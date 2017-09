HIF-VBG 2-0: Referat och spelarbetyg

Efter tre raka kryss tog HIF en viktig seger hemma mot Varberg. Stor segerorganisatör var Surprise, som gjorde matchens bägge mål.

SUPERETTAN, OMGÅNG 24

Olympia, måndag 18 september 2017, kl 1900:



HIF-Varbergs BoIS 2-0 (1-0)

1-0 Surprise (33, assist Darijan Bojanic), 2-0 Surprise (73, ass. Johan Persson)

Publik: 5821



HIF (4-2-3-1): Pär Hansson – Andreas Landgren, Peter Larsson, Carl Johansson, Adam Eriksson – Johan Persson, Alexander Achinioti-Jönsson – Alex Timossi Andersson (Max Svensson, 71), Darijan Bojanic, Surprise (Lumala Abdu, 89) – Oke Akpoveta (Mikael Dahlberg, 79).



Ej använda avbytare: Kalle Joelsson (mv), Charlie Weberg (b), Martin Christensen (mf), Monday Samuel (mf/fw).



Skadade/avstängda: Jesper Lange (fw, skadad), Viktor Ljung (b, skadad), Edwin Gyimah (mf, avstängd)



Övriga A-lagsspelare utanför matchtruppen: Matt Pyzdrowski (mv), Carl Thulin (b), Jonathan Larsson (b).



Varbergs BoIS (4-4-2): Joakim Wulff – Thomas Boakye, Oliver Stanisic, Anton Liljenbäck, Oliver Silverholt – Gustav Berggren, Peter Nyström, Christoffer Arvidsson (Isac Skoog, 90), Lawson Sabah (Eric Nilsson, 62) – Joel Palmquist (Isac Johansson, 79), Karl Söderström.



Ej använda avbytare: Peter Dahlberg (mv), Gabriel Altemark-Vanneryr.



Så var matchen:



Före matchen:

– HIF, som kom från tre raka oavgjorda matcher mot topplagen Trelleborg (1-1), Dalkurd (2-2) och BP (1-1), var i behov av en seger för att haka på i kampen om att nå allsvenskan 2018. Inför matchen var man femma i tabellen, fem poäng bakom trean TFF (som spelade samtidigt, borta mot sexan Öster) på kvalplats och två poäng bakom Falkenberg (1-1 igår mot Örgryte). Upp till direktuppflyttningsplatsernas BP, som igår föll borta mot Norrby (0-1), skilde elva poäng.



– Tränare Peo Ljung gjorde tre ändringar i startelvan jämfört med matchen mot BP senast: Vänsteryttern Max Svensson och anfallaren Lumala Abdu förpassades till bänken, medan Surprise respektive Oke Akpoveta kom in i deras ställe. Dessutom var Edwin Gyimah, utvisad senast, avstängd. I hans ställe klev Alexander Achinioti-Jönsson in på det centrala mittfältet.



– Varberg var inför matchen tia i tabellen, tre poäng ovanför kvalplats nedåt. Vårens möte lagen emellan slutade oavgjort sedan HIF tappat 3-0 i halvtid till 3-3 vid full tid.



Första halvlek:

Hemmalaget hade ett ganska tydligt spelmässigt övertag med ett stort bollinnehav och, under den andra halvan av halvleken, ett par målchanser. HIF gjorde även ett mål: Surprise sköt in 1-0 efter 33 minuters spel efter ett snabbt anfall med flera kortpassningar.



Oke Akpoveta hade strax före det haft en träff i stolpen, som följdes av en retur där Alex Timossi Andersson sköt på målvakt Joakim Wulff från nära håll innan Darijan Bojanic sköt ytterligare en retur, som täcktes av mittbacken Anton Liljenbäck precis framför mål.



Bojanic var annars halvlekens bäste spelare. Efter en trevande start låg han bakom mycket av det HIF skapade framåt med flera finurliga djupledspassningar och instick.



