Inför Jönköping Södra-GIF Sundsvall

En viktig match i bottenstriden som framför allt är av stor vikt för kampen att undvika kvalspel.





Till morgondagens match är Giffarnas skade- och avstängningsläge betydligt bättre. Gall och Sonko-Sundberg är åter efter avstängning och Danielsson förväntas vara åter efter huvudskadan nästsenast mot Athletic. Sannolikt borde väl även Sigurdsson vara redo för mer speltid än senast men börjar nog trots allt sannolikt på bänken då Wilson stod för en bra insats mot AIK. Möjligen kan även Steindorsson och Pirttijoki vara åter men där saknas det uppdaterad information.



Det är något av en ödesmatch och för vinnande lag så tar man ett stort steg mot att undvika kvalspel i höst. Med tanke på att både Athletic och Halmstad vunnit sin senaste match så kan det framför allt för Jönköping vara så att man rentav kan åka ned utan kval då det endast är 6 poängs marginal nu till Halmstad som dock bara har 5 matcher kvar att spela och detta kan då visa sig vara mer poäng än de plockar från återstående matcher.



Med ett kraftigt förstärkt självförtroende så borde det vara god möjlighet att plocka åtminstone en poäng. Bookmakers ser dock Jönköping som relativt klara favoriter med som mest ett odds runt 2.20 som marknadsodds för tillfället. Det känns lite väl lågt i mitt tycke.



Mitt tips på startelva:

Eskelinen

Danielsson - Björkander - Sonko-Sundberg

Larsson - Gracia - Batanero - Myrestam

Gall - Hallenius - Wilson



Fick jag välja skulle jag dock välja att spela med Myrestam som mittback då han gjorde en riktigt stark match där senast och kändes klart starkare där än som ytterback. Det är ett formstarkt GIF Sundsvall som tar sig an Jönköping Södra på bortaplan under söndagen. Giffarna har plötsligt tre segrar och en oavgjord efter en seger och två oavgjorda på 11 matcher före det. Då var det kanske mest imponerande av dessa fyra matcher när man med 11 spelare borta kryssade mot AIK hemma. Formtopp kan möjligen vara något som plötsligt anlänt hos J-Södra med tanke på vinsten mot ett formsvagt Sirius men före det hade J-Södra endast en seger på 16 (!) matcher efter att ha startat serien på ett bra sätt. I inbördes möten har Giffarna en klar fördel då man vunnit 8 mot J-Södras 4 och rentav vunnit 3 av dessa borta.Till morgondagens match är Giffarnas skade- och avstängningsläge betydligt bättre. Gall och Sonko-Sundberg är åter efter avstängning och Danielsson förväntas vara åter efter huvudskadan nästsenast mot Athletic. Sannolikt borde väl även Sigurdsson vara redo för mer speltid än senast men börjar nog trots allt sannolikt på bänken då Wilson stod för en bra insats mot AIK. Möjligen kan även Steindorsson och Pirttijoki vara åter men där saknas det uppdaterad information.Det är något av en ödesmatch och för vinnande lag så tar man ett stort steg mot att undvika kvalspel i höst. Med tanke på att både Athletic och Halmstad vunnit sin senaste match så kan det framför allt för Jönköping vara så att man rentav kan åka ned utan kval då det endast är 6 poängs marginal nu till Halmstad som dock bara har 5 matcher kvar att spela och detta kan då visa sig vara mer poäng än de plockar från återstående matcher.Med ett kraftigt förstärkt självförtroende så borde det vara god möjlighet att plocka åtminstone en poäng. Bookmakers ser dock Jönköping som relativt klara favoriter med som mest ett odds runt 2.20 som marknadsodds för tillfället. Det känns lite väl lågt i mitt tycke.Mitt tips på startelva:EskelinenDanielsson - Björkander - Sonko-SundbergLarsson - Gracia - Batanero - MyrestamGall - Hallenius - WilsonFick jag välja skulle jag dock välja att spela med Myrestam som mittback då han gjorde en riktigt stark match där senast och kändes klart starkare där än som ytterback.

