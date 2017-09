HIF-FFF 0-0: Referat och spelarbetyg

Det blev ett mållöst resultat i en match som bägge lagen behövde vinna för att haka på i toppen.

SUPERETTAN, OMGÅNG 25

Olympia, söndag 24 september 2017, kl 1700:



HIF-Falkenbergs FF 0-0 (0-0)

Publik: 7489



HIF (4-2-3-1): Pär Hansson – Andreas Landgren (Jonatan Olsson, 83), Peter Larsson, Carl Johansson, Adam Eriksson – Edwin Gyimah, Johan Persson – Alex Timossi Andersson (Max Svensson, 66), Darijan Bojanic, Surprise – Oke Akpoveta (Mikael Dahlberg, 66).



Ej använda avbytare: Matt Pyzdrowski (mv), Charlie Weberg (b), Monday Samuel (mf/fw), Lumala Abdu (mf/fw).



Skadade/avstängda: Adam Eriksson (b, skadad), Jesper Lange (fw, skadad), Viktor Ljung (b, skadad)



Övriga A-lagsspelare utanför matchtruppen: Carl Thulin (b), Jonathan Larsson (b).



Falkenbergs FF (4-4-2): Hampus Nilsson – Mahmut Özen, David Svensson, Tibor Joza, Per Karlsson – Christoffer Carlsson, John Björkengren, Dominic Chatto, Richard Donkor (Enock Kwakwa, 76) – Erik Pärsson (Stefan Rodevåg, 77), Viktor Götesson.



Ej använda avbytare: Johan Brattberg (mv), Daniel Johansson, Tobias Karlsson, Amin Nazari, Johan Lassagård.



Så var matchen:



Före matchen:

– Det var upplagt för en match där båda lagen behövde tre poäng för att haka på i Superettans toppstrid. Tabellfyran HIF var fem poäng efter Trelleborg på kvalplats, femman Falkenberg sex poäng efter.



– Adam Erikssons lår höll inte för spel. Vänsterbacken, som fick problem med låret i slutet av senaste matchen (Varberg, 2-0), tvingades lämna återbud och missade därmed sina första spelminuter för HIF i seriespel sedan han kom till klubben. 54 raka matcher blev det för Eriksson. Istället fick Alexander Achinioti-Jönsson vikariera som vänsterback.



– På innermittfältet var Edwin Gyimah, avstängd senast, tillbaka.



Första halvlek:

HIF hade ett stort bollinnehav och dikterade villkoren, framför allt under den första halvtimmen. Det var dock bortalaget som skapade de första målchanserna. Erik Pärsson sköt ett skott i den 24:e minuten som styrdes via Peter Larsson och Pär Hansson tvingades att sträcka ut för att bollen inte skulle segla in i mål ovanför honom. Ett par minuter senare träffade Richard Donkor stolpen med ett skott – som även det tog på HIF-spelare (Andreas Landgren).



Mot slutet av halvleken fick dock HIF in bollen i mål – men Surprise, som petade in Alex Timossi-Anderssons avslut (på väg utanför stolpen) från nära håll, var offside. I nästa anfall träffade Surprise även stolpens utsida efter att ha serverats en bra möjlighet av Oke Akpoveta.



Andra halvlek:

Andra halvleken blev mer chansfattig än den första och HIF:s passningsspel var sämre efter paus. Lagets enda skott på mål i matchen kom i den 66:e minuten, då Johan Persson avlossade ett halvvolleyskott från straffområdeslinjen som tvingade Hampus Nilsson att sträcka ut sig och mota ut bollen till hörna.



Någon riktig slutforcering för ett segermål fick HIF inte till, trots att Mikael Dahlberg och Max Svensson fick komma in sista 26 minuterna. Istället var Falkenberg närmast segern under de sista minuterna: Christoffer Carlsson drog upp ett anfall, väggspelade med inhopparen Enock Kwakwa, och sköt själv ur bra läge – precis utanför.



I den 83:e minuten gjorde HIF ett tredje byte då Andreas Landgren tvingades gå ut med skadekänning. Jonatan Olsson ersatte.



Summering:

– 0-0 var en förlust för bägge lagen, som nu är fyra respektive fem poäng bakom Trelleborg på kvalplatsen – och detta inför Trelleborgs match i omgången, som spelas på tisdag kväll borta mot Örgryte.



– Nästa match spelas på måndag, borta mot Gefle.



Spelarbetyg:

PÄR HANSSON, 6,5

Agerade stabilt i de flesta situationer, förutom att han kom fel ut på ett inlägg vid ett tillfälle..



ANDREAS LANDGREN (UT 83), 6

Klart godkänd defensivt. HIF var tätare på vänsterkanten än tidigare matcher. Utgick med skadekänning.

PETER LARSSON (K), 7 (*)

Höll rent i eget straffområde.

CARL JOHANSSON, 7

Överlag stabil, bortsett från något övermodigt agerande med boll.

ALEXANDER ACHINIOTI-JÖNSSON, 6

Helt OK defensivt, men bidrog inte mycket offensivt på ny position.



