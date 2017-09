Matchrapport FK Karlskrona - Ängelholms FF

En text om att bita i det sura äpplet.

- "Det känns helt för jävligt."

Efter 45 minuter så kändes det kassaskåpssäkert. FKK hade inlett fantastiskt hemma mot Ängelholm och dessutom fått välförtjänt utdelning genomi 18:e minuten ochhade gjort sitt första mål för FK Karlskrona i den 40:e minuten. Även efter halvltidsvilan så kändes det bra, Ängeholm hade mer boll, vilket var förväntat.I den 66:e minuten händer två saker, FKK byter utoch sätter in, medan Ängelholm byter utoch sätter in. Ett defensivt byte och ett offensivt byte, eller: ett byte för att stänga matchbilden och ett för att öppna upp den. I den 71:a minuten gör2-1, och 3 minuter senare så gör2-2. Gamnacke deluxe, nu gällde det att göra allt för att rädda poängen för FK Karlskrona. 10 minuter efter Ängelholms kvittering var magkänslan att Ängelhom faktiskt inte skulle göra fler mål, det gjorde dem. I 86:e minuten gör2-3, välförtjänt dessutom.Det finns förluster och sen finns det förluster. Den här var av modellen "f*n så j*vla onödigt". Det tog mig två dagar att ens kunna sätta mig ner och skriva den här texten, jag är för känslig helt enkelt, vid vinst som förlust, drar gärna överdrivna slutsatser som hade fått vilken optimist som helst att fundera över döden. Nu har jag lugnat mig...lite. Det gav mig lite glädje av att se att spelarna i FKK kände precis som jag. Lagkaptenkonstaterar direkt efter matchen att:Jag skiter i den taktiska analysen, FK Karlskrona ska inte släppa in 3 mål på 30 minuter mot ett lag som ligger efter dem i tabellen, på hemmaplan.Nu blickar vi dock framåt mot lördag och en rejäl ångestmatch borta mot Qviding.Jag hoppas att det kommer att synas på planen att det här laget aldrig viker ner sig, att vi står upp när det blåser som mest.Att laget tar tag i det här direkt, för de är fortfarande massor med matcher kvar att spela och många fler dueller att kasta sig villkortslöst in i.FK Karlskrona - Ängelholms FF 2-3 (2-0)18' 1-040' 2-071' 2-174' 2-286' 2-3- Jag orkar inte med några spelarbetyg, laget får underkänt.- Vinn mot Qviding så är allt förlåtet.