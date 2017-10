Krönika: Fanns det något annat att vänta sig

"Östersund var igår typexemplet på det samspelade laget jag hela den här säsongen längtat efter att få se i gulsvart uniform."

Vi förlorade mot Östersund.Hur många av oss är egentligen förvånade över det? Ett Elfsborg som krampaktigt tagit sig igenom serien mot ett Östersund som mer eller mindre formtoppat sig för sitt europaspel. Jag är medveten om att Malmö FF vann guldet i år men för mig är det uppenbart att Östersund är det starkaste laget i Allsvenskan just nu.Det kanske låter uppgivet att säga att vi inte kunde vänta oss något annat än en förlust igår men det är inte så jag menar. En seger var naturligtvis inte en total omöjlighet men det faktum att en förlust var att vänta sig igår gör att det inte känns särskilt tungt idag.Detta sagt var det ändå så att vi, till en början åtminstone, inte blev överkörda. Östersund var laget som hade avsluten men kunde åtminstone spela upp oss på offensiv planhalva. Dock fanns det inte någon direkt tro på framgång i laget. 13 minuter in hade vi inte fått till ett enda avslut på mål och besluten som togs, till och med när möjlighet fanns att gå för mål, var nästan alltid defensiva. Var planen att försöka hålla 0: an?Det skall sägas att det fanns stunder av väldigt bra spel för Elfsborg men det gick inte framåt så mycket som från ena sidan till den andra. Allt rasade samman vid den offensiva tempoväxlingen och Östersund körde ett rakare offensivt spel för att så snabbt som möjligt straffa oss.Dom lyckades i 28: e på en hörnretur. Ellegaard var chanslös och det var egentligen dom flesta när Papagiannopoulos väl hade nått bollen. Att han fick stå så fri att ta emot en hörna är däremot tveksamt.Än mer tveksamt var Geros mål i 30: e. Jebali spelade bort bollen från sig själv med en vaken Gero alldeles intill sig och det fanns ingen som lyckades hinna tillbaks i tid. Klantigt av Jebali men samtidigt absurt lätt för Gero att bara jaga in och sätta målet.Överhuvudtaget var det ett återkommande problem för oss att vi spelade bort bollen från oss själva. Det tycks som att vi ofta inte kan bestämma oss för om vi skall passa eller försöka driva bollen själva och i mellanläget tappar vi helt enkelt bort bollen och blir straffade. För det kan inte påstås att vi igår var särskilt skickliga på att återta bollen när den väl hamnat hos hemmalaget.Men, återigen, det var en väntad bild. Jag hade dock hoppats att vi skulle klarat av motståndet bättre. Jag har lyxen att kunna förvänta mig en förlust, det gör ingen större skillnad, men Elfsborg måste gå ut med tron på möjligheten av en seger annars kommer inget att fungera.3-0 i 43: e av Ghoddos. Östersund var igår typexemplet på det samspelade laget jag hela den här säsongen längtat efter att få se i gulsvart uniform.4-0 på straff redan i 48: e av Nouri och det såg inte ljusare ut efter vilan. Jebali hade kanske sin tyngsta dag på jobbet sedan han kom till Elfsborg (har aldrig sett honom göra så många misstag) och det var bra att Mian hade styrka nog att byta ut honom. Jebali är normalt sett fantastiskt bra men igår höll han inte måttet.En timme in började vi faktiskt få till lite avslut. Det förekom inget som helst skifte i dominansen på planen men vi kom faktiskt fram istället för att fastna 10 meter utanför offensivt målområde. Jesper Karlsson gjorde ett mycket piggt inhopp och fick sånär ett friläge i 67: e minuten om det inte varit för en lång tå från en försvarande Östersundspelare. Karlsson kommer bli en spännande spelare inför nästa säsong bara han får mer förtroende att få visa sina kunskaper än att bytas in i slutminuterna.Det gulsvarta spelet förbättrades undan för undan ju längre andra halvlek led. Marginalerna var emot oss i några lägen och vi tappade väldigt många lägen tack vare bristande kommunikation och starkt försvarsspel av hemmalaget men det blev ändå påtagligt bättre. Under flera minuter tvingade vi faktiskt ut Östersund ur vårt målområde och fick jaga öppningar precis som vi.Perioden kröntes av Viktor Prodells 4-1 i 91: a. Ett nästan förvånansvärt dåligt försvarsspel av Östersund att missa Prodell och lysande av honom att utnyttja detta misstag.Det blev inga fler mål för Östersund igår efter straffen, 4 stycken räckte ju ändå gott för en överlägsen seger, och med tanke på hur det såg ut på planen i större delen av matchen måste jag säga att det var skönt att siffrorna inte blev värre. Ännu en match med resultat som mot Malmö FF hade varit otroligt tungt. Prodells mål i 91: e fixade till marginalen lite också även om det var ännu skönare just för att det spräckte den offensiva 0: an.En match kvar av Allsvenskan innan vi får gå till vila och komma fram till hur vi skall göra för att gå ett mer gyllene öde till mötes nästa säsong.