Inför ÖIS: "Vill påbörja ny svit"

Imorgon kommer Hakeem Arabas och Danny Erviks ÖIS på besök till Falcon Alkoholfri Arena. Hasse Eklund har matchplanen klar - och vet vad FFF behöver se upp med.

– ÖIS har fått en nytändning efter tränarbytet. De kan anfalla på olika sätt; genom inläggsspel med folk i boxen och genom omställningar. För oss gäller det att vara breda i försvarstänket och vara beredda på många olika scenarion i hur ÖIS anfaller, säger Hasse Eklund Erik Pärsson och Tibor Joza är tillbaka från avstängning och Tobias Englung, som insjuknade inför matchen mot Dalkurd, är åter fit for fight. Och skadeläget ser allt bättre ut. Enda minuset är att Daniel Johansson är sjuk.– Vi gjorde tre förändringar mot Dalkurd. Per Karlsson, Enock Kwakwa och Daniel Johansson kom in och gjorde det jättebra. Konkurrensen ger mig angenäma problem när jag ska ta ut laget, säger Eklund.Dominic Chatto spelade tidigare i Häcken och vet hur ÖIS ska tas.– De har två stora starka killar där framme som vi behöver försvara oss mot. Jag tror att vi vinner med 2-0 och att jag gör ett av målen, säger mittfältaren.Vid vinst är FFF - åtminstone tillfälligt - bara en poäng efter Trelleborg , som innehar tredjeplatsen.– Det är många matcher kvar och mycket kan hända. Det gäller för oss att påbörja ny förlustfri trend. Vi behöver ta en match i taget och börja med en trea mot ÖIS imorgon, säger Hasse Eklund. Tobias Karlsson , Erik Pärsson, Amin Nazari Christoffer Carlsson , Per Karlsson, Stefan Rodevåg, Edi Sylisufaj , Johan Lassagård, Mahmut Özen, John Björkengren, Enock Kwakwa, Viktor Götesson, Tobias Englund, Dominic Chatto, Tibor Joza, Richard DonkorMatchen startat klockan 15.00 och näringslivet bjuder på fri entré. Välkomna!