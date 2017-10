GEF-HIF 2-1: Referat och spelarbetyg

HIF föll tungt i Gävle efter en svag första halvlek.

SUPERETTAN, OMGÅNG 26

Gavlevallen, 2 oktober 2017 kl 1900:



Gefle IF-HIF 2-1 (2-0)

1-0 Deniz Hümmet (32, assist Adam Bergmark Wiberg), 2-0 Adam Bergmark Wiberg (45, ass. Deniz Hümmet), 2-1 Edwin Gyimah (90, ass. Darijan Bojanic)

Publik: 1714



HIF (4-2-3-1): Pär Hansson – Andreas Landgren, Peter Larsson, Carl Johansson, Adam Eriksson – Edwin Gyimah, Johan Persson (Alexander Achinioti-Jönsson, 20) – Alex Timossi Andersson (Mikael Dahlberg, 65), Darijan Bojanic, Surprise – Oke Akpoveta (Lumala Abdu, 45).



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Charlie Weberg (b), Monday Samuel (mf/fw), Max Svensson (mf/fw).



Skadade/avstängda: Jesper Lange (fw, skadad), Viktor Ljung (b, skadad).



Övriga A-lagsspelare utanför matchtruppen: Matt Pyzdrowski (mv), Jonatan Olsson (b), Carl Thulin (b), Jonathan Larsson (b), Martin Christensen (mf).



Gefle IF (3-4-3): August Strömberg – Jesper Björkman, Martin Rauschenberg, Anton Lans – Jesper Florén (René Makondele, 72), Christian Ljungberg, Jonas Lantto, Anton Kralj – Deniz Hummet, Bajram Ajeti (Jens Portin, 88), Adam Bergmark Wiberg (Juan Diego Gutierrez de las Casas, 65).



Ej använda avbytare: Viktor Frodig (mv), Jakob Hjelte, Igor Zhurakhovskyi, Yassin Housni.



Så var matchen:



Före matchen:

– Inför den femte sista omgången i superettan 2018 var HIF, fyra i tabellen, fyra poäng bakom trean Trelleborg på kvalplats. Samtidigt som Gefle-HIF tog Trelleborg emot Varberg hemma på Vångavallen.



– Gefle startade seriespelet oerhört svagt och var länge sist i tabellen. Sedan i somras har man dock ryckt upp sig och inför kvällens match låg man på trettonde plats, kvalplats nedåt, tre poäng bakom Norrby (som spelat en mer match) på fast mark.



– HIF har bara vunnit en av de fem senaste matcherna. Man hade dock överlag en godkänd septembermånad spelmässigt, men senaste matchen (0-0 hemma mot Falkenberg) var en besvikelse. HIF lyckades inte göra så mycket av sitt större bollinnehav i mötet med seriefemman och hade faktiskt bara ett avslut på mål.



– Per-Ola Ljung valde att göra en ändring i startelvan jämfört med förra matchen. Adam Eriksson, skadad sist, var tillbaka som vänsterback istället för vikarien Alexander Achinioti-Jönsson.



Första halvlek:

HIF gjorde en mycket svag första halvlek och låg rättvist under med 2-0 i paus. Laget påverkades negativt av att Johan Persson tvingades utgå med skada efter 20 minuter och man hade inga egentliga målchanser under de första 45. Enda avslutet var en nick från Carl Johansson i ett halvfarligt läge på en hörna.



Gefle skapade inte heller särskilt mycket framåt, men neutraliserade HIF:s anfallsintentioner helt och hållet och vann kampen om mittfältet allt mer under den andra halvan av halvleken. Deniz Hümmet gjorde, bristfälligt markerad i bortre delen av straffområdet, 1-0 på ett inlägg från Adam Bergmark Wiberg i den 32:a minuten. 13 minuter senare bjöd Hümmet tillbaka när han slog ett inlägg som en omarkerad Bergmark Wiberg nickade in i mål.



Andra halvlek:

Bortalaget gjorde en betydligt bättre andra halvlek och hade ett stort bollinnehav på offensiv planhalva. Man var dock oskarpa i straffområdet och fick till ytterst få avslut – två på hela halvleken.



Det senare av de två var också det enda målet efter paus: Edwin Gyimahs kvitteringsnick i den 90:e minuten.



