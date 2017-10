Matchrapport Skövde AIK - FK Karlskrona

En oavgjord match borta mot Skövde som kändes mer som en poäng vunnen, än två poäng förlorade.

Matchen rivstartades utav Skövde AIK och i efterhand så satill Blekingesporten att det kändes som att laget fortfarande satt kvar i bussen den första kvarten. Denna start innebar att Skövde radade upp hörnor och målchanser, vilket till slut gav utdelning. I den 18:e minuten kundenicka in 1-0 efter en hörna. Vi var nog flera som vid målet blev oroliga över en fullständig överkörning, men FKK svarade upp på ett mycket bra sätt efter målet och jobbade sig in i matchbilden.Både Skövde och FK Karlskrona skapade chanser efter målet, men det var FKK kunde förvalta de lägen som det bjöds på. I den 38:e matchminuten fickbollen utanför straffområdet och avlossade högern, varpå bollen gick i stolpen och studsade ut rakt till en friståendesom kunde peta in 1-1. Efter FKK:s kvittering dog intensiteten som hade byggts upp, och resten av halvleken var en ren transportsträcka.I andra halvlek förväntade man sig en rejäl offensiv satsning utan Skövde, men denna uteblev. Halvleken kantades precis som första halvlek utav många individuella misstag och slarv ifrån båda lagen. Skövde skapade dock ett läge att kunna ta ledningen, men träffade insidan utav stolpen. FK Karlskrona hade också de ett läge att åka hem med segern, menkunde inte förvalta friläget och sköt bollen över. Matchen slutar 1-1 och det bör man med Karlskronaögon vara väldigt tacksam för, sett till den ganska så ljumna prestationen.Skövde AIK - FK Karlskrona 1-1 (1-1)18' 1-038' 1-1Åskådare:- FKK gör en av sina sämsta spelmässiga prestationer för året, men tar ändå en väldigt viktig poäng i striden om nytt kontrakt.visade på fingertoppskänsla när han bänkar lagets skyttekung, i förmån för ett spel som riktar sig in på att försvara, de heta lägena framåt uteblev, men idag har man full utdelning på de få lägen man skapar.är avstängd i nästa match mot Oddevold efter att ha tagit sitt 6:e gula kort för säsongen, får vi seifrån start igen månne?- Vad händer egentligen medoch hans skada? Det är dödstyst ifrån klubben, och nästa helg är verkligen en sådan match där han hade behövts. Hans kontrakt är skrivet på 1+1 år, tveksamt om vi får se honom igen i FKK-tröjan.