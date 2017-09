Spelarbetyg efter matchen mot Utsiktens BK

En riktigt go seger, dock inget skönlir ifrån de orangeklädda hemmalaget.

Betygen sätts denna gång inte i förhållande till spelarna sinsemellan utan snarare efter vad vi har vant oss att förvänta av dem individuellt.

Betygskala 1-51 - Underkänd2 - Kan bättre3 - Godkänd4 - Dominant5 - ElitklassEn riktigt toppinsats utav Phillip - efter att ha varit ganska så ifrågasatt efter den något svala insatsen borta mot Qviding. Den här gången är 20-åringen lugnet själv och brilljerar både i luftrummet, och är en trygghet med bollen vid fötterna. Lämnar heller inga onödiga returer och ska absolut inte lastas för målet Utsikten gör.Trygg som alltid, inga krussiduller. Vi får dock aldrig glömma att Jesper egentligen är mittback och vi ska vara glada för att han är sån otrolig duktig fotbollsspelare att han kan spela varenda match på högerbacken och ändå göra det så otroligt tryggt. Det hade varit intressant att se honom få spela på den position han själv känner sig tryggast på i alla fall någon match.Mycket dueller och slit ifrån båda mittbackarna idag. Jesper gör det som alltid med en 100 % inställning och är en av de få rösterna som hörs när laget börjar svaja - extremt nyttig.Han, liksom övriga backlinje är trygg. Det slits och krigas för varenda milimeter och det var precis vad som behövdes mot Utsikten.Spelade för lite för att betygsättas.Jag kan inte minnas senast Emil spelade en match ifrån start (det var säkert förra året), i varje fall inte när han sist kändes självklar i startelvan. Under lördagen är han sådär brilljant som man minns honom vara under alla år ute på Västra Marks gräsmatta. Trots att han endast är 28 år så har han fått stämpeln kring sig att han ska vara avdankad. På lördagen så fick vi återigen se att hans känsliga högerfot är fantastisk - det finns mer att kräma ur Franzén om han nu är intresserad av att spela vidare i FK Karlskrona Får ta ett större defensivt ansvar med Emil bredvid sig på innermittfältet och gör det med den äran - som alltid. Viktor är en spelare att luta sig mot både offensivt och defensivt. Försvinner dock en del ur spelet när Utsikten har bollen betydligt mer än vi är vana vid att motståndarna har.Kommer runt flera gånger på sin högerkant och är nästintill alltid spelbar, samtidigt som hangör det bra tillsammans i styrspelet utan boll. Han måste dock utveckla sitt inläggsspel om han ska spela högermittfältare i ett 4-4-2, där finns det mycket att jobba på.När han väl får bollen så gör han som alltid väldigt bra. Liksom övriga i laget får han en mer defensiv roll än vad han är van vid. Är inblandad i båda målen framåt, vilket såklart är ett stort plus.Hans roll fungerar bättre i matchen än vad den brukar. Fadi kan i större utsträckning vara anfallaren som kommer ner lägre i planen och möta boll. Han är fortfarande inte het framför mål, men står välplacerad i situationen när hans skott tar på armen på en Utsikten-spelare och förvaltar själv straffen.Joels bästa match för säsongen, och en matchbild som passar honom ypperligt när han får ligga längst fram och stressa motståndarförsvaret. Löper säkert mest på planen, men behöver bli ännu mer kreativ med bollen vid fötterna för att få ytterligare en dimension i sitt spel. Hade behövt skapa lite mer framåt för att komma upp i en 4:a, ändock en väldigt bra insats.Kommer in "kall" ifrån bänken tidigt och gör en okej insats. Matchbilden passar inte riktigt den offensivt lagda högerbacken, men där han var inblandad såg det stabilt ut.Kommer in och kompletterar backlinjen på ett bra sätt. Vinner en del på huvudet och bidrar med sin rutin när han flera gånger är en tå emellan inne i defensivt straffområde.Kommer in och river och sliter. Blev kanske inte riktigt den avlastning offensivt som tanken var, men gör det defensiva jobbet väl godkänt. Hade dessutom varit sjukt under större delen av träningsveckan, vilket därmed höjer hans insats.