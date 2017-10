Inför GIF Sundsvall – IFK Norrköping

Det är GIF-höst. Några matcher kvar att spela och det kan sluta med bottenlöst elände likaväl som en säker seglats in i nästa allsvenska säsongs trygga hamn. På söndag kommer IFK Norrköping till Sundsvall. Ska GIF i praktiken säkra nytt kontrakt genom en seger? Eller vill Peking avsluta säsongen 2017 med tre raka segrar för att utmana om fjärdeplatsen i tabellen?

Kanske är det stryktipparens mardrömsmöte som kommer att äga rum på Idrottsparken i Sundsvall ? GIF är, som oftast, mycket svåra att tippa denna säsong. Man kan nolla AIK utan större besvär för att två omgångar senare bli krossade av Djurgården med 5-0. IFK Norrköping är möjligen än mer oberäkneliga. De har även denna säsong presterat på hög nivå emellanåt. Man gjorde en mycket bra halvlek mot MFF den senaste omgången, fastän MFF vände matchen med eftertryck i andra halvlek. Några omgångar tidigare körde man över Häcken på hemmaplan med 4-1 för att i nästa omgång förlora mot HBK. Resultaten på hemma- respektive bortaplan är i stort sett lika och man har varken släppt in onormalt många mål eller gjort väldigt få mål. Många skulle säga att deras resultat speglar lagets styrka, det är ingen dålig säsong då man ligger efter femteplacerade ÖFK på målskillnad. Men man är en bit ifrån topplagen och en bra bit efter den suveräne seriesegraren.IFK har haft en viss omsättning i truppen de senaste åren men klarat omställningen skäligen väl. Man spelar fortfarande ett bra kantspel riktat mot en stark och rörlig ensam anfallare i form av Sebastian Andersson. Nytt under säsongen är man nu spelar med den mondäna uppställningen 3-4-3. Men som vanligt är Peking bra om Andreas Johansson och Daniel Sjölund är bra. De är två år äldre än de var under den glänsande säsongen 2015, men de håller fortfarande mycket hög allsvensk klass.För GIF Sundsvall är söndagens match nummer två i slutspurtens fyra cupmatcher. Efter den förväntningsrätta men onödigt stora förlusten mot Djurgården återstod fyra matcher där poäng och till och med vinst inte skulle vara möjligt. Den första av dessa slutade med en neslig förlust, efter att Elfsborg avgjort på stopptid. Jag såg inte matchen men det var av rapporterna att döma följden av tur och slött uppträdande i flera steg av spelare med blicken på matchklockan snarare än planen. Men spelet var bra och borde, som vi ofta anser, ha gett större utdelning. Nu är utdelning inte en följd av tur och otur över en hel serie. Vi vet att GIF kan trilla boll på mitten av planen, lika väl som vi vet att spelet kring motståndarens straffområde ofta inte håller allsvensk klass. Alla vet alltför väl att GIF sannolikt måste ta åtminstone en till två ytterligare poäng för att hålla undan för Jönköping Södra och slipa kval. De två hemmamatcherna mot Norrköping och Hammarby kan tyckas vara de lägsta frukterna på trädet just nu. Jag skulle dock betrakta ett oavgjort resultat mot Norrköping som en mindre triumf, om de spelar sitt bästa spel är de ett klart bättre lag än GIF Sundsvall. Men de har som sagt haft stora problem med att prestera konsistent över säsongen och vi får hoppas att detta blir en mindre lyckad insats än den mot MFF.Jag skulle gärna se ett par ändringar i startelvan. Men Joel Cedergren s laguttagning försvåras av att flera spelare gått upp och ned i prestation, precis som laget i stort. Här följer en trolig startelva, inte den önskade. Marcus Danielsson – Eric Björkander – Noah Sonko Sundberg Peter Wilson – K. Steindorsson