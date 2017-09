Hammarby IF - IFK Göteborg 2-1: Tappad ledning mot Bajen

Blåvitt tappade ledning till förlust med 2-1 borta mot Hammarby på onsdagen.

Hammarby IF - IFK Göteborg 2-1

Tele2 Arena i Stockholm var spelplatsen när IFK Göteborg mötte Hammarby på bortaplan på onsdagskvällen. Alf Westerberg valde att låta Patrik Karlsson Lagemyr börja på bänken när Mikkel "Mix" Diskerud var tillbaka från avstängning, och i mittförsvaret var en annan norrman tillbaka i form av Thomas Rogne . I övrigt bjöd den blåvita startelvan inte på några större överraskningar.Thomas Rogne visade att han var spelsugen efter sitt skadeuppehåll och den första halvleken var kanske hans bästa hittills denna säsong. Efter tjugo minuter fick han på en kraftig nick på hörna som Johan Wiland fick göra en riktigt fin räddning på. Bakåt blockerade han ett par skott från Muamer Tankovic som säkerligen hade vållat problem, och i övrigt såg han säker ut i sina brytningar och dueller.Hammarby hade också ett par möjligheter och framförallt såg anfallaren Pa Dibba giftig ut på några inlägg. Pontus Dahlberg behövde dock aldrig visa framfötterna på riktigt före paus. Halvlekens bästa chans för hemmalaget kom på kontring med tio minuter kvar sedan "Mix" Diskerud fallit i offensivt straffområde. I spelvändningen kunde det gått illa men Sebastian Eriksson lyckades på ett föredömligt sätt blockera avslutet till en resultatlös hörna. Det var alltjämt mållöst i halvtid.Andra halvlek inleddes med att Hammarby fick in ett mål men målskytten Sander Svendsen blev korrekt avvinkad för offside. Istället rasslade det till i andra änden efter ett vackert kortpassningsspel. Sebastian Eriksson hittade till Sören Rieks i djupled som i sin tur spelade inåt i straffområdet. Där dök "Mix" Diskerud upp och placerade bollen i tunneln mellan Johan Wilands ben. 1-0 till ett för dagen svartklätt IFK Göteborg.Glädjen blev dock kortvarig för bortalaget. Bara några minuter senare gjorde Sebastian Eriksson ned Jiloan Hamad strax utanför straffområdet. Bajens lagkapten Kennedy Bakircioglu tog sats och slog ett lågt och lurigt skott som gick in vid Pontus Dahllbergs högra stolprot. Målet var Kennedys första i Allsvenskan denna säsong. Innan timmen var spelad hade Hammarby även vänt sedan högerbacken Birkir Már Saevarsson hittat snett inåt bakåt i straffområdet till norrmannen Svendsen som, efter att ha fått två skottförsök, slog in bollen bakom en chanslös Dahlberg.Med kvarten kvar ersattes först Vajebah Sakor av Patrik Karlsson Lagemyr, som gjorde mål senast mot Jönköpings Södra. Därefter kom även Elias Már Ómarsson in istället för en osynlig Mikael Boman . Tobias Hysén hade en farlig frispark som Wiland tvingades tippa till hörna med tio minuter kvar. Sedan hade både Hysén och Rieks varsitt skott som smet strax utanför Wilands högra stolpe. Bollen ville dock inte in och det hela slutade i blåvit förlust.0-1 Diskerud (54), 1-1 Bakircioglu (58), 2-1 Svendsen (61)Wiland; Saevarsson, Nielsen (Degerlund, 13), Paulsen, Solheim; Hamad, Bakircioglu, Svendsen (Bengtsson 73), Smárason, Tankovic (Asaad, 82); DibbaJakob MichelsenDahlberg; Salomonsson, Rogne, Boo Wiklander, Nordström; Diskerud (Smedberg-Dalence, 89), Eriksson, Sakor (Karlsson Lagemyr, 75), Rieks; Hysén, Boman (Ómarsson, 78)Alf WesterbergMohamed Al-Hakim, Västerås