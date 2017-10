Dramatik efter loj inledning

Tre matcher kvar av den allsvenska säsongen 2017. Som förväntat är GIF Sundsvall inblandat i striden kring kvalstrecket. Det är av allt att döma nödvändigt att ta poäng, kanske två till tre, för att hålla avståndet till Jönköping. IFK Norrköping är en motståndare som blandat starka prestationer med bottennapp under säsongen. Stor ovisshet och mycket stod på spel i en höstmatch i isande kyla. Utfallet blev acceptabelt men inte lysande.

GIF ställde upp med ett ”spelande” innermittfält i form av Steindorsson och Batanero. Men det var inte ett val, då inga andra egentligen var tillgängliga. Särskilt inte då Gracia fick förtroendet som tredje mittback istället för Björkander. Redan i matchens första minut är Hallenius på väg att få med sig en fyndig lyrpassning från Gall och löpa genom Norrköpings försvar men målvakten gör en resolut utrusning. Efter den dramatiska öppningen gick tempot men med klart större bollinnehav för Norrköping.Inget av lagen excellerade i passningskvalitet kring straffområdet. Första halvan av halvleken var skäligen händelselös och utan klar profil. Men just då detta konstaterats får GIF en straff efter att Danielsson nickat och Sjölund flaxat med armen. Solklar straff som Danielsson sätter i mål hur säkert som helst. Bara några minuter skjuter Hallenius från några meter utanför straffområdet ett stenhårt i ribban och Stendorsson fångar direkt upp returen och skjuter ett hårt skott som Mitov-Nilsson boxar ut. Mycket nära 2-0!Norrköping spottade inte upp sig efter GIF-kanonaden utan fortsatte spela i relativt måttligt tempo och utan att hota alltför mycket. I 33:e minuten hade GIF en hyfsad sekvens efter en frispark, som avslutas med att Sonko-Sundberg sköt ett volleyskott nära stolproten som Norrköpings målvakt räddade utan problem. Norrköpings stora bollinnehav fortsatte genom halvleken men med samma mönster – lågt tempo och utan riktig skärpa. I 43:e minuten får dock Norrköping en riktig målchans då man spelar sig genom ett lågt stående GIF-försvar men Naurin styr bort skottet som avlossades från straffområdeskanten. Bollen studsar i huvudet på Andreas Johansson och ut, det är inte fråga om en kontrollerad nick.Halvleken var totalt sett ganska angenäm ur hemmalagets perspektiv. Man fick en något oförtjänt ledning (även om straffen var solklar) och Norrköping var ofta ganska loja. Rimligen måste Norrköping försöka förändra sitt spel i andra halvlek. GIF har haft en tendens att börja försvara ledningar alltför tidigt och försjunka i direkt passivitet. Intressant fortsättning!Norrköping inledde andra halvlek med högre bolltempo och mer rörelse. GIF blev ordentligt nedpressade de första minuterna, där bland annat Holmberg hade ett mycket bra läge nära Naurin men där han fick bollen för långt ifrån sig. I femtiofjärde minuten gör Gall kanske säsongens offensiva prestation. Han driver bollen över hela planen, tunnlar Fjoluson kring mittlinjen över mittplan och avancerar in i straffområdet och skjuter en lös boll förbi Norrköpings målvakt. Ett fantastiskt viktigt mål!Litet senare gör Naurin en mycket bra räddning nära stolpen på skott från en i stort sett fri Sjölund och strax därefter gör han lika vass räddning vid den andra stolpen på ett bra skott av Moberg Karlsson. I 62:a minuten spräcker dock Norrköping nollan, efter att Naurin styrt ett skott ur snäv vinkel ut i straffområdet, tomt på försvarare, där returen slås in av Jakobsen. Så var det match igen.Norrköping skapar fler farligheter under andra halvlek och kring 70:e minuten kändes inte ledningen med 2-1 på något sätt säker. I det skedet byttes Myrestam ut mot Rajalakso. GIF slarvar väldigt mycket när man vann bollen och fick därför väldigt korta bollinnehav. I 79:e minuten byts Björkander in istället för Steindorsson. Han gick in backtrean och Gracia ersatte Steindorsson på centralt mittfält. Omedelbart därefter skjuter Simon Skrabb ett hård skott som ”går genom” Naurin på ett svårförståeligt sätt. Den insatsen var lika dålig som den tidigare dubbelräddningen var bra. Men Gall är dagens man, i en snabb spelvändning i 84:e minuten skjuter han i stolpen från en bra bit utanför straffområdet. Mycket nära!På övertid fintar Skrabb bort Larsson och slår en distinkt passning in i straffområdet som blir till ett skott tätt över ribban. I dessa sista plågsamma slutminuter byttes Wilson, som gjorde ett rejält dagsverke, ut mot Sigurdsson. I matchens absoluta slutsekunder får Norrköping en snabb spelvändning där Moberg-Karlsson tar sig förbi Sonko-Sundberg och skjuter tätt utanför Naurins bortre stolpe. Men det blev 2-2. Gastkramningen fortsätter för GIF även om varje poäng i det här skedet är guld värda. Resultatet får anses vara rättvist och en helt oengagerad åskådare kan säkert ha tyckt att andra halvleks berg-och-dalbana var ”underhållande”. Det GIF kan ta med sig från den här matchen är att man ändå skapar kvalificerade chanser mot ett bra lag. I nästa match är det dags att säkra kontraktet genom en programenlig seger mot Hammarby