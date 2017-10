Spelarbetyg efter matchen mot Skövde AIK

Idag är den stora sågen framme, trots poängen så var flera det flera utav de individuella insatserna som var under en acceptabel standard.

Betygskala 1-51 - Underkänd2 - Kan bättre3 - Godkänd4 - Dominant5 - ElitklassFrån en mycket övertygande insats till så var det en desto svajigare insats mot Skövde.hade flera aktioner med bollen vid fötterna som höll på att sluta riktigt illa, samtidigt som vinden(?) ställde till det en hel del med ett antal ut- och insparkar. Hans betyg räddas upp utav ett par räddningar i första halvlek.Jespers sämsta match i FKK-tröjan. Många luftsparkar och felslagna passningar, inte alls den trygghet som man har vant sig vid att se ifrån honom. Kommer heller inte med särskilt många gånger offensivt, vilket i för sig är ett resultat av lagets defensiva spelidé.Sticker inte ut, vilket är ett positivt betyg för en mittback och det är sällangör en dålig insats. Idag så är det han och kaptensom håller ihop backlinjen.Gör en del viktiga brytningar samtidigt som han vinner en del på huvudet. Som tidigare nämt så är det mittbacksparet som gör att backlinjen håller ihop för dagen.Svag insats ifrån båda ytterbackarna idag. Det var på förhand ingen lätt uppgift försom ställdes emot Skövdes snabba högerytter, och det var flera gånger somluftsparkar ledde till farliga inspel ifrån Skövde. Offensivt stämde det heller inte, och den i vanligt fall suveräna inläggsfoten hittade inte rätt alls.Tillbaka i startelvan efter sjukdom, och gör en stabil insats på mittfältet. Sticker inte ut som vanligt, men vinner viktiga andrabollar, samtidigt som han med sitt lugn drar ned bolltempot till fördel för FKK. Matchbilden passade, och han var nyttig som komplement tillbredvid.Kan medtillbaka på plan återgå till sin roll högre upp i banan och gör detta bra, även fast ett öppnare spel hade gynnatlite mer. Visar på hur farlig han är, när hans skott är det som ligger bakom FKK:s kvittering, samt framspelningen tillfriläge.Bäst på plan i FKK för dagen. Är ett konstant hot för Skövdes backlinje och lyckas dessutom hålla i bollen ute på sin högerkant vilket tvingar Skövde att sjunka tillbaka med laget, vilket tar bort tryck ifrån FKK:s backlinje. Visar flera gånger på sin fina teknik, när han plockar ned bollen med sig i farten utan att tappa fart. Hade fått ett högre betyg om det inte vore för att han bränner sitt friläge, hade det här varit en avgörande match så hade vi inte ryckt på axlarna åt den missen.Har inte mycket boll under matchen utan får ta ett stort ansvar bakåt. "" är nästan osynlig under stora delar av matchen, och då skapar inte FKK så många chanser som de brukar heller. Dala är en kreativ spelare, och ska ha mer boll på offensiv planhalva.Fungerar bra som targetspelare istället för. Har inte helt oväntat hittat ett fint samspel med, vilket ställde till en hel del problem för Skövdes backlinje.Krigar på som vanligt, men till skillnad ifrån förra matchen så gör han mål, vilket behövdes ifrån anfallaren. Behöver dock vara ett betydligt större hot i djupled än han var mot Skövde.Kommer in och rör om ordentligt i grytan. Tvingar Skövde till att backa hem, och därmed avstannar deras forcering. Sen så är jag väldigt svag för anfallare som glidtacklar utan pardon, att han gör det två gånger på 5 sekunder är en av matchens stora behållningar.9 minuter efter "" så kommer "" in och precis som den förstnämnda så är han ett jättehot offensivt med sina pigga ben, samtidigt som han orkar ger understöd till vänsterkanten i defensiven.Spelade för lite för att betygsättas.