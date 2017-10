Örjans Vall, 2017-10-28 16:00

Halmstads BK - AFC Eskilstuna

1-1



Malkolm gjorde en stabil insats!

HBK – AFC 1-1

En match som på förhand redan är betydelselös utifrån en allsvensk säsong 2018 eller inte behöver ju ändå spelas. Att avsluta säsongen med bra prestationer vore ju dock stärkande inför nästa säsong i Superettan.

Halmstad inledde med ett hyfsat kreativt anfallsspel, men som sin vana trogen resulterade det inledningsvis inte i något. Däremot visades en enorm vilsenhet i Halmstads för dagen trebackslinje där Keita fått flytta ner och istället spela centralt i backlinjen, och virrigheten skulle visa sig tidigt då en orangeklädd spelare fick nicka in bollen helt fri medan 4 närstående HBK-spelare stod och glodde som om det vore en konstvisning mitt på Örjans vall denna lördag eftermiddag.



Gudmunsson hade ett fint läge att bryta in från sin högerkant i den 22e minuten, men Örjan var inte på humör och såg till att bollen studsade upp precis i skottögonblicket.



Strax efter den 30e minuten skulle Halmstad ändå få in bollen efter en omdiskuterad situation då Svedberg sköt utifrån och bollen styrdes sedan in i mål av Gudmunsson. Första halvlek avrundades med en HBK-hörna som inte mynnade ut i någon framgång.



Första halvan av andra halvlek bjöd AFC på ett fint anfallsspel som mynnade ut i nick i ribban från nära håll. I övrigt var det ganska intetsägande spel. En höstmatch utan vidare tempo och en plan som snarare bjöd in till engelsk division 5 fotboll än ett skönspel längs marken. Men i den 76e minuten fick Bengtsson gyllene läge att nicka in 2-1 från nära håll efter fint spel av Gudmunsson och nyss inbytte Kinoshita. Dessvärre gick nicken över mål.



1-1 blev slutresultatet efter en rejält avslagen andra halvlek.

Halmstads BK-AFC Eskilstuna Malkolm Nilsson

Marcus Mathisen

Aboubakar Keita

Alexander Berntsson

Jesper Westerberg

Pontus Silfver

Jonathan Svedberg

Andreas Bengtsson

Gabriel Gudmundsson

Hoskuldur Gunnlaugsson

Tryggvi Hrafn Haraldsson



Avbytare

Nikolai Alho

Kosuke Kinoshita

Adnan Kojic

Oscar Petersson

Isak Pettersson

Alexander Ruud Tveter

Rasmus Wiedesheim-Paul

Alireza Haghighi

Daniel Bjornkvist

Robert Astedt

Ludvig Ohman

Alexander Michel

Andrew Fox

Farshad Noor

Sharif Mukhammad

Ferid Ali

Chidi Dauda Omeje

Sasa Matic



Avbytare

Mauricio Albornoz

Simon Alexandersson

Tim Erlandsson

Gustav Jarl

Jernade Meade

Taye Taiwo

Wanderson



