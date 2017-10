Bara kryss mot Trelleborg

Ett lysande genombrott av Enock Kwakwa ordnade den straff som gav Erik Pärssons kvitteringsmål. Men det blev inte de tre poäng som behövdes för att minska Trelleborgs försprång i tabellen.

Det var Trelleborg som tog ledningen i matchen. Robin Jacobsson slog ett inlägg som Alexander Blomqvist forcerade in. Blomqvist såg ut att stå i offsideposition, men målet godkändes. FFF hade svårt att skapa chanser i första halvlek, saknade kreativitet och förblev mållöst under de första 45 minuterna.FFF steppade upp och spelade betydligt bättre i andra halvlek. Efter bara några sekunder fick Erik Pärsson ett friläge. Men anfallarens avslut räddades av Marko Johansson . När Enock Kwakwa och Johan Lassagård byttes in i 68:e minuten blev det rejäl fart på de gulvita, som skapade flera fina målchanser. Tobias Karlsson hade en nick som var nära att resultera och Kwakwa hade ett skott som touchade en motståndare och sånär gick i mål. FFF fortsatte att trycka på och fick till slut utdelning. I 88:e minuten stormade Enock Kwakwa fram med full fart. Magnus Andersson tvingades meja ner mittfältaren. Straffen var solklar. Erik Pärsson krutade in kvitteringen. En riktigt bra slagen straff.FFF var i behov av en seger och ville därför få in en boll till. Men målet uteblev och poängen delades. Laget vid havet gick förbi Helsingborg på målskillnad och ligger nu femma.– Bytena gav effekt och gjorde oss bättre. Men för oss känns detta som en förlust, säger tränare Hasse Eklund