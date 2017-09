Idrottsparken, 2017-10-01 15:00

Sundsvall - Djurgården



Inför Djurgården hemma

GIF Sundsvall mot topplaget Djurgården i den 26: omgången. Giffarna stoltserar med poäng i fem raka och 11 av 15 poäng. Beroende på hur man väljer att plocka ut statistik kan man tydligen få laget till formstarkast i allsvenskan. Ännu mer kreativ behöver man vara för att göra laget till favoriter på söndag. Men visst kan det gå bra den här gången också.





Totalt i år har det blivit poäng i 15 av 25 matcher så långt och det är inte läge för tokgnäll. Prestationerna går upp och ner men det finns en stabilitet i Joel och Ferrans bygge och deras 3-4-3/5-4-1. Man kommer igen efter svackor, man tar poäng både när man spelar bra och dåligt.

Matchen på Tele 2 i somras började bra när Hallenius stötte in Larssons flacka inspel och matchbilden såg stabil ut. Sedan drog Danielsson på sig sitt andra gula redan i första halvlek och åkte ut. Att förlora den matchen med en man mindre i en timme var ingen skam. Jag kan tänka mig många sätt att förlora med uddamålet som inte hade irriterat mig alls men att Djurgården fick springa rakt igenom laget och faktiskt kontra hem segern gillade jag inte. Tränarna coachade och laget spelade som om Danielsson var kvar istället för att bevaka den poäng man fortfarande hade. Jag hade önskat mer flexibilitet och radikalare grepp. Ja, faktiskt något slags synligt grepp alls hade varit önskvärt.



Förändringar mellan och under matcher är inte något man märker mycket av i Giffarna. Det justeras säkert i prioriteringar och avvägningar och fokus på enskilda motståndare men de stora dragen i uppställningen är desamma. I varje match. Jag får känslan att det är väldigt svårt att spela sig in i det här laget genom att imponera på träningar eller i inhopp. Förändringar i startelvan görs enbart till följd av skador och avstängningar. Så de påtvingade förändringarna mot AIK var, trots insatsen, återställda mot Jönköping. Jo,



Djurgården har fått ihop det bra, bättre än jag trodde på förhand och det blir en utmaning att få med sig poäng på söndag. Framför allt har Özcans mannar visat att de kan göra mål på väldigt många olika sätt. Utan skadade Kerim Mrabti saknar man dock ett av dessa sätt, tanken på genombrottsmannen Mrabti mot defensivt svage Batanero hade känts olustig. Jag gissar att Joels matchgenomgång kommer handla en hel del om Kim Källströms spelfördelande och



Med en insats i nivå med AIK-matchen finns möjlighet till poäng men kollapsen i förra höstens hemmamatch känna skrämmande realistisk. 2-5 blev det då, låt oss hoppas att laget håller ihop bättre den här gången. Poängen mot Jönköping senast smakade godis men insatsen var ingen höjdare. Stirrigt försvarsspel och långa stunder helt utan kontrollerat spel på anfallsplan, ungefär som mot AFC några dagar innan. Mellan dessa matcher spelades en kontrollerad men mållös historia, med omkomponerad startelva och mot betydligt svårare motståndet AIK. Det är inte alltid lätt att hitta logiken mellan motstånd, prestation och utdelning. Men poäng i fem raka har givit ett lyft och in på upploppet i serien kommer laget i skrivande tund med ett litet försprång mot Jönköping.Totalt i år har det blivit poäng i 15 av 25 matcher så långt och det är inte läge för tokgnäll. Prestationerna går upp och ner men det finns en stabilitet i Joel och Ferrans bygge och deras 3-4-3/5-4-1. Man kommer igen efter svackor, man tar poäng både när man spelar bra och dåligt. Sundsvall surar vidare i sina TV-soffor av gammal vana men på det hela taget måste säsongen ses som bra så långt. Några plumpar kommer jag dock på mig själv med att vara extra irriterad över. Det är dels de dubbla bottenprestationer mot Kalmar FF (det som främst hindrar ett stabilare tabelläge idag) och poängtappet i slutsekunderna mot Sirius . Vidare att laget inte gick för seger med en man mer borta mot Halmstad och det tredje, en obefintlig coachning i bortamatchen mot söndagens motståndare Djurgården.Matchen på Tele 2 i somras började bra när Hallenius stötte in Larssons flacka inspel och matchbilden såg stabil ut. Sedan drog Danielsson på sig sitt andra gula redan i första halvlek och åkte ut. Att förlora den matchen med en man mindre i en timme var ingen skam. Jag kan tänka mig många sätt att förlora med uddamålet som inte hade irriterat mig alls men att Djurgården fick springa rakt igenom laget och faktiskt kontra hem segern gillade jag inte. Tränarna coachade och laget spelade som om Danielsson var kvar istället för att bevaka den poäng man fortfarande hade. Jag hade önskat mer flexibilitet och radikalare grepp. Ja, faktiskt något slags synligt grepp alls hade varit önskvärt.Förändringar mellan och under matcher är inte något man märker mycket av i Giffarna. Det justeras säkert i prioriteringar och avvägningar och fokus på enskilda motståndare men de stora dragen i uppställningen är desamma. I varje match. Jag får känslan att det är väldigt svårt att spela sig in i det här laget genom att imponera på träningar eller i inhopp. Förändringar i startelvan görs enbart till följd av skador och avstängningar. Så de påtvingade förändringarna mot AIK var, trots insatsen, återställda mot Jönköping. Jo, Carlos Gracia fick faktiskt vara kvar men klämdes in på mittfältet istället vilket i sin tur puttade upp Steindorsson som kantanfallare. Följden blev att båda presterade sämre. Inför söndagen har laget inga avstängningar och, vad jag vet, oförändrat skadeläge. Alltså blir det samma elva som senast, Giffarna kan lika gärna lägga ut den redan nu.Djurgården har fått ihop det bra, bättre än jag trodde på förhand och det blir en utmaning att få med sig poäng på söndag. Framför allt har Özcans mannar visat att de kan göra mål på väldigt många olika sätt. Utan skadade Kerim Mrabti saknar man dock ett av dessa sätt, tanken på genombrottsmannen Mrabti mot defensivt svage Batanero hade känts olustig. Jag gissar att Joels matchgenomgång kommer handla en hel del om Kim Källströms spelfördelande och Magnus Eriksson s kvaliteter i straffområdet. Troligen pratar man även om att ta hänsyn och inte beträda samma planhalva som Jonas Olsson pga hans svåra allergi mot luftburna partiklar från motståndare.Med en insats i nivå med AIK-matchen finns möjlighet till poäng men kollapsen i förra höstens hemmamatch känna skrämmande realistisk. 2-5 blev det då, låt oss hoppas att laget håller ihop bättre den här gången.

