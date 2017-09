Swishkampanjen avslutas mot Dalkurd den 16 september. Nu är över 1,6 miljoner inne på kontot!

Vi är tråkiga Gefle #24 med Bajram Ajeti, Pär Lagerström och Jocke Carlson

I nya avsnittet av Geflepodden hinner Josef och Hasse precis till avslutningen av tisdagens Gefleträning och får ett snack med lördagens succéman Bajram Ajeti. Bajram berättar om målen mot Falkenberg, vad han tycker om Gefleklacken och vad han klarar i bänkpress. Pär Lagerström hinner snacka med oss några minuter innan styrelsemötet börjar och berättar om fotbollsfesten mot Dalkurd. Jocke Carlson berömmer Gefle IF men ifrågasätter en speciell punkt. Slutligen en summering av Josef och Hasse.

Hålltider:

00.00 Hasse hälsar välkommen



03.40 Snack med Pär Lagerström om Swishkampanjen som inbringat över 800.000, odubblat. Pär avslöjar när Swishkampanjen avslutas.



12.50 Snack med Bajram Ajeti efter lördagens segermatch.



26.30 Jocke Carlson om Gefles förvandling.



42.00 Josef och Hasse summerar intrycken från Falkenbergsmatchen och pratar om det som sagts i intervjuerna.





Mejla oss på



geflepodden@gmail.com



Följ oss på Twitter på



@geflepodden

» Klicka här för att lyssna

