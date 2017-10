HIF-VÄR 1-2: Referat och spelarbetyg

HIF:s chanser till avancemang till allsvenskan är minimala efter en mycket tung förlust hemma mot Värnamo.

SUPERETTAN, OMGÅNG 27

Olympia 16 oktober 2017, kl 1900:



HIF-IFK Värnamo 1-2 (1-1)

1-0 Surprise (12, assist Darijan Bojanic), 1-1 Pär Cederqvist (16, ass. Petar Petrovic), 1-2 Paulo Marcelo Souza Alves (71)

Publik: 5642



HIF (4-2-3-1): Pär Hansson – Andreas Landgren, Peter Larsson, Carl Johansson, Adam Eriksson – Johan Persson, Edwin Gyimah (Mikael Dahlberg, 59) – Lumala Abdu (Max Svensson, 64), Darijan Bojanic (Monday Samuel, 76), Surprise – Alex Timossi Andersson.



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Charlie Weberg (b), Alexander Achinioti-Jönsson (b/mf), Martin Christensen (mf).



Skadade/avstängda: Jesper Lange (fw, skadad), Viktor Ljung (b, skadad), Jonatan Olsson (b, skadad), Oke Akpoveta (fw, skadad).



Övriga A-lagsspelare utanför matchtruppen: Matt Pyzdrowski (mv), Carl Thulin (b), Jonathan Larsson (b).



IFK Värnamo (4-4-2): Tobias Andersson – Victor Nilsson, Fredrik Lundgren, Tyler Lissette, Freddy Winst – Oscar Johansson, Liridon Silka, Archford Gutu (Albin Seger, 67), Petar Petrovic (Johan Andersson, 83) – Pär Cedergren, Paulo Marcelo Souza Alves (Melvin Frithzell, 74).



Ej använda avbytare: Pilip Vaitsiakhovich (mv), Otto Eriksson, Gentrit Citaku, Egawa Masanobu.



Så var matchen:



Före matchen:

– Fjärde sista omgången i superettan 2017. För HIF:s del krävdes tre poäng för att ta en sista chans att haka på i kampen om den allsvenska kvalplatsen. HIF var inför matchen sex poäng (med 19 måls sämre målskillnad) efter tabelltrean Trelleborg med en match mindre spelad – TFF spelade igår 1-1 mot Falkenberg.



– Formen på sistone har varit svag för di röe. På de senaste tio seriematcherna hade man vunnit två och spelat fem oavgjorda.



– Jämfört med laget som startade senast mot Gefle (0-2) saknades Oke Akpoveta, som är skadad och tvingats till knäoperation. Alex Timossi Andersson tog därför klivet upp som central anfallare medan den tidigare bänkade Lumala Abdu tog hans tidigare plats som högerytter.



– IFK Värnamo låg inför matchen på åttonde plats, med fyra poängs marginal till trettondeplacerade Gais på kvalplats nedåt.



Första halvlek:

Olympiapubliken fick en mindre chock direkt. Redan i första matchminuten hade Värnamo Paolo Marcelo Souza Alves en nick i ribban efter en hörna från duktige vänsteryttern Petar Petrovic.



HIF tog dock ledningen i en ganska jämn halvlek, som präglades av slarvigt och chansartat passningsspel. Surprise, bäst i HIF första 45, tog efter tolv minuter med sig bollen framåt i anfall, spelade ut den till avancerande vänsterback Adam Eriksson, som direkt slog en passning snett inåt bakåt. Darijan Bojanic touchade bollen centralt vid straffområdeslinjen innan den gick vidare till en fri Surprise, som kontrollerat placerade in 1-0.



Värnamos replik kom dock snabbt. Bara fyra minuter senare nickskarvade Pär Cederqvist in 1-1 på ett fint inlägg från Petrovic.



HIF hade en del bra anfallsförsök, men chanserna rann ofta ut i sanden i den sista passningen. Försvarsspelet, framför allt på mittfältet, var sämre och istället var Värnamo närmast ett andra mål: Oscar Johansson hade ett välplacerat skott från 18 meter som gick precis utanför Pär Hanssons vänstra stolpe. Peter Larsson stod också för en stark brytning när han vräkte sig fram och stoppade ett Petrovic-avslut på en friläge efter en kontring.



Andra halvlek:

Till en början fick HIF ett övertag och det verkade som att man skulle kunna jobba fram ett segermål. Surprise dribblade sig fri två gånger om – men fick inte iväg något avslut vid något av tillfällena. Alex Timossi hade ett bra skott, som gick strax utanför.



Värnamo var ofta farligt på sina kontringar och med 19 minuter kvar kom kallduschen. HIF fick aldrig ut bollen ur straffområdet efter en hörna och till sist lyckades Paulo Marcelo Souza Alves peta in bollen från nära håll.



Ett panikslaget HIF hade sedan svårt att resa sig och det var först i slutminuterna som det kom några vassa kvitteringslägen. Inhopparen Monday Samuel hade ett rungande skott i ribban och Alex Timossi hade ett skott utanför. Men Värnamo var minst lika nära ett tredje mål på kontringar och kunde hålla ut till tre poäng.