0 KOMMENTARER 42 VISNINGAR 0 KOMMENTARER42 VISNINGAR FREDRIK NORSTRÖM

2017-09-23 20:49:52

ANNONS:

Fler artiklar om Sundsvall

Sundsvall

2017-09-23 20:49:52

Sundsvall

2017-09-21 22:53:16

Sundsvall

2017-09-20 21:58:10

Sundsvall

2017-09-18 21:57:00

Sundsvall

2017-09-16 14:17:08

Sundsvall

2017-09-10 21:21:31

Sundsvall

2017-09-10 09:02:15

Sundsvall

2017-08-30 09:33:00

Sundsvall

2017-08-27 20:32:00

Sundsvall

2017-08-26 08:21:00

ANNONS:

En viktig match i bottenstriden som framför allt är av stor vikt för kampen att undvika kvalspel.Det var ett skade- och avstängningsdecimerat GIF som ställde upp mot AIK. De svåra omständigheterna minskade de eventuella förväntningarna på GIF att utmana den bortastarka motståndaren, som senast förlorade en match den 10 augusti. Skulle matchen få ett förväntansrätt resultat eller skulle en mindre skräll inträffa?Mitt i säsongens så kallade ödesvecka känns det plötsligt inte fullt så ödesmättat längre. GIF har tre raka segrar, där den senaste vinsten i måndags mot AFC var oerhört viktig. Nu är det hemmamatch, ingen press på GIF samtidigt som förväntningarna vilar som ett ok av gjutjärn på Solnaklubbens axlar.Strategiskt viktigt möte i Eskilstuna, utökat försprång mot Jönköping eller strid på kniven? Om man följt GIF Sundsvall i många år var det omöjligt ha positiva förväntningar inför en sådan här match. I livsviktiga matcher i trängt läge, i synnerhet om motståndaren är till synes hanterbar, brukar inte GIF triumfera. Om det är fråga om en match som GIF kan och bör vinna brukar det aldrig falla väl ut.Bortamötet mot AFC sker i skuggan av den största kris GIF Sundsvall genomgått i modern tid. Att slåss för livet i botten av allsvenskan eller att slåss för avancemang från Superettan har varit vardagsmat under hela 2000-talet. Men nu skakar klubbens ekonomiska grundvalar och utgången av detta är i dagsläget mycket osäker. Men matchen mot AFC måste vinnas ändå, kanske är det än viktigare att vinna.GIF vinner bortamatchen mot Sirius med matchens enda mål. Larsson, världen bästa Larsson, blir vår hjälte. Seger i en svår bortamatch samtidigt som alla bottenkonkurrenter förlorar, det går inte att kräva mer av en allsvensk omgång. Och efter två raka segrar finns det faktiskt ett allsvenskt fotbollslag att vara stolt över i vår egen stad. Upp med hakan Sundsvall!Tuff bortamatch mot Sirius väntar idag för GIF Sundsvall. Allsvenskan skakar igång igen efter landslagsuppehåll och hemmalaget kan lugnt se an hösten och en fin placering på övre halvan. Giffarna kravlade sig över kvalstrecket senast och söker som vanligt fotfäste på nedre halvan. GIF har revansch att utkräva efter snöplig förlust senast lagen möttes.Det blev nyligen känt att GIF Sundsvall har svåra ekonomiska problem. I det läget har supportrar i Sundsvall och runt om i landet nu samlats till en Swishkampanj med namnet ”Swish för GIF”.Trots en man mindre så lyckades Giffarna vände 0-1 underläge mot Örebro på hemmaplan och ta en mycket viktig seger.Ett kraftigt sargat GIF Sundsvall, både resultatmässigt, skademässigt och ekonomiskt, tar sig an Örebro i något som återigen kan likna ödesmatch för Giffarnas del.