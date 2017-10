HFF värvar lokalt?

Nu är det dags att börja gallra lite i sillyfloran

Ni får hålla till godo med en liten kort rökare idag, det är nämligen så att två spelare ifrån nyligen degraderade Tenhult IF står överst på HFF's önskelista.

Spelarna jag pratar om råkar vara målvakten Fredrik Claesson och mittfältaren Mikael Axelsson. Båda två definitiva ljusglimtar i en annars mörk Tenhultsäsong.

Claesson bör betraktas som i det närmsta helt färdig medans Axelsson tränar med klubben och beslut lär fattas inom det närmsta där.



Ska vi nöja oss så?

Nääää!

Dijan Vukojevic är återigen i ropet - han har varit aktuell en sisådär 12-13 gånger men nu osar det enligt rykten riktigt hett kring talangen.

Vad jag har hört så finns det vissa frågetecken kring Dijans karaktär - men fick Mak ordning på Edin så ska väl Dijan inte vara några bekymmer va?



Okej en gubbe till, när vi ändå är igång!

Målkungen ifrån Assyriska IK, Ari Banda - högaktuell för HFF. Är han mannen som ska ta över stafettpinnen när Edin drar till Göteborg? Kanske det.

Han har vräkt in mål i Jönköpings lägre divisioner och kanske kan han fortsätta med det även i ettan. Det återstår att se!



En annan tjomme som VRÄKTE in mål i de lägre divisionerna är Dan-Karlo Goranci, värvades så sent som förra året till HFF. Rosade inte marknaden här. Rosade marknaden, litegrann i Tenhult. Där han främst huserade på det defensiva mittfältet (?). Springer inte mer än nödvändigt och är allmänt trött.

Han lämnar HFF på fri transfer åtminstone, han lär vända hemåt Vetlandatrakten igen.



Vi nöjer oss så!