Seger på övertid mot Norrby

Seger på övertid mot Norrby med 3-2 men det var många saker som inte var bra idag.



Men vad gjorde vi egentligen i den här matchen?

Vad var spelplanen?

Vi har spelat 3-4-3 hela tiden sedan Poya tog över och pressat motståndarna högt i plan. Idag väljer vi av någon helt outgrundlig anledning att spela 4-4-2 och backa hem.

Mot Norrby, på hemmaplan?

Vad är det jag har missat?

Norrby är ett vasst lag framåt, men dom är oerhört dåliga bakåt. Så varför utnyttjar vi inte deras svaghet istället för att vara rädd för deras styrka?

Vi backar hem på samma sätt vi gjort under hela våren, det jag trodde var historia för oss. Dessutom spelar vi enormt passivt vilket ger Norrby flera uppspelspositioner där dom kan vila med boll och få tiden att gå.



Jag kan inte begripa hur vi kan rätta ett spelsätt efter en förhållandevis svag motståndare som Norrby ändå är. Jag menar hallå!!! Vi är i toppform och vi är vassa som sjutton framåt, visa det.

På hemmaplan ska vi diktera villkoren med vårt spelsätt, inte ändra för att Norrby kommer på besök. Jag förstår inte hur Poya resonerade där och det skulle vara intressant att få det förklarat i podden nästa gång.



Sen skrev jag i min förra krönika om att jag inte var rädd för det Jocke Carlsson uttryckte farhågor för om de egna unga talangerna.

Idag skriver jag under på Jockes farhåga, för om Poya väljer att sätta in Guti istället för Adam i en sådan här match, då är det illa i mina ögon.

Adam gör en kanonmatch mot

Speciellt i en match där vi behöver Adams aggressivitet och inte behöver Gutis teknik. Vi behövde få löpningar och sätta press på deras backlinje. Det ger Adam, i varje match och varje närkamp. Det tycker jag är dåligt ledarskap av Poya. Det är en sak om dom unga spelarna inte presterar, men Adam gör det varje gång han får chansen. Där vill jag ha skärpning från ledarsidan. Sen har man naturligtvis en matchplan att förhålla sig till osv men lite känsla måste man visa när det gäller människor också.



Jag har öst beröm över Poya oavbrutet och jag tycker han är suverän, men idag tycker jag att det fanns en hel del att önska i matchplanen och utförandet.



I övrigt såg jag situationen där Bajram Ajeti får sin andra varning, där han i mitt tycke springer och jublar mot läktaren hela tiden. En tuff varning att dela ut tycker jag men desto skönare att Norrby får åka hem utan poäng. Dom kan ju ha bilden av en jublande Bajram på näthinnan under hela hemresan, det var deras maskande värt.



Bajram är så enormt vass. Synd att vi inte har längre kontrakt med honom.

Och snälla, sätt in Montiel i mitten igen. Ljungberg och Lantto tillsammans fungerar inte. Det fungerade inte i våras och inte nu heller. Montiel är överlägsen passningsspelare och måste få komma in centralt för att utnyttjas. Begriper inte hur man kan gömma honom på en kant?



Oerhört skönt med segern och om vi lär oss av detta kommer vi att fortsätta utvecklas.

In Poya we trust.

2017-09-10 17:43:28