Summering:

– HIF förlorade en chansrik match och nu är loppet i princip kört när det gäller att nå allsvenskan 2018. Man har sex poäng upp till TFF med tre matcher kvar och dessutom betydligt sämre målskillnad än laget på kvalplats. Även Öster och Falkenberg passerade HIF, som nu är sexa i tabellen.



– Nästa match spelas på lördag, borta mot Degerfors.



Spelarbetyg:

PÄR HANSSON, 6

Godkänd.



ANDREAS LANDGREN, 6

Godkänt, höll rent för det mesta.

PETER LARSSON (K), 6

Gör det bra i det mesta, men kanske något passiv på 1-2.

CARL JOHANSSON, 6

Stod i vägen för det mesta. Ibland övermodig. Förlorade nickduellen vid 1-1.

ADAM ERIKSSON, 6,5

Bidrog mer offensivt än i de senaste matcherna. Involverad i många av HIF:s chanser.



JOHAN PERSSON, 5,5

Vann en hel del bollar men också slarvig i passningsspelet.

EDWIN GYIMAH (UT 59), 5

Kom ofta på mellanhand.



LUMALA ABDU (UT 64), 4,5

Fick inte till det idag. Såg passiv ut i försvarsspelet och var inte vän med bollen.

DARIJAN BOJANIC (UT 76), 5

Hade ett par snygga framspelningar, men fick oftast inte alls till det. Missade många försök till framspelningar och med tanke på det ansvar som vilar på hans axlar inverkade det negativt på HIF:s anfallsspel.

SURPRISE (UT 89), 6,5 (*)

Fint mål och i många aktioner visade han hög klass. Men han borde också gjort mål på ett av de två klara målchanserna han fick i början av andra halvlek. Höll i bollen alldeles för länge där.



ALEX TIMOSSI ANDERSSON (UT 72), 5,5

Ett par fina ageranden med boll och ett bra skott, men slog också bort många bollar.



MIKAEL DAHLBERG (IN 59), 6

Knappt godkänd. Led av bristen på struktur sista 20. Såg bättre ut än i tidigare inhopp.

MAX SVENSSON (IN 64), 6

Kom och spelade habilt.



Monday Samuel (In 76, hade stora problem under första minuterna av sitt inhopp, men fick sedan iväg ett rungande ribbskott och slog sedan några bra passningar) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 5

Hans lag har fortsatt problem i de avgörande lägena – i båda straffområdena. .



Laginsatsen, 4

TFF bjöd på en ny chans att komma närmare i tabellen och Värnamo bjöd på många chanser i matchen. Men HIF lyckades inte vinna idag heller.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

1 min – MÅLCHANS, VÄR: Souza Alves nickar ifrån främre ytan på vänsterhörna från Petrovic. I ribbans överkant.

4 min – AVSLUT, HIF: Abdu avslutar ur snäv högerposition i straffområdet. Andersson står i vägen men släpper retur.

12 min – MÅL, HIF: Surprise tar med sig bollen framåt i anfall och spelar ut den till Eriksson till vänster. Denne spelar bollen snett inåt bakåt till Bojanic, som spelar den direkt tillbaka till Surprise, nu i straffområdet. Surprise placerar sedan in 1-0 med kontrollerat avslut. Snyggt anfall.

16 min – MÅL, VÄR: Petrovic slår inlägg från vänster som nickskarvas in i mål av Pär Cederqvist.

18 min – MÅLCHANS, VÄR: Johansson avslutar anfall med skott från 18 meter ur höger innerposition. Precis utanför.

20 min – AVSLUT, VÄR: Winst avslutar ur vänster ytterposition. Inga problem för Hansson.

24 min – AVSLUT, HIF: Eriksson slår inlägg från vänster, Surprise avslutar direkt. Utanför.

41 min – AVSLUT, VÄR: Silka skjuter strax över ur höger innerposition från 17 meter.



Halvtid – STATISTIK: Avslut: 5-9. På mål: 4-6. Hörnor: 2-2. Offside: 1-0.



52 min – MÅLCHANS, HIF: Bollvinst på offensiv planhalva. Bojanic slår fin kontrollerad djupledsboll till Surprise, som så när går förbi Andersson. Han får aldrig iväg något egentligt avslut, dock.

54 min – AVSLUT, HIF: Felpassning av Värnamos mittback Lundgren. Surprise spelar Abdu i djupet innan Bojanic får bollen 17 meter från mål. Skjuter högt över.

56 min – MÅLCHANS, HIF: Fint samarbete mellan Bojanic och Timossi. Den förstnämnde klackar till slut bollen till den sistnämnde – som skjuter lurigt vänsterskott ur högerposition. Precis utanför främre krysset.

59 min – BYTE, HIF: Mikael Dahlberg IN, Edwin Gyimah UT. HIF går över till 4-4-2 med Bojanic och Persson som innermittfältare. Dahlberg och Timossi på topp.

