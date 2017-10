Spelarbetyg efter matchen mot Oskarshamns AIK

Årets första 5:a delas ut och de flesta kan nog lista ut till vem...

Betygskala 1-51 - Underkänd2 - Kan bättre3 - Godkänd4 - Dominant5 - ElitklassEn stabil insats utav Phillip i hemmamålet tar det han ska, inte så mycket att göra på Oskarshamns 3 mål, två straffar och en otagbar frispark.Stänger igen sin högerkant återigen, samtidigt som han står för ex antal viktiga brytningar mot Oskarshamns båda duktiga yttrar som växlade kant med varandra under hela matchen.Är bra i stort sett hela matchen, glidtacklingen som resulterar i Oskarshamns första straff är det som drar ner dagens prestation.Även Eric gjorde sig skyldig till en straff för Oskarshamn, i övrigt så var även han stabil.Gör det väldigt bra i första halvlek när Oskarshamn konstant försöker överbelasta hans kant. Får det tufft direkt i andra när OAIK trycket fram positionerna.Är pigg matchen igenom och har övertag på sin ytterback. Skapar inte lika mycket som tidigare under säsongen framåt, utan har fått ta ett större ansvar defensivt när flera lag attackerar FKK på deras högersida. Bytet tyder på att hans knä inte är helt 100 och jag tror inte att han spelar så mycket i resterande matcher när kontraktet redan är säkrat.Gör återigen en stabil insats som innemittfältare och kanske är det där han hör hemma. Inga direkta misstag, kanske inte heller ågot direkt kreativt framåt heller, vilket är konstigt då han i grunden är en spelare som har sina spetsegenskaper offensivt.Återigen en riktigt bra prestation av Viktor som idag är en stor anledning till att FKK vinner. Har övertag på motståndarenmatchen igenom, och gör det mesta rätt både defensivt och offensivt och styr FKK:s spel ifrån sin mittfältsroll. Målet han gör var det heller inget fel på.Enoch studsar tillbaka efter machen mot Oddevold , där han inte kom till sin rätt. Mot Oskarshamn hade han uppvisning och gjorde livet jobbigt för Oskarshamns vänsterback. Får dessutom äntligen till ett inlägg, vilket resulterade i 0-2 målet.Retar gallfeber på Oskarshamns mittbackspar, är fruktansvärt jobbig att möta överlag och han vinner ex antal frisparkar matchen igenom. Han har tidigare uppgett att det han har utvecklat i år bl.a. är att använda sin kropp för att täcka boll, det gör han utmärkt matchen igenom. Hamnar dock utanför boxen, där vi gärna ser honom, under större delar av matchen.Vad ska man egentligen säga? Joel är stekhet matchen igenom samtidigt som han sätter press på Oskarshamns backar konstant i 90 minuter. Det var nog inte många som trodde att han hade det i sig, men det är också få spelare man unnar framgång så mycket som man gör det med Joel. Mot Oskarshamns visar han att det kanske inte behövs värvas in så mycket på de offensiva positionerna till nästa säsong trots allt...BARA GE HAN ETT NYTT KONTRAKT ATT SKRIVA UNDER!Ingen rolig start när han byts in direkt i andra halvlek. Är dock avgörande framåt, slår hörnan somtill slut dunkar in och får väl även ses som den som assisterar framtill det avgörande målet.Kommer in och förändrar matchbilden helt med bara sin närvaro, vinner dueller överallt på planen och är ledaren som behövs mot slutet. Grym!Kommer in och bidrar med lugn och trygghet vilket behövdes den sista kvarten för att FKK skulle kunna behålla sin ledning.