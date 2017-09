IFK Göteborg - IK Sirius 4-0: "Let's go get Sirius"

IFK Göteborg tog en mycket bekväm seger mot Sirius hemma på Gamla Ullevi på fredagen.

IFK Göteborg - IK Sirius 4-0

På fredagskvällen var det dags för en ny match på Gamla Ullevi mellan två lag mitt i ingenmansland i den allsvenska tabellen. IFK Göteborg skulle försöka slicka såren efter förlusten mot AFC Eskilstuna i måndags och för motståndet stod en annan nykomling i form av IK Sirius från Uppsala. I Vajebah Sakors skadefrånvaro fick August Erlingmark starta på innermittfältet och Alf Westerberg mönstrade en överlag väntad elva.Inför matchen hade den blåvite mittfältaren Mikkel "Mix" Diskerud twittrat "Let's go get Sirius" med syfte till att det var dags att rycka upp sig. Efter en kvart visade han vad han menade när han gjorde sitt femte mål i Allsvenskan denna säsong. Tobias Hysén utnyttjade att försvararen Oscar Pehrsson halkade i en duell. Hysén tog bollen och hittade till Mikael Boman som sköt ett skott målvakten Lukas Jonsson släppte retur på. Där höll sig "Mix" framme och rakade in 1-0.Sirius var inte helt ofarligt första halvlek och hade bland annat en möjlighet efter en halvtimme när en klackstyrning från Alexander Nilsson vållade vissa problem för Pontus Dahlberg som dock klarade av att reda ut det hela. Istället rasslade det återigen till i andra änden tio minuter före paus då Sören Rieks spelade fram August Erlingmark strax utanför offensivt straffområde. Den unge mittfältstalangen avslutade lågt och otagbart för Jonsson och ställningen var 2-0 i paus.Hemmalaget inledde piggt även efter halvtidsvilan. Efter sju minuter hittade Sebastian Eriksson till en fristående Diskerud i bortre delen av straffområdet men norrmannen brände läget. I anfallet efteråt var Sirius farliga på en kontring men skottet blockerades ut till hörna. Spelet böljade fram och tillbaka och det öppnades upp möjligheter åt bägge håll.Efter en timmes spel kom en riktig delikatess signerat Tobias Hysén, bäste målskytt i IFK Göteborg i Allsvenskan 2017. Billy Nordström fick bollen på sin vänsterkant och slog ett perfekt inlägg in till Hysén som språngnickade in 3-0 via bortre stolpen. Målet var hans nionde hittills denna säsong och han fortsätter visa att han alltjämt håller riktigt hög allsvensk klass.Bara några minuter senare satte Mikael Boman definitivt spiken i Sirius-kistan när han petade in ett lågt inlägg från Sören Rieks. Hysén kunde sedan ha blivit tvåmålsskytt med knappa kvarten kvar då han prickade ribban med ett hårt skott. Några minuter senare testade han även med en frispark som gick centimeter utanför. Vid det laget kändes matchen lite avslagen och sedan länge avgjord.Pontus Dahlberg fick briljera med en fin reflexräddning med sju minuter kvar. I andra änden fick inhopparen Sebastian Ohlsson till en ribbträff. Även Elias Már Ómarsson och Andreas Öhman fick hoppa in mot slutet och för den sistnämnde var detta hans första allsvenska match hemma på Gamla Ullevi. Öhman är nyligen uppflyttad från U19-truppen och vi kommer säkerligen få se mer av honom i den blåvita tröjan framöver.1-0 Diskerud (15), 2-0 Erlingmark (37), 3-0 Hysén (61), 4-0 Boman (63)Dahlberg, Salomonsson (Öhman, 87), Rogne, Boo Wiklander, Nordström; Diskerud, Eriksson, Erlingmark, Rieks (Ohlsson, 81); Boman (Ómarsson, 87), HysénAlf WesterbergJonsson; J. Andersson (Skoglund, 72), Larsson, Pehrsson, Arvidsson; Thor, E. Andersson, Gustafsson (Maholli, 46); Haglund, A. Nilsson, Vecchia (Lundholm, 76)Glenn Nyberg, Borlänge