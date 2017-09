Idrottsparken, 2017-09-21 19:00

Sundsvall - AIK

0-0



Liten triumf under svåra omständigheter

Det var ett skade- och avstängningsdecimerat GIF som ställde upp mot AIK. De svåra omständigheterna minskade de eventuella förväntningarna på GIF att utmana den bortastarka motståndaren, som senast förlorade en match den 10 augusti. Skulle matchen få ett förväntansrätt resultat eller skulle en mindre skräll inträffa?





Matchinledningen fick alla att vakna till då Batanero avlossar ett bra skott redan efter 45 sekunder. I åttonde minuten får Wilson en bra chans på en väl avvägd djupledsboll, men AIK:s målvakt avstyrde skickligt genom en vältimad utrusning. Det läget var värt ett bättre öde. GIF inleder halvleken med ett prydligt spel, mer likt det GIF vi sett tidigare under säsongen, mindre blåställ och mer bolltrillande. Men AIK ligger ganska lågt och pressar måttligt. De har dock ett par halvchanser med avslut inne i boxen efter långa spelsekvenser. AIK bästa chans kommer efter tjugo minuter då Eskelinen först räddar ett skott på nära håll med foten, som studsar över honom, mot en framrusande AIK-spelare. Situationen räddas av en glidtacklande Myrestam som bryter bollbanan nära mållinjen. Första halvlek var totalt sett ganska intetsägande, där man kanske mest kan förvånas över att AIK inte visade mer vilja och aggressivitet. Men GIF spelade ett vårdat försvarsspel som påtagligt försvårade för AIK, det förtjänar beröm!



AIK dominerar spelet i andra halvleks början. Men det lade sig efter ca tio minuter. Då blixtrar Larsson till med ett skott som prövar Linnér i AIK-målet ordentligt, som tippar skottet till en resultatlös hörna. I mitten av halvleken är spelet böljande, i 63.e minuten får Stefanelli ett bra läge i straffområdet men han täcks väl av GIF-försvarare och chansen går om intet. Två minuter senare får han ett liknande läge men är då märkligt sen i vändningarna och även den situationen rinner iväg. GIF är beslutsamma i sina återkommande kontringar, där ofta flera spelare löper i djupled. GIF gör bättre avvägningar än tidigare under säsongen mellan när man ska anfalla snabbt och när man ska vara mer tålmodig i speluppbyggnaden. Mellan de snabba spelvändningarna kortpassar GIF i långa sekvenser, drar ned tempot och fördröjer tid.



AIK får en målchans i 72:a minuten, skottet är välplacerat men löst och Eskelinen tippar till hörna. Sekvensen som följer på hörnan avslutas med ett modest skott. AIK har i det här skedet åtskilliga halvchanser, dock utan att dominera spelet. GIF spelar kontrollerat och kyligt försvarsspel i straffområdet. Efter 75 minuter byts Sigurdsson in och Morsay går ut, vilket får ses som ett defensivt byte. Strax därefter byts Hallenius ut mot Aziz, som möjligen gör sitt första inhopp i allsvenskan?



Slutet av matchen förflyter i ganska måttligt tempo. GIF är uppenbart nöjda med en poäng men AIK:s vilja att vinna borde märkas tydligare. Möjligen ser litet slitet och håglöst, vilket möjligen också kan vara ett resultat av GIF är framgångsrika i att stänga passningsvägarna för AIK. I matchminut 88 byts Batanero ut mot Salih. Matchbilden pekade länge mot att resultatet skulle bli 0-0 och så blev det.



Det var inte en match som kommer att gå till hävderna för sin kvalitet eller dramatik. Men det var en gedigen insats av ett svårt skadeskjutet GIF Sundsvall som bärgade en synnerligen viktig poäng i striden om att undvika kvalplatsen. Man kombinerade disciplinerat försvarsspel med det ambitiösa passningsspel som vi sett tidigare under säsongen, men nu varvat med snabba attacker i djupled. Med hänsyn till de svåra omständigheterna får laget ett rejält plus i kanten av det godkända betyget.

2017-09-21 22:53:16

