Lyckosamt ödesmöte i Eskilstuna

Strategiskt viktigt möte i Eskilstuna, utökat försprång mot Jönköping eller strid på kniven? Om man följt GIF Sundsvall i många år var det omöjligt ha positiva förväntningar inför en sådan här match. I livsviktiga matcher i trängt läge, i synnerhet om motståndaren är till synes hanterbar, brukar inte GIF triumfera. Om det är fråga om en match som GIF kan och bör vinna brukar det aldrig falla väl ut.

Trots Gracias starka insats mot Sirius fick han inte förnyat förtroende i matchen mot AFC Eskilstuna . Istället startade Batanero, trots inte alltför upplyftande insatser i de matcher han deltagit i tidigare. I övrigt var startelvan den förväntade.I början av matchen slarvar GIF under press vid egen hörnflagga och till sist slår Larsson (!) en stollpassning till Naurin som går till hörna, som följs av ytterligare en hörna. Det såg olycksbådande ut men situationen vänds direkt i sin totala motsats. Efter att bollen gått fram och tillbaka på mitten av planen når den Batanero som ostörd slår en passning som skär som en rakkniv genom AFC:s försvar. Larsson tar emot passningen i högra delen av straffområdet och passar Hallenius rakt inåt som sätter bollen i nät från nära håll, utan krusiduller. Ledning för GIF efter bara fyra minuters spel.I tolfte minuten krockar Naurin tungt med en av AFC:s anfallare i kamp om bollen. Situationen hade troligen inte varit överdrivet problematisk för en målvakt med hela och friska leder men för Tommy som verkligen inte har en sådan kropp, var den här situationen illavarslande. Eskelinen gjorde sig omedelbart beredd för inhopp. De första femton minuterna präglades av hafsigt spel, med många tekniska misstag och lågt tempo. Så långt ingen reklam för allsvenskan. Till exempel lyckades Björkander med konststycket att slå en boll till hörna från cirka femtio meters (!) håll. Den låga intensiteten och kvaliteten fortsätter in mot halvlekens mitt. Möjligen hade AFC ett något mer andefattigt och ostrukturerat spel än GIF, som ändå emellanåt uppvisade något som med god vilja kunde tolkas som intentioner till ordnat spel.Efter en halvtimme lyckas AFC bita sig fast en längre stund i GIF:s straffområde, men försvarsspelet fungerar väl. Efter några minuter ger det sig och GIF har istället några halvdana avslutssituationer. I 32:a minuten kastar Naurin in handduken, knäet håller inte längre och Eskelinen får kliva in mellan stolparna. Undertecknad som aldrig sett vår reservmålvakt i en tävlingsmatch betraktar målvaktsbytet med skräckblandad nyfikenhet.Några minuter prövas Eskelinen, efter en lång sekvens av slöa misstag av GIF på sin vänsterkant. Till sist får en AFC-spelare tillfälle att slå en passning snett inåt-bakåt till en medspelare som är helt ren i straffområdeskanten. Men unge Wilhelm gör inget misstag utan tippar ut skottet med en kontrollerad räddning. Snart därefter följer en ny vass möjlighet för AFC där en trasslig situation leder till skott från ganska nära håll som Danielsson nickar ut på mållinjen. Nu börjar AFC ha samlat ihop för en kvittering. På grund av målvaktsbytet blir det åtta minuters extratid. I en plågsamt utdragen sekvens av skiften i bollinnehav strax utanför AFC:s straffområde avslutar Larsson med ett inte oävet distansskott. Halvleken avslutas med en frispark för AFC i framskjutet hörnläge, nästan vid straffområdesgränsen. Den slås i ramverket, nära krysset, möjligen var Eskelinen på skottet med fingertopparna.Totalt sett var inte halvleken en fröjd för ögat, men GIF hade en relativt stabil defensiv. AFC hade två farliga chanser och hade mycket väl kunnat ha oavgjort i halvtid. GIF hade å andra sidan inte någon riktigt farlig chans utöver målet. Man hade påtagligt svårt att skapa längre anfall där man trycker ned motståndaren och tvingar denne att flytta på sig i sidled. Medan försvarsspelarna, inklusive wingbacks, överlag stod för en helgjuten insats, var andra spelare desto mindre framgångsrika. I vissa fall direkt osynliga. Till den grad att man som åskådare började muttra om byten i