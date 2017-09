Magnus Haglund kommer inte längra jobba för IF Elfsborg.

Magnus Haglund lämnar Elfsborg

Elfsborg och chefstränaren Magnus Haglund gick skilda vägar under onsdagen.





Magnus Haglund säger såhär om beskedet till Elfsborgs hemsida:

- Jag har fått vara en del av IF Elfsborg under sammanlagt nära 11 år. Jag har verkligen älskat att träna IF Elfsborg och jag har gett allt för föreningen under dessa år. Men jag har nu kommit till en punkt där jag känner att det är bäst att någon annan tar över.



Elfsborgs nuvarande assisterande tränare



Magnus Haglund kom första gången till IF Elfsborg 2004. Då var han helt okänd för allmänheten. Han hade tidigare bara tränat Stafsinge IF och Laholms FK. Hans karriär i Elfsborg började dåligt med några förluster, men det vände sedan och 2006 var han med och ledde Elfsborg till det första SM-guldet på 45 år. Han utvecklade Elfsborg till en toppklubb i