0 KOMMENTARER 177 VISNINGAR 0 KOMMENTARER177 VISNINGAR HUGO VON ZEIPEL

2017-09-30 11:38:35

ANNONS:

Fler artiklar om Sundsvall

Sundsvall

2017-09-30 11:38:35

Sundsvall

2017-09-24 20:29:36

Sundsvall

2017-09-23 20:49:52

Sundsvall

2017-09-21 22:53:16

Sundsvall

2017-09-20 21:58:10

Sundsvall

2017-09-18 21:57:00

Sundsvall

2017-09-16 14:17:08

Sundsvall

2017-09-10 21:21:31

Sundsvall

2017-09-10 09:02:15

Sundsvall

2017-08-30 09:33:00

ANNONS:

GIF Sundsvall mot topplaget Djurgården i den 26: omgången. Giffarna stoltserar med poäng i fem raka och 11 av 15 poäng. Beroende på hur man väljer att plocka ut statistik kan man tydligen få laget till formstarkast i allsvenskan. Ännu mer kreativ behöver man vara för att göra laget till favoriter på söndag. Men visst kan det gå bra den här gången också.Efter fyra starka insatser så var Giffarna inte alls på hugget idag mot ett piggt Jönköping Södra. Man lyckades genom en sen straff ändå få med sig en poängEn viktig match i bottenstriden som framför allt är av stor vikt för kampen att undvika kvalspel.Det var ett skade- och avstängningsdecimerat GIF som ställde upp mot AIK. De svåra omständigheterna minskade de eventuella förväntningarna på GIF att utmana den bortastarka motståndaren, som senast förlorade en match den 10 augusti. Skulle matchen få ett förväntansrätt resultat eller skulle en mindre skräll inträffa?Mitt i säsongens så kallade ödesvecka känns det plötsligt inte fullt så ödesmättat längre. GIF har tre raka segrar, där den senaste vinsten i måndags mot AFC var oerhört viktig. Nu är det hemmamatch, ingen press på GIF samtidigt som förväntningarna vilar som ett ok av gjutjärn på Solnaklubbens axlar.Strategiskt viktigt möte i Eskilstuna, utökat försprång mot Jönköping eller strid på kniven? Om man följt GIF Sundsvall i många år var det omöjligt ha positiva förväntningar inför en sådan här match. I livsviktiga matcher i trängt läge, i synnerhet om motståndaren är till synes hanterbar, brukar inte GIF triumfera. Om det är fråga om en match som GIF kan och bör vinna brukar det aldrig falla väl ut.Bortamötet mot AFC sker i skuggan av den största kris GIF Sundsvall genomgått i modern tid. Att slåss för livet i botten av allsvenskan eller att slåss för avancemang från Superettan har varit vardagsmat under hela 2000-talet. Men nu skakar klubbens ekonomiska grundvalar och utgången av detta är i dagsläget mycket osäker. Men matchen mot AFC måste vinnas ändå, kanske är det än viktigare att vinna.GIF vinner bortamatchen mot Sirius med matchens enda mål. Larsson, världen bästa Larsson, blir vår hjälte. Seger i en svår bortamatch samtidigt som alla bottenkonkurrenter förlorar, det går inte att kräva mer av en allsvensk omgång. Och efter två raka segrar finns det faktiskt ett allsvenskt fotbollslag att vara stolt över i vår egen stad. Upp med hakan Sundsvall!Tuff bortamatch mot Sirius väntar idag för GIF Sundsvall. Allsvenskan skakar igång igen efter landslagsuppehåll och hemmalaget kan lugnt se an hösten och en fin placering på övre halvan. Giffarna kravlade sig över kvalstrecket senast och söker som vanligt fotfäste på nedre halvan. GIF har revansch att utkräva efter snöplig förlust senast lagen möttes.Det blev nyligen känt att GIF Sundsvall har svåra ekonomiska problem. I det läget har supportrar i Sundsvall och runt om i landet nu samlats till en Swishkampanj med namnet ”Swish för GIF”.