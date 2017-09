Rodevåg räddade en poäng

Veteranen Stefan Rodevåg hoppade in och räddade en poäng men FFF hade behövt tre för att haka på i toppstriden.

De 4326 åskådarna på Falcon Alkoholfri Arena fick se en jämn första halvlek - och några chanser. Christoffer Carlsson hade ett stolpskott och ÖIS ex-FFF:are Hakeem Araba hade ett jätteläge men sköt över. 0-0 stod sig till pausvilan.Efter att FFF tappat boll kontrade ÖIS in 0-1 i 54:e minuten. Albin Skoglund förvaltade läget på ett fint sätt. Viktor Götesson fick ett superläge på en retur men fick inte till avslutet och Stojan Lukic , en annan före detta gulvit, räddade till hörna. FFF bytte in Enock Kwakwa i 65:e minuten och i 73:e minuten kom Stefan Rodevåg in. Den notoriske målskytten behövde bara två minuter och 18 sekunder på sig. Sedan var det kvitterat. 37-årige "Rode" fick en bra boll av Enock Kwakwa och avslutade distinkt - stolpe in.FFF gjorde ett tredje byte i 81:a minuten då Amin Nazari byttes in. Men fler mål blev det inte utan matchen slutade 1-1. Hampus Nilsson stod för ett bra ingripande och FFF lyckades inte forcera in ett andra mål.