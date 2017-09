Borås Arena, Borås, 2017-09-10 15:00

Elfsborg - Kalmar



Inför IF Elfsborg – Kalmar FF: ”Det krävs att vi presterar på topp för att vinna”

Landslagsuppehållet över och ny match i allsvenskan väntar för IF Elfsborg.

Imorgon möter de Kalmar FF på Borås Arena.

– Vi möter ett formstarkt Kalmar, säger Magnus Haglund till Svenska Fans.

Med två raka vinster, mot Landskrona BoIS i kvalet till Svenska Cupen 2017/2018 och Halmstads Bollklubb i allsvenskan, gick IF Elfsborg in i landslagsuppehållet med en positiv känsla. Magnus Haglund följde landslagets kvalmatcher mot Bulgarien och Vitryssland plus U21-landslagets EM kvalmatch mot Cypern i Falkenberg.

– Jämn match mot Bulgarien, säger Magnus Haglund. Vi kunde likväl vunnit som förlorat. Det var små mariginaler som avgjorde, men det är klart att de släppte in tre mål mot Bulgarien. Det var de som var problemet mot Bulgarien. Offensivt sett var Sverige ganska bra. Första kvarten/tjugo minuterna mot Vitryssland betecknar han som trevande innan Emil Forsberg spräckte Sergei Cherniks nolla. Efter det var Sverige var överlägsna och resultatet skrevs till 0-4. U21-lagets var över efter Carlos Strandbergs två snabba mål. Laget stod för en övertygande insats. Det enda som var tråkigt var att Simon Olsson inte fick någon speltid.



Enligt Manager Magnus Haglund har det vart ett bra uppehåll för IF Elfsborg. De vilade några dagar och hade sedan en fantastisk träningsvecka där de verkligen fått chansen att träna. Han förklarar att det täta matchprogrammet gjorde att det rent träningsmässigt blev lite gjort eftersom träningarna bestod av ett lätt pass före match, en återhämtningsträning efter match och vilodag. Under veckan har de därför jobbat igenom försvarsspel och anfallsspel i syfte att få så många bitar på plats som möjligt. De har jobbat likvärdigt med både försvars- och anfallsspel.



Kalmar FF hade ingen bra vårsäsong i allsvenskan 2017. Stjärnsmällen mot IF Elfsborg i premiären följdes upp med två vinster – mot Halmstads Bollklubb och GIF Sundsvall hemma på Guldfågeln Arena – på de tolv första omgångarna i allsvenska. När sommaruppehållet kom låg de på kvalplats. Tränaren Peter Swärdh avskedades och den forne guldtränaren Nanne Bergstrand tog över laget. Under sommarens transferfönster såldes Svante Ingelsson och Ismael till Udinese respektive Akhmat Grozny. Laget förstärktes med Romario, hemvändaren Jonathan Ring, Erton Fejzullahu, Harmeet Singh, Philip Hellquist och Mikael Dyrestam.



Juli inleddes med att de blev överkörda av Djurgårdens IF hemma på Guldfågeln Arena. De följdes upp med förluster mot AIK och AFC Eskilstuna innan de vann returmatcherna mot AFC Eskilstuna och AIK. Under augusti har de spelat fem tävlingsmatcher i allsvenskan och Svenska Cupen och endast förlorat mot Malmö FF med 6-0 på Swedbank Stadion. I skrivande stund har de spelat in 23 poäng vilket placerar de en tolfte plats i tabellen och deras statistik skrivs till 22-37.

– Ett formstarkt Kalmar, säger Magnus Haglund när vi efter fredagens förmiddagspass på Borås Arena pratar om söndagens match. De har vunnit fem av sina sex senaste matcher. Så de har gjort det jättebra. Vi möter ett formstarkt Kalmar. Det krävs att vi presterar på topp för att vinna.

Vem räknar du som deras nyckelspelare?

– I backlinjen är det Viktor Elm, svarar Magnus Haglund. På mitten är det nog Romario tycker jag och så har de Erton Fejzullahu och Papa Diouf där framme. De forwardsen är bra. Sedan tycker jag att Ring också kommit n och gjort det bra. Nu säger jag nästan allihopa men de har hårt arbetande spelare, Herman Hallberg och Melker Hallberg. De har ett bra lag.



