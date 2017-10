Kryss även mot Öster..

Efter en jämn, tuff och mycket regntung match i Växjö blev slutresultatet 1-1. FFF gjorde en bra match och ledde länge men Öster lyckades tyvärr kvittera på slutet.



Kvällens toppmöte på Myresjö Arena i Växjö blev en mycket svårspelad historia. Planen mådde inte väl av dagsregnet och det ymniga regnandet under matchen och 22 spelares intensiva kamp gjorde den inte precis bättre. FFF var defintivt laget som klarade av underlaget bäst och sett över hela matchen spelade gulvitt ett betydligt rakare spel som skapade fler målchanser.Eftersom ordinarie målvakten Hampus Nilsson tvingades lämna ett sent återbud fick Johan Brattberg göra sin Superettan -debut vilket han gjorde bra. Han gjorde ett par fina räddningar och visade upp ett vaket och tryggt spel matchen igenom och kan inte lastas för Östers sena kvittering i 83:e minuten.Falkenberg inledde matchen mycket bra med ett rakt och drivet spel där kanske särskilt Richard Donkor, "Stoffe" Carlsson och Enock Kwakwa flera gånger var nära att hitta fram med bollar till de ständigt löpande FFF-anfallarna. Flera gånger gick bollen som på ett snöre genom laget och det var också vid ett sådant tilllfälle som just nämnde Richard Donkor elegant och mycket rättvist gjorde 0-1 i 26:e minuten vilket var hans tredje mål för säsongen. Tyvärr blev han sedan skadad i slutet av halvleken och tvingades utgå strax före paus. In kom istället John Björkengren som också gjorde ett mycket bra inhopp.Andra halvlek var spelet totalt sett jämnare även om FFF dominerade även den inledningsvis. Sista halvan lyfte dock Öster upp spelet och låg på intensivt och lyckades tyvärr också få in en sen kvittering. Sista minuterna av matchen blev det därefter rena hazardspelet på den nu supertunga planen med vilda och bra chanser åt båda håll. Inhoppande Stefan Rodevåg hade till exempel ett lobbskott som var nära att hitta in och även Öster hade en riktigt bra chans på slutet.