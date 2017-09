Krönika: Hitta en annan väg, Elfsborg

Tidigare år har bortamatcher mot Häcken varit tillfällen då vi kunnat, med viss självsäkerhet, räkna med att få med oss åtminstone 1 och oftast 3 poäng. Men med en ny arena och ny tränare har Häcken lyft sig och ordentligt visat varför dom är starkast i staden Göteborg. Senaste gången dom förlorade en match var till exempel mot Malmö FF den 8 juli och den raden av vinster (och några oavgjorda) blev bara längre igår.

Vi, å andra sidan har nu en enda seger på åtta omgångar.

Det innebär förvisso att vi inte förlorat oss hela vägen fram till igår men det är nära nog så och visa mig den som påstår att allt står rätt till i Elfsborg och jag skall visa dig någon som antingen ljuger eller inte är vid sina sinnens fulla bruk.



Det går dock inte att påstå att Elfsborg inte försöker spela och bitvis gör det bra. Defensivt var vi inledningsvis acceptabel och offensivt fanns samtidigt viljan om än inte några större mängder självförtroende. Mittfältsspelet gick dock inget vidare då Häcken tydligen bestämt sig för att inte tillåta oss att utöva vår paradgren och det var inte mycket vi skapade framåt. Ett problem som höll i sig i stort sett hela matchen. Bytena som gjordes i andra halvlek förde med sig en del energi, inte minst med



Jag kan alltså inte påstå att Elfsborg inledde matchen starkt men det var ändå godkänt men det i sig är också ett tecken på att svårigheterna satt spår. Felpassningar förekom i för stor grad redan innan Häcken tog ledningen och dom ökade bara i antal efter att målen rullat in. Defensiven tappade efter hand från acceptabel till lika desperat jagande som resten av vårt spel och Häcken hade lekstuga.



Vi har uppenbarligen inte självförtroende nog att kunna resa oss ur underlägen längre, åtminstone inte när motståndaren faktiskt har ett fungerande lagspel.

Direkt efter att Yasin satte 1-0 försvann i stort sett hel vår offensiv och vi spenderade resten av matchen med att jaga efter och förlora i stort sett varenda duell. Det förekom försök framåt men det var mer desperation och blind vilja än samordnad attack och det är aldrig att rekommendera mot ett så samordnat lag som Häcken, laddade av sin egen framgång och av att ha ledningen i matchen. Det röda kortet som fick Frick utvisad hjälpte inte på minsta sätt vår offensiva förmåga.



Gårdagens match var inte vad jag hoppades på men det var tyvärr vad jag väntade mig. Vi har enorma problem som ingen tycks försöka lösa. Oerhört kompetenta spelare klarar inte av att samordna sig och blir inte mer än skickliga individer. Det är tränarens uppgift att åtgärda ett sådant problem så att det inte upprepas gång efter gång. Men det har än så länge inte hänt.

Våra motståndare har läst vår taktik och använder sig av motåtgärder trots det förändras den inte nämnvärt. Det är tränarens uppgift att hantera det problemet. Men det har inte hänt.

Vad är det som är så förbannat svårt? Om du stångar pannan blodig mot en vägg, varför inte se efter om det finns möjlighet att gå en annan väg?



Elfsborg behöver en ny taktik och mer än det en nytändning och det behövs nu. Om

2017-09-17 12:13:03

