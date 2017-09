Matchrapport FK Karlskrona - Utsiktens BK

FKK studsade tillbaka, när man hemma mot Utsikten tog 3 blytunga poäng.

Det var inte direkt uppdukat för någon fotbollsfest inför matchen mot Utsiktens BK, dåligt väder i kombination med en ytterst skral publik gjorde inramningen snarare mer tragisk än tryckt. Det var kanske just detta som laget behövde (förmodligen inte, men det passar utmärkt till mitt narrativ), ingen press, bara 90 minuter fotboll mot ett lag de egentligen inte borde slå och flertalet frånfall som innebar förändringar i startelvan återigen.Matchen drog igång, och som väntat så var det Utsikten som var det spelförande laget. Det blev knappast muntrare i FKK-lägret närfick utgå efter cirka 15 minuters spel, då ena låret strulade, vilket han hade haft känningar kring redan innan matchstart. Plötsligt i den 21:a minuten så står Utsikten för den största bjudningen i år. FKK jobbar in en boll i straffområdet som Utsikten-spelare ska rensa undan, men han träffar snett och träffar sin lagkamrat som styr in bollen i eget mål. 1-0 till FK Karlskrona , inte välförtjänt någonstans, men ack så behövligt. FK Karlskrona gnetade sig in i matchbilden mer och mer efter målet, och efter 30 minuter spelade så var spelet utjämnat. Bådeochhade väldiga ytor på kanterna och kunde flera gånger komma runt med inlägg. Det var efter en sådan situation som FKK tilldelades en hörna. Hörnan slogs av, som hittade en fristående, som fick ta emot bollen och träffar en Utsikten-spelares arm när han skjuter mot mål, och hade den inte träffat där så hade den suttit i bottre krysset. Domaren blåser således för straff och "" förvaltar själv straffen, 2-0 vilket står sig fram tills halvtidsvilan.I andra halvleken så förväntades så klart ett ras, efter de senaste två matcherna så är det just den typen av matchbilden vi har vant oss vid - ledning i halvtid förlust efter 90 minuter spelade. Den här halvleken såg inte ut att bli mycket bättre efter att den gamle IFK Göteborgsspelarennickat in 2-1 i den 56:e minuten. Idag fanns det dock något som FKK saknat resterande säsong; desperation. Man låste spelet fullständigt för Utsikten, och krigade till sista svettdroppen på precis alla bollar, vilket gav resultat. Utsikten hade mycket boll, men saknade riktigt heta målchanser, och de få som skapades löstepå ett galant sätt i hemmamålet.Matchen slutar 2-1 och det var ett rejält ångesttäcke som äntligen kunde lyftas bort ifrån Västra Mark och istället bytas ut till ett glädjejubel.Äntligen är vi tillbaka på vinnarspåret.FK Karlskrona - Utsiktens BK 2-1 (2-0)21' 1-033' 2-056' 2-1Åskådare:Reflektioner:är defintivt en man för Division 1är ett rivjärn av yttersta klass, han bidrar inte med flest mål, men han springer mer än någon annan på planen- Laget gjorde två mål mot seriens näst bästa lag utansom ensam varit lagets anfallsspel under säsongen - det om något är en fantastisk prestation- Vi har ligans bästa målvaktspar, det är inget som helst snack- Klubben MÅSTE jobba med marknadsföringen av matcherna i ÄNNU större utsträckning när HIF och KHK har inlett sina säsonger. Det går inte att skylla på någonting, det låg inte ens ute en j*vla matchannons på sociala medier inför lördagen.