Krönika: En tunn seger

"Problemen lever fortfarande."





AFC har inte gjort någon direkt stark första säsong i



Det började inte på rätt sätt för Elfsborg. AFC satte 1-0 redan i minut 2 rakt genom ett gigantiskt hål i det gulsvarta försvaret. Visst, sådant kan hända tidigt i en match när man inte riktigt spelat in sig men det har skett för ofta i år. Och dessutom var det ju i så fall bara Elfsborg som behövde en startsträcka.



För mig fanns det klara paralleller till matchen på Borås Arena där AFC också var först med att sätta press och också först med att göra mål. Också i likhet med den matchen var det inte mycket till spel för Elfsborg under första halvlek igår. Även om det inte var lika illa som det var på Borås Arena.

Igår var det lågenergi för det mesta under första halvlek. Elfsborg försökte skapa press med Lundevall, Nilsson och Prodell som offensiva spetsar och med Jebali i sin fria roll strax bakom men dom vanliga problemen hängde fortfarande kvar. Spelet vill inte fungera. Passningar går fel alldeles för ofta, kommunikationen brister gång efter annan och frustrationen är uppenbar. Genom detta tillåts AFC att skapa en egen press och det är nästan ständiga hot.



I Borås dröjde det till 58: e minuten innan vi klarade av att kvittera, igår hände det redan i den 26: e. Issam Jebali tog sig fri (vad var det för försvarsspel av AFC) och lyckades fånga en frisparksretur som han stenhårt satte längs med marken till 1-1. Målet firades men Jebalis ganska sammanbitna min vittnade än tydligare om den frustration som fanns i laget. Avslutet var kanske inte så mycket sprudlande spelglädje som ett ilsket försök att få den förbannade bollen över linjen.



Hur som helst gav målet oss lite energi och det väckte hopp om att få igång någonting mer hållbart. Tyvärr räckte inte energin längre än omkring 5 minuter innan vi återgick till hur det var innan. Vi skapade oss möjligheter, dessvärre utan att få till distinkta avslut och halvleken slutade oavgjord.



Jebali kom fram ytterligare en gång och gav oss ledningen i 59: e. Hans 10: e mål i år och detta kom efter att ett mer offensivt och framförallt mer samlat Elfsborg kommit ut till andra halvlek. Men det var en tunn satsning som ganska snart visade sina brister. AFC kunde fortfarande ganska lätt bryta vårt spel och satsa framåt och vi fick kämpa med allt vi hade för att klara av att försvara oss. Tyvärr lyckades AFC kvittera i 70: e men vårt svar kom nästan omedelbart för Prodell fick tag på bollen och bombade i slutresultatet 2-3 i 71: a.



Det var inte en bra match av Elfsborg igår. Man skall inte underskatta AFC: s förmåga att göra det svårt för motståndarna på sin hemmaplan men vi skall inte glömma att vi även hade svårt för dom på vår hemmaplan. Vi vann då och vi vann nu men det är tunna segrar vars enda fördel är dom 3 poängen. Problemen lever fortfarande.

2017-10-22 12:42:00