Varberg stack upp vid ett par tillfällen vid kontringar och med hjälp av press på HIF:s backlinje. Närmare än ett hyfsat skott från Karl Söderström kom man dock inte.



Andra halvlek:

HIF fick inte igång sitt passningsspel på samma sätt efter paus, men trots att Varberg fick med tid med boll så lyckades man inte skapa högkaratiga målchanser under en ganska bra inledning av halvleken.



HIF växte sig in i halvleken och i den 73:e minuten visade Surprise på nytt sin fina bollbehandling och skottkvalitet när han avancerade 30 meter framåt i banan med boll, höll inne passning till djupledslöpande Bojanic och Akpoveta, och istället kontrollerat sköt in sitt och HIF:s andra mål från straffområdeslinjen.



Segern var sedan aldrig hotad. Varberg fick visserligen en bra chans när Gustav Berggren fick skottläge i straffområde, men avslutet gick över. Bortsett från det kunde HIF komfortabelt spela av matchen och var dessutom nära 3-0 när Bojanic frispelade Max Svensson, men Joakim Wulff räddade det läget.



Summering:

– HIF vann rättvist utan att på något sätt spela ut sin motståndare. Man hade flest chanser och mest anfallsspel.



– Även TFF vann sin match ikväll (1-0 mot Öster) och HIF är fortsatt fem poäng bakom tabelltrean. Man är ny fyra i tabellen i och med att Falkenberg passerades. Till tvåan BP skiljer nu åtta poäng.



– Nästa match spelas på söndag, hemma mot Falkenberg.



Spelarbetyg:

PÄR HANSSON, 6,5

Lugn dag på jobbet. Säker.



ANDREAS LANDGREN, 6

Kom med hyfsat framåt.

PETER LARSSON (K), 7

Stabil i det mesta. Dominant i luftrummet.

CARL JOHANSSON, 6,5

Dominant i luftrummet, har en tendens att drälla lite med bollen.

ADAM ERIKSSON, 5,5

Är i en formsvacka, syns inte lika mycket som i våras.



JOHAN PERSSON, 6,5

Stabil insats på mitten.

ALEXANDER ACHINIOTI-JÖNSSON, 6,5

Visade på nytt bra klass när han fick chansen.



ALEX TIMOSSI ANDERSSON (UT 72), 5,5

Fick inte riktigt till det med sin fina bollbehandling och speed idag. Nära bli målskytt på en retur i första halvlek.

DARIJAN BOJANIC, 7,5

Inledde lite blandat, men låg sedan bakom mycket i HIF:s anfallsspel. Många smarta, öppnande, passningar.

SURPRISE (UT 89), 7,5 (*)

Två fina mål. Var helt rätt kalibrerad idag i sina avslut.



OKE AKPOVETA (UT 79), 6

Nära placera in bollen i mål, men träffade stolpen, efter 29 minuter. Borde kanske gjort mål när Bojanic frispelade honom. Helt OK insats.



Max Svensson (In 72, kom in och slet hårt), Mikael Dahlberg (In 79, sågs för andra gången efter sin långtidsskada när han kom in i sin första match för året på Olympia, visade en del av sina kvaliteter som bollmottagare) och Lumala Abdu (In 89, sent inhopp) spelade för kort tid för att betygsättas.





Tränare PER-OLA LJUNG, 6,5

Ledde sitt lag till en viktig seger. Har hittat ett bättre passningsspel än tidigare i år.



Laginsatsen, 7

Stabil seger efter klart spelövertag. Det har inte tillhört vanligheterna i år.



(Betygsskala: 3=Urusel, 4=Usel, 5=Underkänd, 6=OK, 7=Bra, 8=Mycket bra)



Minut för minut:

2 min – AVSLUT, HIF: Landgren avslutar blixtsnabbt kontringsanfall med skott ur höger ytterposition. Wulff räddar.

11 min – AVSLUT, VBG: Söderström tar emot bollen till vänster på offensiv planhalva och avlossar skott ur ytterposition. Hansson räddar.

