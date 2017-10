Truppläget inför 2018

1 målvakt, 6 backar, 6 mittfältare och 5 forwards (lite beroende på till vilken lagdel man räknar vissa spelare) till en medelålder på 21,83 år finns kontrakterade i HBK:s trupp inför 2018 om jag är rätt på det. Ska vi gissa att Tony öppnar skattkistan och handlar in lite välbehövlig rutin?

Kontraktet går ut i höst och Isak har bestämt sig för att gå vidare i karriären. Fick chansen i våras utan att erbjudas kontraktsförlängning (?) vilket i så fall visade sig vara ett mycket otaktiskt beslut av klubben.Knappast nöjd med speltiden under sina år som lojal bänkvärmare i HBK. Men nu får ”Malle” äntligen chansen att visa vad han går för med ett nysignat 3-årskontrakt på fickan. Har inte känts helt trygg de få gånger man sett honom tidigare men senast mot Göteborg såg det mycket bra ut.Kontrakt även över 2018 och lär bli kvar som ”kulturbärare” i föreningen. Behöver höja sig både spel- och ledarmässigt för att fortsatt ta en plats. Med anledning av minskad speltid i höst kan det tänkas att han lämnar?Inte nått upp i samma standard som tidigare och har dragits med en del skadeproblem. Kontraktet gäller även 2018 men är det Fredrik som har den beryktade ”klausulen”? Men frågan är också hur många bättre svenska alternativ än HBK som finns? Möjligen lockar ett utlandsäventyr för att få ”casha in” för den snart 30-årige kaptenen. Annars viktig som ”byggsten” för det orutinerade laget om än kanske inte lika självklar som innan.Kontrakt till och med 2019 för den 21-årige mittbacken. Har inte övertygat fullt ut i Allsvenskan men som ung, utvecklingsbar HBK-produkt vill man så klart ha honom kvar. Inte heller troligt att någon allsvensk klubb är beredd att lösa honom från kontraktet.Kontrakt 2019. Har visat framåtanda och skottvillighet från sin vänsterbacksposition. Kan finnas viss risk att någon allsvensk klubb skulle kunna lösa honom från kontraktet men det är inte så troligt. En HBK-produkt som nog fortsatt utvecklas bäst inom föreningen.Kontraktet går ut i höst. Ingen supporterfavorit men en underskattad spelare enligt mig. Med sina 24 år och med ett allsvenskt år i bagaget är han fortfarande utvecklingsbar och med viss rutin. Dessutom en äkta HBK-produkt. Förläng!Kontraktet går ut och han och klubben är överens om att gå skilda vägar. En helt OK värvning som var bra året i SuperEttan men som lika gärna kan ersättas av egna, yngre förmågor.Mittback och egen produkt som nyligen belönats med ett A-kontrakt. Kontraktslängd och omfattning oklar.Kontrakt över 2018. En klar favorit året han kom och för evigt inskriven i HBK-historien. Har haft det tyngre i år men är ung, utvecklingsbar och förordar spel i SuperEttan med HBK framför FC Köpenhamn. Ja men det tror fan vi vill ha Marcus kvar!Finländaren blev aldrig någon nödvändig injektion i Allsvenskan. Nu har man kommit överens om att gå skilda vägar efter säsongen. Logiskt. Satsningen på egna talanger kompletteras bäst med mera tydlig spetskompetens.Lånet från FCK har utgående kontrakt och lär försvinna. Har varit en succé i mångas ögon även om jag kan tycka att det saknas lite rent inställningsmässigt för att han ska vara den där riktige härföraren man vill ha på mitten.Kurerar sin andra svåra knäskada på kort tid. Potential att bli just en ny ”Arvidsson” om han får vara frisk? Osäker status så väl som kontraktslängd.Den ettrige lille mittfältaren är på väg att växa in bra i laget. En karaktär som kan bli nyttig i nästa års Superetta och med sina 26 år (!) en av de mest rutinerade. Kontrakt 2020.Kontrakt 2020-06-30. Har visat fina intentioner såväl offensivt som defensivt. En rörlig spelare som vill ha mycket boll men även visar inställning och tar hemjobbet!Har visat utvecklingssteg under hösten och belönats med ett nytt kontrakt till och med 2019. Kan även användas som forward och kan bli dominant i nästa års Superetta, för han blir väl kvar?Har likt Gudmundsson också tagit sig in i laget i höst och signat nytt kontrakt till och med 2020. Än så länge något ”svårdefinierad” i sin mittfältsposition.Kom till klubben i år och är hittills oprövad i A-lagssammanhang. Men att HBK-ledningen tror på den tidigare Malmöspelaren har man visat genom att då man nyligen knyta upp honom för ytterligare 3 år.Mittfältare och egen produkt som nyligen belönats med ett A-kontrakt. Kontraktslängd och omfattning oklar.Forward och egen produkt som nyligen belönats med ett A-kontrakt. Kontraktslängd och omfattning oklar.Hög Superettan -klass och en bra inledning på säsongen, men vad hände sedan? Har sett trög ut och varit bänkad under hösten. Kontraktet går ut och han kommer troligtvis att lämna även om det ryktats att HBK vill förlänga. Räcker inte till för Allsvenskan eller kan han göra en ”Johan Blomberg” och komma starkt under en eventuell andra säsong i högsta serien? Trots allt hyfsat ung och utvecklingsbar.Kontrakt till och med 2019 och med ny kåk i Haverdal och köpt för ”dyra pengar” är det väl knappast Johan som har ”klausulen”. En klasspelare med HBK-mått som känns perfekt som ”farsa” bland ungtupparna.Kontrakt 2018Har stundtals sett hyfsad ut men inte fått någon riktig kontinuitet och flyttats runt i laget. Får heller inte prata japanska längre sedan Janne drog österut. Men tipset är ändå att Kosuke blir kvar och blir ett dödligt vapen i Superettan?Kontrakt 2019Islänningen kom i somras och fick vänta på sin chans. När han väl fått den på slutet har det sett lovande ut. Löpstark spelare som kan bli viktig för klubbens anfallsspel de närmaste åren.Forward och egen produkt som nyligen belönats med ett A-kontrakt efter utlåning till Landskrona Bois. Kontraktslängd och omfattning oklar.En del speltid och 1 mål i U21 Allsvenskan har det blivit för Berisha i år. Har inte känts nära A-laget. Kontraktsläge oklart.