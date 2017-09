Matchsvep U-lagen vecka 36

Helgens matcher för U-lagen resulterade i både kvalspel och tränaravhopp, med andra ord så var det en fullspäckad helg.

Karlskrona UF

KUF:en hade på förhand en mycket tuff uppgift hemma mot formstarka Jämjö GoIF, men Herman Ottossons killar visade prov på "starkt pannben" och vände matchen i slutskedet. Jämjö inledde piggast och kunde göra 0-1 i den 40:e minuten, KUF hann dock kvittera genom Amer Habul precis innan domaren blåste av för halvtid. I andra halvleken tog det lång tid innan något lag gjorde mål, den evigt unge Roger "Fyran" Nilsson trodde nog att han avgjorde matchen när han gjorde 1-2 till Jämjö i den 84:e minuten. KUF:en ville dock annat och Jacob Linge gjorde 2-2 i den 86:e minuten och Amer Habul gjorde 3-2 i den 89:e. I och med vinsten så är nu Karlskrona UF klara för kvalspel till Division 3, vilket är en enorm framgång för precis alla inblandade. Slutresultat 3-2.



U-19

Ännu en tuff motståndare för U-19 när de ställdes mot serieledande Örgryte IS hemma på söndagen. Matchbilden var den väntade och man blev ännu en gång överkörda utav motståndet, ensam målskytt i FKK: Hamze Bashir. I och med förlusten så tackade huvudtränare Björn Nilsson för sig, vilket klubben gick ut med under måndagen. I texten förklarar FKK att man skiljs åt som vänner och att Björn inte har haft rätt förutsättningar under säsongen och att man jobbar hårt inför 2018 för att förändra och förbättra. In som huvudtränare går nu istället den nytillkomna assisterade tränaren Filip Heimfors och som ny assisterande tränare kliver den rutinerade Peder Wiklund in för de sista 3 matcherna på säsongen. Slutresultat 1-6.



U-17

FK Karlskrona kom återigen till spel med ett lag bestående främst av killar födda 02-03 och återigen så spelar man oavgjort. Denna gång stod Lunds BK för motståndet (med en poängskörd som lite mer än den dubblad än just FKK), det är ett U17 som med andra ord börjar få upp ångan och som tagit poäng mot flera utav lagen långt upp i serietabellen. Målen för FKK gjordes av Amir Makeie, Charles Carlbäck och Hamze Bashir (Hamze född -01 gjorde alltså mål både för U-19 och U-17). Slutresultat 3-3.

Matchsvep U-lagen vecka 36

Helgens matcher för U-lagen resulterade i både kvalspel och tränaravhopp, med andra ord så var det en fullspäckad helg.



Det var ömsom vin och ömsom vatten för FKK:s ungdomslag i helgens matcher.



AMEN VA?! Har de där karlskroniterna återigen snurrat in på det där påstådda tronskiftet i år?! Svaret är nej, så sitt lugnt i båten nu Mjällby-vänner, för det här är en text med fokus på långsiktighet.



Med två dagar till höstpremiären hemma mot Kristianstad, så är suget efter fotboll på Västra Mark åter tillbaka. Här är några tankar och funderingar inför hösten.



