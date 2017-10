Inför: HBK-AFC: Zzzzz...

Fotboll igen. Och visst är det en spännande match som väntar?





Det är därför ett stort svart hål.



Mörkt.



Tråkigt.



Kallt.



Ärligt talat, den här inför-rapporten känns mer meningslös att skriva, än om vi mött Skrea IF i en träningsmatch i februari. Det är i morgon som är den enda dagen man skulle kunna tänka sig att vara en sådan där funktionär, som har ryggen mot plan. Då hade jag åtminstone fått se Karin munnen full av våffla, eller farbror Frej sitta och pilla kråkor. Möjligtvis intressantare, än vad som väntar på plan.



Jag hoppas att min gode kollega Kalle Karlsson bjuder på något mer spännande efter matchen. Kanske att HBK vann med 5-0? Eller en betygsättning av pressfikan? Vi hoppas på det bästa!



Godnatt!



2017-10-27 17:52:05