JOHAN PERSSON, 6,5

Gjorde det bra som bollvinnare, framför allt i första halvlek. Kan bidra med mer kreativitet?

EDWIN GYIMAH, 6

Var ganska bra i första halvlek, visade bra attityd. Anfallare sista 10, men försågs inte med tillräckligt bra bollar. Bidrog inte heller med tillräckligt med kreativitet som innermitt för att öppna upp Falkenberg, vilket lägger stort ansvar på Surprise och Bojanic.



ALEX TIMOSSI ANDERSSON (UT 64), 6

Bra i första halvlek, Spelar med beslutsamhet och kraft. Försvann lite i andra innan han byttes ut.

DARIJAN BOJANIC, 6

Låg bakom en del, men hade velat få ut mycket mer av den här matchen.

SURPRISE, 6,5

Mycket av det HIF skapade låg han bakom. Kvalitet i bollbehandling, men utan pricken över i idag.



OKE AKPOVETA (UT 64), 6

Känslan är fortsatt är att han är i bättre form än tidigare. Hyfsad i spelet men tog sig inte till några chanser.



MAX SVENSSON (IN 64), 6

Slet på bra.

MIKAEL DAHLBERG (IN 64), 6

Längsta inhoppet hittills i comebacken. Visade sin förmåga i vissa situationer, men blev ganska isolerad.



Jonatan Olsson (In 83, kom in som högerback).





Tränare PER-OLA LJUNG, 6

Spelet bättre än tidigare, men spetsen som ger målchanser saknas.



Laginsatsen, 5,5

HIF hade behövt tre poäng idag. Man föll inte igenom spelmässigt, men det hade behövts ett starkare anfallsspel i andra halvlek för att lyckas.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

7 min – AVSLUT, HIF: Persson skjuter över från 17 meter ur höger innerposition efter passning bakåt från Bojanic. Skottet går över.

17 min – AVSLUT, HIF: Bojanic hittar Gyimah i bortre ytan på högerhörna. Han nickar utanför, ganska omarkerad.

24 min – MÅLCHANS, FFF: Pärsson skjuter ur snäv vinkel från vänsterläge efter framspelning från Carlsson. Bollen tar på Larsson och Hansson tvingas till kvalificerad räddning för att den inte ska segla in i mål ovanför honom.

31 min – MÅLCHANS, FFF: Carlsson slår in bollen i straffområdet från höger. Donkor kommer in i banan från vänster och avlossar skott från centralt läge i boxen. Bollen tar på täckande Landgrens fot och styrs utåt – i stolpen. Farligt.

32 min – AVSLUT, FFF: Karlsson slår vänsterinlägg. Pärsson nickar över.

36 min – BORTDÖMT MÅL, HIF: Chatto slår felpassning och Bojanic snor bollen på offensiv planhalva. Han spelar den till Akpoveta, som förlänger den vidare åt höger till Timossi. Timossi får avslutsläge från höger i boxen och slår in den mot bortre stolpen. Den är på väg utanför, men Surprise vräker sig fram och petar den i mål. Offside.

38 min – MÅLCHANS, HIF: Akpoveta får bollen till vänster och spelar den snett inåt bakåt till Surprise, som tar emot bollen 13 meter från mål i vänsterläge och avslutar. Bollen tar i bortre stolpens utsida.

43 min – AVSLUT, FFF: Björkengren slår ett inlägg från vänster, som nästan blir till ett farligt skott. Bollen skruvar sig utanför bortre stolpen, men inte helt enormt borta från krysset.



49 min – GULT KORT, FFF: Dominic Chatto varnas för att ha gått hårt in i duell och skallat ihop med Gyimah.

56 min – AVSLUT, FFF: Donkor skjuter från drygt 20 meter. Inga problem för Hansson.

62 min – AVSLUT, FFF: Inlägg från Karlsson från vänster. Götesson nickar. Hansson räddar utan problem.

66 min – BYTE, HIF: Mikael Dahlberg IN, Oke Akpoveta UT:

66 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Alex Timossi Andersson UT.

69 min – MÅLCHANS, HIF: Inkast från höger från Landgren. Bollen nickas ut ur straffområdet – till Persson i höger innerposition, som skjuter på halvvolley från 20 meter. Nilsson tvingas rädda ut bollen till hörna.

76 min – BYTE, FFF: Enock Kwakwa IN, Richard Donkor UT.

77 min – BYTE, FFF: Stefan Rodevåg IN, Erik Pärsson UT.

83 min – BYTE, HIF: Jonatan Olsson IN, Andreas Landgren UT. Gyimah går upp som anfallare bredvid Dahlberg i 4-4-2. Landgren kliver av med känning i vaden.

86 min – MÅLCHANS, FFF: Kwakwa får bollen av Carlsson till vänster och spelar in den centralt i banan, där Carlsson är igen och skjuter från 16 meter. Precis utanför.

87 min – AVSLUT, HIF: Kontring. Surprise tar med sig bollen fram i kontring, går förbi en spelare och avslutar. Via försvarare till hörna.

Matchen slut – STATISTIK: Avslut: 6-8. På mål: 1-4. Hörnor: 5-6. Offside: 4-1.