HIF lyckades flera gånger skapa oreda i Gefle-boxen, men de flesta avslut tog på försvarare eller fastnade på något annat sätt innan det hann bli farligt. Närmast, utöver Gyimahs mål, var Lumala Abdu, som ersatte Oke Akpoveta i halvtid. Han fick ett bra avslutsläge från nära håll efter fint förarbete av Bojanic i den 66:e minuten – men fick inte ordning på bollen i avslutsläget. I den 83:e minuten kom han närmre, men hans avslut rullade precis utanför bortre stolpen.



Gefle hotade på kontringar mot ett allt mer desperat HIF, men Pär Hansson stod för flera bra räddningar och bidrog starkt till att HIF inte släppte in ett tredje baklängesmål.



Summering:

– En svag första halvlek och oskärpa efter paus gjorde att HIF förlorade mot ett spetsigt Gefle.



– Tack vare att TFF bara fick 1-1 hemma mot Varberg lever dock fortfarande kvalchansen lite grand. HIF har fem poäng upp till sydskåningarna. Fyra matcher återstår..



– I nästa omgång ställs HIF mot IFK Värnamo hemma på Olympia. Matchen spelas om två veckor, måndagen den 16 oktober. Trelleborg möter dagen före det Falkenberg, som är en poäng bakom HIF, borta.



Spelarbetyg:

PÄR HANSSON, 7 (*)

Starka räddningar i andra halvlek.



ANDREAS LANDGREN, 6

Var med bra i offensiven i andra halvlek.

PETER LARSSON, 6

Miss vid 1-0. Annars godkänd.

CARL JOHANSSON, 6

Stark i andra halvlek. Några felbeslut i första.

ADAM ERIKSSON, 5,5

Stod för några bra inlägg, men för ojämn kvalitet.



JOHAN PERSSON (UT 20), -

Utgick med skada i vänsterfoten. Började annars matchen hyfsat starkt. Spelade för kort tid för att betygsättas.

EDWIN GYIMAH, 5

Har tappat form. Kändes inte bekväm med bollen, framför allt i första halvlek. Högerback efter paus.



ALEX TIMOSSI ANDERSSON (UT 65), 6

Företagsam och aktiv. Borde gjort mer av möjligheter i straffområdet.

DARIJAN BOJANIC, 5,5

Svårbedömd. Slog flera briljanta passningar, men hade också låg lägstanivå. Dålig första halvlek.

SURPRISE, 5

Lyckades inte fullt ut idag. Slog bort en del bollar och kom inte riktigt någon vart med sina dribblingar.



OKE AKPOVETA (UT 45), 5,5

Byttes ut i halvtid för att få in mer rörligt alternativ. Ganska osynlig, men otacksam uppgift när HIF inte hade mycket av spelet före paus.





ALEXANDER ACHINIOTI-JÖNSSON (IN 20), 6

Direkt svag i första halvlek. Klart bättre efter paus.

LUMALA ABDU (IN 45), 5,5

Kom till två bra chanser. Nära vid ett av dessa tillfällen. Fick inte riktigt till det annars. In som central forward, sedan högerytter efter att Timossi bytts ut. Oslipad.

MIKAEL DAHLBERG (IN 65), 6,5

Visade att han behövs i detta HIF. Bra bollmottagningar.



Tränare PER-OLA LJUNG, 5

HIF blev ganska utspelat före paus. Varför kunde man inte prestera samma passningsspel som efter halvtid?



Laginsatsen, 5

HIF gav sig inte själva chansen att haka på Trelleborg med den första halvleken. Dålig skärpa i avgörande lägena i andra.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

18 min – AVSLUT, GEF: Johansson nickar undan inlägg, som hamnar hos Bergmark Wiberg i straffområdet. Denne skjuter direkt ur snäv vinkel. Strax utanför.

20 min – AVSLUT, GEF: Ljungberg skjuter från distans. Utanför.

20 min – BYTE, HIF: Alexander Achinioti-Jönsson IN, Johan Persson UT.

32 min – MÅL, GEF: Bergmark Wiberg slår inlägg från höger, som missas av både Larsson och Landgren. Deniz Hümmet står vid bortre stolpen och slår in 1-0.

35 min – AVSLUT, HIF: Johansson nickar över på vänsterhörna från Bojanic.

38 min – AVSLUT, GEF: Ajeti avslutar efter att ha fått bollen av Bergmark Wiberg. Utanför.

45 min – MÅL, HIF: Hümmet slår inlägg från vänster, som nickas in i mål av omarkerad Adam Bergmark Wiberg.



Halvtid – STATISTIK: Avslut: 6-1. På mål: 2-0. Hörnor: 2-3. Offside: 0-0.

