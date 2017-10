Inför GIF Sundsvall-Hammarby

Giffarna mötet idag Hammarby. Med två matcher kvar av serien så är poäng väldigt viktigt för att undvika kvalspel mot Trelleborg.

När Giffarna idag tar sig an Hammarby så gör man det på kvalplats, endast några plusmål efter J-Södra och 4 poäng efter Kalmar . Ett av dessa tre lag kommer att få möta Trelleborg om en plats i Allsvenskan 2018. Giffarna har ett på papperet enklare program med två mittenlag (Hammarby och IFK Göteborg) än J-Södra som möter trean och fyran i sista omgångarna.Hammarby är det lag som Giffarna haft det lättast mot senaste åren. Man har 12 raka matcher, varav 6 segrar, utan förlust i seriematcher mot Hammarby. Det har dock blivit kryss i senaste tre matcherna så en något sämre trend på slutet. Det är två lag som haft svårt att vinna på slutet med 5 raka utan seger för Giffarna och endast en seger senaste 8 matcherna för Hammarby. För Giffarnas del så gäller matchen väldans mycket (undvika kvalplats) medan värdet är mycket begränsat för Hammarby som kommer att sluta mellan plats 7 till 12 så är matchen av mindre värde. Hammarby ligger just nu på samma 11:e plats som man slutat på i sina två säsonger sedan den allsvenska comebacken men det lär knappast vara någon större tändvätska att försöka bättre på den platsen rejält men kanske kan Hammarby eldas på något av att man äntligen kan få ta den förlösande segern och bryta den långa trenden utan seger mot Giffarna?Hos Hammarby saknas ex-Giffaren Dibba som är avstängd, Stefan Batan Mads Fenger och Junior skadade samt Romulo sjuk. Giffarna saknas långtidsskadade Gerson, Granat och Tägström medan skadeläget i övrigt verkar vara rätt ok. Då ska tilläggas att man i veckan bröt kontraktet med Smajl Suljevic utav orsak som inte officiellt har angetts och han är följaktligen inte heller tillgänglig för spel.Giffarna har kört med samma startelva i de två senaste matcherna och sannolikt kör man vidare med samma spelare. En möjlig förändring är att Steindorsson inte startar då han varit småskadad och byttes ut senast. I så fall lär Björkander spela från start och Gracia flyttas upp till mittfältet. Huvudproblemet i senaste två matcher har varit att man tappat på slutet och kanske kan detta leda till tidigare byten idag.För att Giffarna ska vinna idag krävs det att man klarar av att skapa lika mycket chanser som i senaste matcherna samtidigt som mittförsvaret håller betydligt tätare än det gjort under större delen av den här säsongen och förstås att Naurin håller sig ifrån sin ovana att släppa in enkla skott utifrån utan nöjer sig med högklassiga reflexräddningar om så krävs. Giffarna borde ha skapligt bra chans att vinna idag och det är även vad oddsen säger då dessa indikerar på runt 50% chans att vinna.Trolig startelva:NaurinDanielsson - Gracia - Sonko-SundbergLarsson-Steindorsson-Batanero-OlssonGall-Hallenius-Wilson