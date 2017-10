Inför Elfsborg-GIF Sundsvall

Blir det ett stort steg i riktning mot kontrakt idag eller förlust mot ett lag som förväntades vara med i kampen om Europaplatser men istället plötsligt är i viss utsträckning inblandad i kvalstriden efter 3 segrar på 14 matcher efter sommaruppehållet.

Efter landslagsuppehåll är det dags för ny match igen för Giffarna. För motståndet står ett formsvagt Elfsborg som precis sparkat sin huvudtränare och ersatt honom med assisterande tränaren för åtminstone slutomgångarna av årets serie. Det är två lag som kommer utan avstängda spelare. Skadeläget för Giffarna har på slutet ljusnat men det är alltjämt oklart hur skadesituationen ser ut för spelare som Steindorsson, Pirttijoki och Suljevic som spelat lite eller ingenting under hösten medan Gerson inte lär vara tillbaks i år. Granat och Tägström som varit skadade sedan före säsongsstart lär inte spela den här säsongen dessutom.Giffarna hade inför matchen mot Djurgården fem matcher utan förlust, varav tre vinster, men efter magplasket mot Djurgården så är frågan om man kan visa upp det spelet igen. Elfsborg har endast tagit två poäng senaste fem matcherna och i bortamötena mot topplag så har man på tre matcher 2-14 (!) i målskillnad utan att ha tagit poäng. Idag är det hemmamatch för Elfsborg och det ser inte lika illa ut hemma även om det bara blivit 5 poäng på senaste 5 hemmamatcherna. Elfsborg har plötsligt hamnat i en möjlig kamp om att undvika kvalplats genom sin usla form på slutet. Klart är att det inte kan vara någon i Elfsborg som är vid gott humör då säsongens resultat är långt under det alla måste ha förväntat sig. Kanske kan ny tränare ändra något på spelglädjen?Giffarna vann ifjol i Borås men det är den enda segern sedan 2005 för Giffarna (oavsett hemma- eller bortaplan). Elfsborg har inte varit Giffarnas önskemotståndare men kanske kan man förbättra sitt facit mot Elfsborg i det prekära läget de är just nu speciellt som man visat en relativt god form på slutet och man dessutom har större delen av sin trupp tillgänglig för ovanlighetens skull. En seger skulle betyda ett stort i riktning mot att undvika kvalspel i höst. Risken att rentav åka ner utan kval försvann nästan helt igår när Häcken slog Athletic då Athletic nu har endast tre matcher kvar att plocka in 8 poäng på.