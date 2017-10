HIF-VÄR 1-2: Peo Ljung besviken efter missade chanser och slarv i eget straffområde

Det var en mycket besviken HIF-tränare Per-Ola Ljung som mötte pressen efter HIF:s 1-2-förlust hemma mot Värnamo.

– Det är en match som vi ska vinna, konstaterar han efter ännu ett fång missade rödblå chanser och ännu ett i raden av svaga resultat den här hösten.



Både före och efter paus var HIF alldeles för trubbiga i straffområdet, trots att man tog sig fram till många målchanser och ännu fler potentiella lägen.



– Vi har många bollvinster i första halvlek där vi skaffar oss numerära överlägen. Där finns allt vi behöver för att gå in i pausen med ledning, konstaterar HIF-tränaren och det var samma visa efter halvtid.



– Andra halvlek startar vi bra, vi räknar till tre riktiga målchanser. En av dem får vi tryckt av ett skott på, men vi måste ha mer spets.



Varför har ni så svårt att sätta chanserna?

– Vi har slitit med spelet sista tredjedelen. Det var alldeles bedrövligt fattigt på idéer under våren när vi spelade en anan typ av fotboll med ett annat lag. Nu har vi blivit bättre på att komma in och attackera motståndarens straffområde med kontroll. Men själva målskyttet blir inte bättre och det blir tufft när de två spelare (Jesper Lange och Oke Akpoveta) som haft mest lycka med målskyttet är borta.



– Vi har finfina numerära överlägen sista 20 meterna in mot mål, två mot tre, en mot två.



Även i eget straffområde saknade HIF skärpa i flera avgörande moment, precis som senast då man föll borta mot Gefle (1-2).



– Det var två stycken supertaffliga mål vi släppte in i förra omgången. Det går inte ens att förklara dem. Det får inte se ut på det viset. Och idag är det taffligt vid bägge målen. Vi tittar på det, och vi jobbar på det tillsammans med spelarna. Vi får se det som ett tecken på att vi inte är klara.



– Ett färdigt lag, ett moget lag, det släpper inte till de chanserna. Ett färdigt lag utnyttjar de här överlägena där vi har möjlighet att avgöra. Vi är på väg, men vi är inte där vi behöver ännu för att verkligen vara en utmanare till allsvenskan. Vi får nog helt enkelt finna oss i det faktum att det saknas kvalitet, avslutar Per-Ola Ljung.

0 KOMMENTARER 165 VISNINGAR 0 KOMMENTARER165 VISNINGAR GUSTAV LUNDBLAD

info@gustavlundblad.com

2017-10-16 23:39:39 info@gustavlundblad.com2017-10-16 23:39:39

