Matchsvep U-lagen vecka 39

Två lag spelade och två lag vann, full pott för ungdomslagen under helgen som varit!

Karlskrona UF

KUF:en spelade inte i helgen, vilket nämndes förra veckan. Däremot så kan vi efter helgen konstatera att Amer Habul vann skyttligan i Division 4, stort grattis! Det är nu också klart vilka laget möter i kvalet till Division 3. Det blir Ljungby IF, Sandsbro AIK och IFK Grimslöv som lagets skall möta och man börjar nu på fredag klockan 19:00 hemma på Västra Mark mot Sandsbro AIK.



U-19

Det blev en efterlängtad vinst för U-19, när man i helgen bortaslog Lerum. Såhär sammanfattar A-lagets före detta lagledare Johan Sjööman matchen:

Trevande inledning där båda lagen tog ut varandra. Lerum snabba offensivt och hotade med inspel och inlägg. FKK tog över allt mer och och det mesta offensivt låg Riad Shehu bakom. Man tog också ledningen när Emil Schlyström nickade in Oliwer Walterssons hörna. 0-2 kom innan paus när Riad Shehu sprang till sig ett friläge och rullade in bollen. FKK klart bättre i första och ledningen kunde varit större Andra halvlek mer kamp och det passade Lerum bäst. Man tryckte tillbaka FKK som försvarqde sig väl. I 88:e minuten reducerade hemmalaget efter fint skott i krysset. Men på stopptid kunde inbytte Etriton Sedijaj avgöra och U19 vann rättvist. Slutresultat 1-3.



U-17

FK Karlskronas U-17 rivstartade borta mot Varbergs BoIS och i halvtid så ledde man med hela 0-4, målen gjordes utav Emil Vaughan, Hamze Bashir, Joakim Mattsson och Hamze Bashir. I andra halvlek gjorde Varberg sitt bästa för att hämta upp underläget, men FK Karlskronas finas första halvlek visade sig vara avgörande. I och med vinsten så klättrar laget två platser i tabellen, och det återstår nu bara en match kvar för U-17: Hemma mot Öster på Västra Mark, klockan 14:00 på söndag. Slutresultat 2-4.

0 KOMMENTARER 117 VISNINGAR HUGO PERSSON

På Twitter: @PerssonHugo

2017-10-03 21:48:00