20 min – AVSLUT, HIF: Landgren avslutar anfall med att skjuta över ur ytterposition på inspel från Eriksson från andra kanten.

24 min – AVSLUT, VBG: Silverholt slår frispark ur höger ytterposition från 20 meter. Hansson räddar.

25 min – MÅLCHANS, HIF: Surprise vänder upp med bollen och skjuter ur vänster

innerposition från straffområdet. Strax utanför.

29 min – MÅLCHANS, HIF: Kontring. Bojanic frispelar Akpoveta i straffområdet med liten touch. Akpoveta avslutar ur vänsterläge och placerar bollen – i stolpen. Timossi skjuter returen från nära håll på Wulff, innan Bojanic skjuter nästa retur på täckande Liljenbäck framför mål. Ytterst nära 1-0 – tre gånger om.

31 min – AVSLUT, HIF: Akpoveta skjuter ur höger innerposition från 16 meter i trängd situation. Över.

33 min – MÅL, HIF: Achinioti-Jönsson passar Bojanic, som spelar den direkt vidare till Surprise. Han får den 20 meter från mål, tar ett par steg åt höger och avlossar skott från central position från 17 meter. I mål.

39 min – MÅLCHANS, HIF: HIF kombinerar sig fram till målchans. Achinioti-Jönsson spelar Akpoveta, som slår bollen vidare till Bojanic. Denne slår i sin tur en mycket fin framspelning till Akpoveta, som avslutar från nära håll – rakt på Wulff.

44 min – MÅLCHANS, HIF: Bojanic slår frispark ur vänster ytterposition utanför straffområdet. Han skruvar den mot främre hörnet och Wulff tvingas sträcka ut till sin fulla längd för att rädda.



Halvtid – STATISTIK: Avslut: 9-4. På mål: 5-3. Hörnor: 2-0. Offside: 1-3.



49 min – AVSLUT, VBG: Silverholt tar sig fram i banan med boll och skjuter över från 16 meter. Bra skott som touchas av Hansson.

55 min – AVSLUT, HIF: Bojanic avslutar utanför från 18 meter ur vänster innerposition.

58 min – MÅLCHANS, HIF: Bojanic dribblar några steg med bollen och skjuter, från 16 meter, efter att ha tagit emot bollen på fin passning snett inåt bakåt i banan från Timossi. Strax utanför.

62 min – BYTE, VBG: Eric Nilsson IN, Lawson Sabah UT.

63 min – AVSLUT, HIF: Timossi skjuter över från 16 meter.

65 min – AVSLUT, VBG: Berggren skjuter över ur höger ytterposition.

72 min – BYTE, HIF: Max Svensson IN, Alex Timossi Andersson UT.

73 min – MÅL, HIF: Persson uppfattar att Surprise löper i djupet in på offensiv planhalva och slår en djupledsboll till denne. Han har med sig Bojanic och Akpoveta, men håller inne passningen och dribblar sig fram till avslutsläge från 16 meter innan han placerar in 2-0.

77 min – MÅLCHANS, HIF: Bojanic frispelar Svensson med briljant djupledspassning. Han avslutar dock på utrusande Wulff.

79 min – BYTE, HIF: Mikael Dahlberg IN, Oke Akpoveta UT.

79 min – BYTE, VBG: Isac Johansson IN, Joel Palmquist UT.

84 min – MÅLCHANS, VBG: Berggren bjuds på skottmöjlighet i straffområdet på en Johansson-rensning. Skjuter utanför.

86 min – GULT KORT, VBG: Isac Johansson varnas efter att ha dragit i Svensson.

89 min – BYTE, HIF: Lumala Abdu IN, Surprise UT.

89 min – AVSLUT, VBG: Boakye avslutar efter hörna. Högt över.

90 min – BYTE, VBG: Isac Skoog IN, Christoffer Arvidsson UT.



Matchen slut – STATISTIK: Avslut: 15-9. På mål: 7-5. Hörnor: 3-4. Offside: 3-5.