Halvtid – BYTE, HIF: Lumala Abdu IN, Oke Akpoveta UT.



54 min – AVSLUT, HIF: Timossi tar sig själv in i straffområdet med bollen och går förbi Lans. Hamnar ur position för avslutet, som går en bit utanför främre stolpen.

57 min – AVSLUT, GEF: Slarv av Surprise och Bojanic i ett HIF-anfall ger möjlighet för Gefle-kontring. Hümmet får bollen på offensiv planhalva och avancerar framåt innan han avslutar. Hansson räddar.

60 min – AVSLUT, HIF: Surprie skjuter ur vänster innerposition. Via en Gefle-rygg till hörna.

60 min – AVSLUT, HIF: Achinioti-Jönsson skjuter utanför från nära håll.

65 min – BYTE, GEF: Juan Diego Gutierrez de las Casas IN, Adam Bergmark Wiberg.

65 min – BYTE, HIF: Mikael Dahlberg IN, Alex Timossi Andersson UT.

66 min – MÅLCHANS, HIF: Snyggt anfall där Surprise får bollen av Bojanic i straffområdet och spelar in den framför mål. Abdu tar emot, vänder upp, men får inte riktig ordning på avslutet från nära håll, som går utanför.

67 min – AVSLUT, HIF: Gyimah skjuter ur högerposition. Abdu styr den mot mål. Strömberg räddar.

72 min – BYTE, GEF: René Makondele IN, Jesper Florén UT.

73 min – MÅLCHANS, GEF: Ajeti slår frispark ur vänster innerposition från 20 meter. Hansson gör mycket stark räddning nere vid stolproten.

76 min – AVSLUT, HIF: Achinioti-Jönsson skjuter högt över.

77 min – MÅLCHANS, GEF: Kontring för Gefle. Kranj passar Makondele, som ger bollen till Ljungberg. Denne far in i straffområdet och skjuter i ribban.

77 min – AVSLUT, HIF: Achinioti-Jönsson nickar utanför från position i främre delen av straffområdet. Hörnan slagen av Bojanic.

81 min – MÅLCHANS, GEF: Gutierrez får bollen i kontring och två-mot-en-situation. Avslutar utanför från 16 meter.

82 min – AVSLUT, GEF: Ajeti avslutar. Inga problem för Hansson.

83 min – MÅLCHANS, HIF: Abdu får chansen till höger i straffområdet. Rullar bollen precis utanför bortre stolpen.

85 min – MÅLCHANS, GEF: Hümmet skjuter från 18 meter. Hansson gör stark räddning, bollen går ut till hörna.

88 min – BYTE, GEF: Jens Portin IN, Bajram Ajeti UT.

90 min – MÅL, HIF: Edwin Gyimah nickar in bollen i mål på högerhörna från Bojanic.

90+2 min – GULT KORT, HIF: Darijan Bojanic varnas för att ha stoppat Hümmet i kontring.



Matchen slut – STATISTIK: Avslut: 11-3. På mål: 5-1. Hörnor: 3-9. Offside: 0-1.

HIF föll tungt i Gävle efter en svag första halvlek.HIF-Falkenberg blev en match utan vinnare.Det blev ett mållöst resultat i en match som bägge lagen behövde vinna för att haka på i toppen.Efter tre raka kryss tog HIF en viktig seger hemma mot Varberg. Stor segerorganisatör var Surprise, som gjorde matchens bägge mål.Delad pott i ett spännande Skånederby – ett resultat som de båda tränarna inte var missnöjda med. – Bollen är rund och den här jävla superettan-bollen är rundare än allt annat!, utbrister HIF:s Per-Ola Ljung. – Skönt att se ett lag som utmanar oss på Vångavallen, det brukar inte vara så, säger TFF-tränaren Patrick Winqvist.Efter en dramatisk andra halvlek slutade derbyt oavgjort. HIF låg under i paus, men kvitterade genom Darijan Bojanic och var närmast segern i chansrik avslutning.HIF gästar ett formstarkt TFF i superettans toppstrid.Johan Persson gjorde en stark insats som en av två mer defensiva mittfältare i Per-Ola Ljungs nya 4-2-3-1-system när HIF idag tog en efterlängtad seger hemma mot Gais. HIF E-zine pratade med honom efter matchen.HIF dominerade stort och fick till slut in ett rättvist segermål mot Gais, som spelade med tio man i 75 minuter.HIF, utan skadade Surprise men med Pär Hansson tillbaka mellan stolparna, tar emot Gais på Olympia imorgon eftermiddag.