Nanne Bergstrand reser till Borås med följande manskap:

1. Ole Söderberg 32. Lucas Hägg-Johansson.

5. Viktor Agardius, 7. Harmeet Singh, 13. Emin Nouri 14. Stefan Larsson, 16. Philip Hellquist, 17. Romario Marques Rodrigues, 19. Melker Hallberg, 20. Calle Johansson, 21. Anton Maikkula, 23. Viktor Elm, 24. Filip Sachpekidis, 27. Papa Diouf, 28. Jonathan Ring, 29. Romario Pereira Sipiao, 34. Herman Hallberg, 42. Mikael Dyrestam, 44. Erton Fejzullahu



Magnus Haglund har tagit ut följande trupp:

David Olsson, Tim Rönning.

Jesper Manns, Adam Lundqvist, Anders Randrup, Jörgen Horn, Jon Jönsson, Daniel Gustavsson, Simon Lundevall, Issam Jebali, Joakim Nilsson, Rami Kaib, Ibrahim Dresevic, Per Frick, Simon Olsson, Jesper Karlsson, Emir Bajrami, Viktor Prodell Frånvaro: Kevin Stuhr Ellegaard (avstängd), Rasmus Rosenqvist (avstängd), Samuel Holmén (ej spelklar än efter överansträngd vadmuskel), Lasse Nilsson (ej spelklar än efter bristning), Alex Dyer (ej spelklar än efter fotledsskada).

– Jag känner mig mycket trygg med det, säger Magnus Haglund när pratar vi om David Olsson som får göra allsvensk debut imorgon eftersom Kevin Stuhr Ellegaard är avstängd på grund av utvisningen mot Landskrona BoIS i Svenska Cupen 2017/2018. Han har tränat jättebra under lång tid. Han stod mot Kalmar i en träningsmatch i somras och gjorde det jättebra. Han är helt förberedd för detta. Mentalt, fysiskt och målvaktsmässigt är han helt klart förberedd för detta.



En annan fråga är vem som spelar bredvid Simon Olsson imorgon eftersom Rasmus Rosenqvist är avstängd och Dyer/Holmén inte är spelklara. Min gissning stavas Jon Jönsson.



0 KOMMENTARER 2 VISNINGAR 0 KOMMENTARER2 VISNINGAR ROBERT HYLTSKOG

2017-09-09 17:41:29

ANNONS:

Fler artiklar om Elfsborg

Elfsborg

2017-09-09 17:41:29

Elfsborg

2017-09-09 17:36:28

Elfsborg

2017-08-28 10:40:00

Elfsborg

2017-08-27 21:15:00

Elfsborg

2017-08-26 15:38:01

Elfsborg

2017-08-24 11:23:39

Elfsborg

2017-08-23 22:49:00

Elfsborg

2017-08-22 20:17:00

Elfsborg

2017-08-19 11:34:17

Elfsborg

2017-08-18 19:55:00

ANNONS:

Landslagsuppehållet över och ny match i allsvenskan väntar för IF Elfsborg. Imorgon möter de Kalmar FF på Borås Arena. – Vi möter ett formstarkt Kalmar, säger Magnus Haglund till Svenska Fans.Första steget mot U21-EM 2019 i Italien är avklarat. Sverige slog Cypern med 4-1. Simon Olsson var uttagen men fick inte spela. – Det är ju såklart motivation lite motivation. Att man krigar mer nu för att ta den där startplatsen, säger Simon Olsson till Svenska Fans."Vi har egentligen en oerhört stark trupp med allt från ungdomlig vilja till erfaren elegans och borde ligga bättre till än vi gör."Elfsborg tog tre poäng när Halmstads BK gästade Borås Arena.IF Elfsborg och Halmstads Bolllklubb tog sig båda vidare till vinterns gruppspel i Svenska Cupen 2017/2018. Imorgon möts de på Borås Arena. – Vi skall bara vinna, säger Simon Olsson till Svenska Fans."Att vara pinsamt frånvarande mot en annan Allsvensk klubb är illa nog. Att vara det mot en klubb som spelare i division 1 södra är en ren skam."1598 personer såg Elfsborg vinna en högdramatisk mot Landskrona BoIS i omgång 2 av Svenska Cupen.Elfsborg går in i den andra omgången av Svenska Cupen under onsdagen mot Landskrona BoIS på Landskrona IP.Hur länge skall det här få pågå innan makten inom föreningen reagerar?3773 personer såg Elfsborg spela lika mot Jönköpings Södra IF på Stadsparksvallen.