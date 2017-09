Krönika: Några få ljusglimtar i mörkret

David Olsson gjorde sin Allsvenska debut i målet. Spelade inledningsvis med oväntat självförtroende för en debutant och det höll i sig resten av matchen. Det vore en lögn att påstå att det inte oroade mig att Ellegaard inte skulle kunna spela, inte minst eftersom det har varit Ellegaard som räddat oss många gånger i år, men Olsson visade sig vara en väldigt kompetent ersättare som egentligen endast gjorde ett misstag och det var tyvärr det som kostade oss segern. Dock skall jag inte lägga det helt på honom eftersom försvararna helt klart tappade markeringen på den ensamma Kalmarspelaren som lyckades nicka in målet. David Olssons insats var totalt sett en klar ljusglimt.



Viktor Prodells avslut i mål i 14: e minuten var en pärla. Självsäkert, balanserat och erfaret.





Det var i stort sett allt. Försvinnande få ljusglimtar i en valhänt och håglös tillställning. Målen vi fick till var naturligtvis viktiga och avgörande för att vi skulle lyckas få åtminstone det där enda poänget men hade vi nu bara lyckats få till någon form av lagspel så kanske det hade kunnat resultera i fler mål.

Förvisso saknades inte starka individuella insatser men få av våra toppspelare nådde sin fulla potential. Skadebekymmer och annat är naturligtvis bidragande orsaker men det var påfallande få som verkligen klarade av att spela på en godkänd nivå. Och på grund av det hamnade anfallare ofta ensamma på offensivt område med en kluns kalmarspelare omkring sig. Det snabba passningsspelet existerade knappt och kantspelet var tveksamt i dom starkaste stunderna.



Kalmar FF genomförde dock en bra match. Dom styrde och ställde mycket under första halvlek och i stort sett allt under den andra. Det märks att det är ett lag med ett helt annat självförtroende än det vi mötte i premiären. Dom höll en bra balans mellan det offensiva och defensiva för att vara en match på bortaplan. Förvisso inte med överdrivet många klara chanser men det var i stort sett bara dom som hade chanserna i andra halvlek för deras försvar höll oss nästan hela tiden på tryggt avstånd. Punktmarkeringen på Lundevall var till exempel väldigt framgångsrik. och när vi fick bollen hade Jebali, Gustavsson och Lundevall en tendens att bli väldigt ensamma med Kalmars försvar.



Slutsatsen kan för mig inte bli något annat att detta var ännu en insats av Elfsborg som måste klassas som misslyckad. En förlust hade varit skandal men detta oavgjorda var inte långt bättre. Det var Kalmar FF som hade matchen och vi som kämpade bara för att komma i kapp. Vilket leder mig till att ännu en gång fråga: Varför hanteras inte det här problemet?



PS

Enligt den rapport jag inhämtat förs diskussioner om att sälja Viktor Prodell. Är det verkligen så att man finner det för gott att sälja kanske det närmaste vi har av en utpräglad målgörare i gulsvart?

Vidare säger rapporten att summan som erbjudits är 1–2 miljoner. Är det ett skämt? Hur kan ett sådant skambud ens tas på allvar?

2017-09-11 09:54:02

