-09-12 19:31:00

Elfsborg

2017-09-11 09:54:02

Elfsborg

2017-09-10 20:32:00

Elfsborg

2017-09-09 17:41:29

Elfsborg

2017-09-09 17:36:00

ANNONS:

Efter förlusten mot Häcken så är det dags för match igen för IF Elfsborg."Om Magnus Haglund av en eller annan anledning inte kan bidra med detta så behöver han ersättas med någon som kan."1893 stycken fick se Häcken besegra Elfsborg på Bravida Arena.Matchen blir uppskjuten tills imorgon vid 16:00.Under fredagen åker Elfsborg till Hisingen för att möta BK Häcken.Bosse Johansson slutar efter 13 år i klubben."Försvinnande få ljusglimtar i en valhänt och håglös tillställning."Kalmar FF kvitterade sent mot Elfsborg under söndagens match.Landslagsuppehållet över och ny match i allsvenskan väntar för IF Elfsborg. Imorgon möter de Kalmar FF på Borås Arena. – Vi möter ett formstarkt Kalmar, säger Magnus Haglund till Svenska Fans.Första steget mot U21-EM 2019 i Italien är avklarat. Sverige slog Cypern med 4-1. Simon Olsson var uttagen men fick inte spela. – Det är ju såklart lite motivation. Att man krigar mer nu för att ta den där startplatsen, säger Simon Olsson till Svenska Fans.