halvtid. Det var inte svårt att se orosmoln på himmelen inför andra halvlek.Ett byte skedde också i halvlek, då Sigurdsson ersattes av Morsay. Tyvärr inledde AFC halvleken med ett ganska hårt tryck mot GIF, som hade stora problem att etablera ett eget spel. I klartext slog GIF ifrån sig vilt under de första sju-åtta minuterna. Precis när det såg ut att ha lugnat ned sig var AFC nära att rinna genom i en kontring, men Björkander avvärjde anfallet säkert genom att skära in framför den framåtrusande anfallaren. Men den våldsamma pressen från AFC lade sig trots allt.I 56:e minuten inträffade en diskutabel situation. Matchens i alla avseenden mest spektakulära spelare Boya Toray kapar, i min bok, Sonko Sundberg men frias och fortsätter framåt vilket leder till en mycket farlig situation. Kort därefter sparkar en AFC-spelare i luften i ett guldläge mitt i straffområdet. En kvart in i halvleken talar allt för att AFC kommer att kvittera, förr eller senare. De offensiva spelarna i AFC är klart bättre än sina motsvarigheter i GIF, de är snabbare, mer tekniska och klart mer fysiskt kraftfulla. Däremot går det mesta på individuell skicklighet, vilket har sina begränsningar i fotboll. Det är svårt att frigöra sig från intrycket att det här spelarmaterialet hade kunna bli ett bra lag med rätt tränare tillsatt i god tid före säsongsstarten.Någon minut efter den 60:e nickar Danielsson ihop med en motståndare i straffområdet, med kraftigt blodvite som följd. Efter några minuter byts Gracia in samtidigt som AFC får frispark i bra läge efter en kontring, där Sonko Sundberg något tveksamt också varnas. GIF:s problem med passningsspelet kvarstår, man är långt mer pressade än i t ex hemmamötet mot MFF i augusti.AFC blir mer och mer desperata under matchens slutskede och genomför två offensiva byten. I 77:e minuten straffas de hårt. Åter slår Batanero en genialisk passning på över trettio meter, en yttersida som når Morsay långt ned på AFC:s planhalva. Han vänder bort två försvarare och passar sedan till Hallenius som helt obevakad får göra ett nytt mål. Just då kändes det oerhört lättande. Inte rättvist, men mål görs inte genom att rättvisa mäts ut. Inte helt oväntat gick luften ur AFC efter att GIF så snöpligt för dem utökade sin ledning. Men mitt i den såsiga Hawai-fotboll som spelas på övertid lyckas Omar Eddahri slå in en reducering ur svår vinkel med en elegant yttersida, som möjligen touchar på en GIF-spelare. AFC får en frispark i slutsekunderna men inget mer händer i matchen.Kvällens prestation ska nog glömmas. Men resultatet var desto bättre. Det går inte överskatta betydelsen av den här vinsten. Luckan till Jönköping utökades och pressen på att vinna bortamatchen mot dem minskar därmed radikalt. AFC är troligen definitivt avhängda och efter HBK:s sammanbrott under helgen står kampen sannolikt om vilket lag som tvingas till kval. GIF tog med kvällens seger ett viktigt steg bort från kvalplatsen. Matchen var som sagt inte vacker att se på men innehöll ganska mycket dramatik. Tidig ledning för GIF, hård press av AFC, Naurin skadas och byts ut, AFC fortsätter att dominera i andra halvlek, Danielsson skadas och byts ut men GIF utökar helt oväntat sin ledning till 2-0. AFC blåser litet liv i matchens sista minuter då de lika oväntat reducerar.Kvällen ändade med en tredje seger i rad, vilket nog är ett litet rekord för GIF i allsvenskan. Nu väntar AIK i torsdagens hemmamatch, ett möte som GIF kan gå in i helt avslappnat. Det finns ingen kalkyl eller förväntan på att GIF ska ta poäng i den matchen. Troligen får Eskelinen stå även i den matchen men det känns helt bekvämt. Han var lugn, såg målvaktstekniskt mogen ut och var bra med fötterna. Vi får se om Danielsson har hämtat sig, det torde handla om åtskilliga stygn i pannan. GIF fortsätter att spela med reserver på centrala mittfältet men även det hankar sig framåt. Möjligen kan man undra om alla svartsynta supportrar inser vilket spelarmaterial GIF tagit 25 poäng med, just nu lika många som KFF och fem poäng sämre än storsatsande Hammarby