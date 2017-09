Spelarbetyg efter matchen mot Mjällby AIF

Alexander Axén pratade i en fotbollspodd i förra veckan om hur man kan gå och planera taktiskt för en match i flera veckor, men att ifall motståndarlaget gör 1-0 i 1:a minuten så är det bara att slänga det i papperskorgen. FKK krigade dock på bra, men känslan var att den taktiska planen inför matchen inte baserades på att laget skulle hamna i tidigt underläge.

Betygskala 1-51 - Underkänd2 - Kan bättre3 - Godkänd4 - Dominant5 - Elitklass- 4I mitt tycke bäst i FK Karlskrona , sen förstår jag att det är förbannat svårt att glädjas åt när man släpper in 3 mål. Hade det dock inte varit för Sebbe hade siffrorna kunnat bli betydligt större, sen så ska vi aldrig ta hans lugn och spel med fötterna för givet, det är en klassmålvakt vi har. (Cruyff-finten på Joel Enarsson är som alltid när det gäller Sebbe på gränsen mellan galenskap och geni, den lyckades dock - som vanligt).- 3Inte Jespers bästa insats, hade det tuffare än vanligt i huvudspelet och kom inte riktigt med i det offensiva spelet. Mycket av spelet ifrån Mjällby var dock på den andra kanten.- 3Matchens näst bästa spelare. Vilken slitvarg och man led med honom och Eric i slutet när de fick täcka kopiösa mängder med mark. Räddade framförallt Rasmus Persson vid en situation i första halvlek när han vräker sig fram och får ut bollen till hörna, där hade Mjällby mycket väl hade kunnat göra 3-0.- 3Är stark och sliter som vanligt. En lagkapten som vi ska vara stolta över, tar alltid jobbet och gnäller aldrig. Fick läge i andra halvlek i Mjällbys straffområde men kunde dessvärre inte rikta nicken mot mål.- 2 utbytt i 61:a minutenOtroligt tråkig match för Rasmus, som säkert hade extra anledning att vara taggad inför matchen. Först så blir han orsaken till straffen trots att han egentligen inte gör något och resterande halvlek har han svårt att hitta rätt defensivt. Bryter dock bollen ett par gånger, men det var inte den Rasmus vi är vana vid att se. Sillastrybarnas ”Rasmus Persson hejar på Mjällby” är givetvis inget kul att höra samtidigt som man blir utbytt, men jag är helt övertygad att han repar sig och lägger den här matchen bakom sig, så stark är han.- 3 utbytt i 80:e minutenFår göra ett jättejobb defensivt under matchen, och kan därmed inte hota offensivt som vi är vana vid. Kommer dock runt vid ett fåtal gånger på sin kant, och då är det genast farligt.- 3 utbytt i 86:e minutenGör en av sina bättre insatser för året, där hans hårda slit framförallt sticker ut. Vinner flera nickdueller samtidigt som han ligger rätt i position och lugnar ner spelet flertalet gånger. Sen är det alltid ett plus att den i vanliga fall lugne herren är precis skogstokig på huvuddomaren, ifrån minut 5 fram tills det att Simon blir utbytt.- 3Skiner inte på samma sätt som han brukar. Får inte ytorna mellan motståndarnas mittfält och försvar som vi är vana att se honom operera i. Krigar dock på som alltid i det defensiva, men som resten av laget får han det inte att stämma offensivt.- 3Gör det bra när han kommer 1 mot 1 med motspelare och tar sig runt på kanterna. Adu började dock vandra in mot mitten flera gånger och då låste sig spelet. Får inte riktigt de ytorna som han behöver för att glänsa, mot ett samlat Mjällby-försvar.- 3Det stämde inte för Dala idag som i förra matchen mot Ljungskile . Hade svårt att hitta ytor generellt, men när han väl gjorde det så är hans vänsterfot giftig. Hans inlägg till Karl Lindqvist borde ha nickats i mål av den sistnämnde.- 3Sliter, sliter och åter sliter. Tyvärr lossnar det inte för Kalle idag, och de lägena som vi är vana vid att se honom göra mål på, gick idag dessvärre utanför eller över. Dock ingen dålig insats för det, det är inte hans fel att det för tillfället inte finns någon bredvid som kan komplettera honom.Inbytta:- 3 inbytt i 61:a minutenKommer in och rör om i matchbilden, vinner en hel del bollar i sista 1/3, men tyvärr så lyckas inte laget förvalta detta.- 3 inbytt 80:e minutenGör återigen ett mycket piggt inhopp, denna gång som högerytter. Får inte mer än 10 minuter, men tycker att Adams spetsegenskaper börja synas mer nu än i början av säsongen. Verkar ha vant sig vid tempot i division 1 och kommer kanske inte bidra i allt för hög grad i år, men kan absolut vara en startspelare nästa säsong.- 3 inbytt i 86:e minutenSpelade för lite för att bli betygsatt