61 min – AVSLUT, VÄR: Souza Alves avslutar. Hansson räddar.

61 min – AVSLUT, HIF: Surprise avslutar. Andersson räddar.

62 min – AVSLUT, VÄR: Souza Alves kommer igenom till höger och spelar bollen snett inåt bakåt till Cederqvist, som skjuter från högerläge i boxen. Via försvarare till hörna.

64 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Lumala Abdu UT.

65 min – MÅLCHANS, HIF: Surprise dribblar sig fram till friläge till vänster i straffområdet, men han får inte iväg avslut och försöker istället med en passning – som misslyckas.

67 min – BYTE, VÄR: Albin Seger IN, Archford Gutu UT.

68 min – AVSLUT, HIF: Svensson skjuter ur höger innerposition från 20 meter. Över.

70 min – AVSLUT, VÄR: Winst slår fantastisk passning fram till O Johansson, som får fritt läge i boxen. Larsson vräker sig fram och bryter skottet till hörna.

71 min – MÅL, VÄR: Vänsterhörna för Värnamo nickas först undan, men i andraläget så lyckas Paulo Marcelo Souza Alves peta in 1-2 från nära håll efter att Lundgren nickat ned bollen i farlig yta.

72 min – AVSLUT, HIF: Svensson slår inlägg från höger. Dahlberg nickar strax utanför.

74 min – BYTE, VÄR: Melvin Frithzell IN, Paulo Marcelo Souza Alves UT.

76 min – BYTE, HIF: Monday Samuel IN, Darijan Bojanic UT.

80 min – MÅLCHANS, VÄR: Frithzell får chansen efter försvarsslarv. Skjuter hårt skott. Precis utanför.

83 min – BYTE, VÄR: Johan Andersson IN, Petar Petrovic UT.

85 min – AVSLUT, HIF: Svensson skjuter långt, långt, utanför.

86 min – AVSLUT, HIF: C Johansson nickar löst på inlägg från Eriksson. Inga problem för Andersson.

87 min – MÅLCHANS, HIF: Samuel drar till med våldsamt skott från 22 meter. I ribbans underkant. Dahlberg nickar på returen, men får inte riktig träff på bollen och Andersson räddar.

88 min – MÅLCHANS, VÄR: Johansson blir fri och avslutar ur högerläge i boxen. Precis utanför bortre stolpen.

88 min – MÅLCHANS, HIF: Timossi skjuter precis utanför från 17 meter.



Matchen slut – STATISTIK: Avslut: 16-16. På mål: 8-10. Hörnor: 3-7. Offside: 4-2.

1 KOMMENTARER 317 VISNINGAR 1 KOMMENTARER317 VISNINGAR GUSTAV LUNDBLAD

info@gustavlundblad.com

2017-10-16 21:46:32 info@gustavlundblad.com2017-10-16 21:46:32

ANNONS:

Fler artiklar om Helsingborg

Helsingborg

2017-10-16 21:46:32

Helsingborg

2017-10-02 22:57:15

Helsingborg

2017-09-26 18:17:09

Helsingborg

2017-09-26 17:58:47

Helsingborg

2017-09-18 22:12:57

Helsingborg

2017-08-29 23:51:41

Helsingborg

2017-08-29 21:39:20

Helsingborg

2017-08-29 09:54:37

Helsingborg

2017-08-20 21:15:47

Helsingborg

2017-08-20 17:57:59

ANNONS:

HIF:s chanser till avancemang till allsvenskan är minimala efter en mycket tung förlust hemma mot Värnamo.HIF föll tungt i Gävle efter en svag första halvlek.HIF-Falkenberg blev en match utan vinnare.Det blev ett mållöst resultat i en match som bägge lagen behövde vinna för att haka på i toppen.Efter tre raka kryss tog HIF en viktig seger hemma mot Varberg. Stor segerorganisatör var Surprise, som gjorde matchens bägge mål.Delad pott i ett spännande Skånederby – ett resultat som de båda tränarna inte var missnöjda med. – Bollen är rund och den här jävla superettan-bollen är rundare än allt annat!, utbrister HIF:s Per-Ola Ljung. – Skönt att se ett lag som utmanar oss på Vångavallen, det brukar inte vara så, säger TFF-tränaren Patrick Winqvist.Efter en dramatisk andra halvlek slutade derbyt oavgjort. HIF låg under i paus, men kvitterade genom Darijan Bojanic och var närmast segern i chansrik avslutning.HIF gästar ett formstarkt TFF i superettans toppstrid.Johan Persson gjorde en stark insats som en av två mer defensiva mittfältare i Per-Ola Ljungs nya 4-2-3-1-system när HIF idag tog en efterlängtad seger hemma mot Gais. HIF E-zine pratade med honom efter matchen.HIF dominerade stort och fick till slut in ett rättvist segermål mot Gais, som spelade med tio man i 75 minuter.