Lasse Nilsson jublar efter ha gjort 2-1 till Elfsborgs fördel.

Lasse Nilsson avgjorde matchen på tilläggstid

Elfsborg och Sundsvall möttes under söndagen. IFE avgjorde matchen sent.





Lasse Nilsson blev räddaren i nöden

I minut 51 var Lasse Nilsson nära att kvittera när han fick bollen i straffområdet och drog iväg ett skott, men





Dålig första halvlek, bättre i andra

Äntligen så vann Elfsborg en match igen. Det var en och en halv månad sedan sist. Det var en väldigt dålig första halvlek för IFE, men laget ryckte upp sig i dem andra. Lasse Nilsson var helt klart matchens bästa spelare. Han är nästan alltid bra när han är på planen tycker jag. Äntligen spelade Elfsborg match på hemmaplan igen. Det hade gått tre veckor sedan sist. Nu var det GIF Sundsvall på besök. I minut 5 fick Elfsborg en hörna. Simon Lundevall slog den och Jörgen Horn nickade bollen precis utanför mål. Två minuter senare drog sig Jörgen Horn på sig en varning när han rev ner Linus Hallenius . Frisparken sköts av David Batanero , men bollen gick rakt i muren, men Kristin Steindórsson snodde åt sig bollen. Han slog en boll som gick förbi Elfsborgs försvar och där stod Linus Hallenius som styrde vidare bollen till Peter Wilson som var helt fri. Han slog enkelt in bollen i ett öppet mål. I minut 23 var Giffarna nära att göra 0-2 när Romain Gall drog till på volley, men Kevin Stuhr Ellegaard stod i vägen för det skottet. En minut senare sköt Kristinn Steindórsson ett skott som gick rakt på Elfsborgs målvakt. Spanjoren David Batanero fick en varning i minut 31 när han fällde Simon Lundevall. Någon minut senare kom Romain Gall igenom Elfsborgsförsvaret och drog till, men Kevin Stuhr Ellegaard plockade bollen. Efter 35 minuters spel nickade David Myrestam en bollen över mål. Tre minuter senare sköt Daniel Gustavsson ett skott som gick precis utanför mål. I den sista minuten i den första halvleken gick Per Frick av planen skadad och in kom Lasse Nilsson.I minut 51 var Lasse Nilsson nära att kvittera när han fick bollen i straffområdet och drog iväg ett skott, men Tommy Naurin stod på rätt plats och tog bollen. Två minuter senare drog Eric Larsson till på volley, men Elfsborgs målvakt stod på rätt plats. Ytterligare någon minut senare sköt Daniel Gustavsson bollen några centimeter utanför mål. I den 58:e minuten gjorde Elfsborg matchens andra byte. Samuel Holmén ersattes av Anders Randrup . I samma minut kvitterade Elfsborg. Den inhoppande Anders Randrup slog in ett inlägg till Issam Jebali som drog till, bollen gick via stolpen in i mål. En minut senare gjorde Giffarna sitt första byte i matchen när David Myrestam gick ut. In kom Sebastian Rajalakso . Eric Larsson drog till ifrån distans i minut 66. Bollen gick över Elfsborgs mål. Anders Randrup varnades i minut 68 när Eric Larsson revs ner. Sundsvall fick frispark ifrån vänsterkanten. David Batanero slog in frisparken i straffområdet och Marcus Danielsson mötte bollen med sin panna, men bollen gick över över Elfsborgs mål. I den 76:e minuten fick Issam Jebali bollen i straffområdet och sköt sedan bollen precis utanför mål. Efter 80 minuters spel fick Lasse Nilsson bollen ifrån Issam Jebali, Nilsson avancerade uppåt och sköt bollen, men Tommy Naurin boxade bollen till en resultatlös hörna. En minut senare sköt Peter Wilson ett skott som gick rakt på Kevin Stuhr Ellegaard. Ytterligare en minut senare gjorde GIF Sundsvall sitt andra byte i matchen. Målskytten Peter Wilson gick av och Jonathan Morsay kom in. Sebastian Rajalakso drog ifrån distans i minut 84, men återigen stod Kevin Stuhr Ellegaard i vägen. Tre minuter senare gjorde IFE sitt sista byte i matchen när Jesper Manns ersattes av Viktor Prodell. Ytterligare någon minut senare gjorde Sundsvall sitt sista byte i matchen. Kristinn Freyr Sigurdsson ersatte Romain Gall. I minut 91 fick Anders Randrup lämna planen efter att han fått sitt andra gula kort. I den 93:e minuten sköt Jonathan Morsay bollen precis utanför. Elfsborg avgjorde matchen i dem sista sekunderna. Jörgen Horn slog en långboll som Lasse Nilsson tog ner, och sedan placerade han in bollen mellan benen på Tommy Naurin.Äntligen så vann Elfsborg en match igen. Det var en och en halv månad sedan sist. Det var en väldigt dålig första halvlek för IFE, men laget ryckte upp sig i dem andra. Lasse Nilsson var helt klart matchens bästa spelare. Han är nästan alltid bra när han är på planen tycker jag.

2017-10-15 19:33:00

Elfsborg och Sundsvall möttes under söndagen. IFE avgjorde matchen sent.