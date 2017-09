IFK Göteborg - Jönköpings Södra 1-1: Ett kryss att lägga till samlingen

Det blev på nytt ett oavgjort resultat när IFK Göteborg spelade 1-1 mot Jönköpings Södra på lördagen.

IFK Göteborg - Jönköpings Södra 1-1

Det var lite av en ödesmatch på förhand när IFK Göteborg tog emot bottenlaget Jönköpings Södra på Gamla Ullevi på lördagen. Tre blåvita poäng var närmast ett måste för att en plats i kvalet till Europa League nästa år fortfarande skulle vara någorlunda inom räckhåll. Alf Westerberg bjöd på ett kärt återseende i startelvan då unge talangen Patrik Karlsson Lagemyr inledde på högerkanten i avstängde Mikkel "Mix" Diskeruds frånvaro.Efter drygt tio minuter tog sig ett nytt orosmoln upp på den även i övrigt mulna himlen ovanför Gamla Ullevi då Sören Rieks tog sig åt vaden efter en duell. Bara minuter senare gjorde Dzenis Kozica 1-0 för de grönvita gästerna med ett välplacerat volleyskott. De blåvita spelarna vinkade för hands på Kozica men domare Kristoffer Karlsson valde att godkänna målet trots allt.Tio minuter senare visade Sören Rieks att det inte fanns någon anledning till oro då han prickade ribban med ett stenhårt skott. I övrigt var det mycket i offensiv väg som gick via högerkanten och Patrik Karlsson Lagemyr såg mycket spelsugen ut med flera pigga räder. Även Mikael Boman hade ett par möjligheter men Anton Cajtoft i gästernas mål kunde avvärja det mesta. Det var fortfarande 0-1 i paus.Den blåvita pressen fortsatte i andra halvlek och efter åtta minuter exploderade läktarna när Patrik Karlsson Lagemyr slog in kvitteringen. Sebastian Eriksson gjordes ned strax utanför straffområdet men Kristoffer Karlsson visade på fördel av boll. Då fick "Paka" tag i bollen och placerade in 1-1 med ett lågt skott i bortre gaveln. En fantastisk comeback för den tidigare korsbandsskadade kantspringaren, som fram till målet varit en av de bästa blåvita på plan.En annan efterlängtad comeback var solen som dök upp strax efter målet och resten av matchen spelades i strålande sensommarväder. Tio minuter efter kvitteringen tvingades IFK Göteborg göra sitt första byte då Kristopher Da Graca haltade ut och ersattes av en annan ung talang i form av August Erlingmark . Den blåvita dominansen fortsatte och framförallt Vajebah Sakor gjorde en fin insats på innermittfältet där han knappt förlorade en enda duell.Med knappt tjugo minuter kvar plockade Alf Westerberg av målskytten Patrik Karlsson Lagemyr för att ersätta honom med islänningen Elias Már Ómarsson. I samma veva fick J-Södra byta målvakt då Anton Cajtoft ersattes av Francisco Marmolejo Mancilla. Med tio minuter fick Sören Rieks en riktigt fin chans att göra ett ledningsmål då han slog bollen över Mancilla innan han träffade överläggaren från nära håll.Med bara några minuter kvar fick Tobias Hysén en möjlighet på en höjdboll från nära håll efter en stökig situation men skott gick över målet. Direkt därefter byttes Vajebah Sakor ut efter en fin insatts och istället kom Sebastian Ohlsson in. Till följd av att J-Södras nyss inbytte målvakt Mancilla vid ett par gånger låg skadad i straffområdet blev det ett rejält påslag på tilläggstiden. Till slut satte dock Kristoffer Karlsson pipan i mun som förkunnade att ytterligare en allsvensk match slutat 1-1 på Gamla Ullevi den här säsongen.0-1 Kozica (16), 1-1 Karlsson Lagemyr (53)Dahlberg; Salomonsson, Boo Wiklander, Da Graca (Erlingmark, 63), Nordström; Karlsson Lagemyr (Ómarsson, 72), Sakor (Ohlsson, 87), Eriksson, Rieks; Hysén, BomanAlf WesterbergCajtoft (Mancilla, 74); Jallow, Calisir, Portillo,Siwe; Gojani, Aasmundsen; Svensson (Olsson, 61), Gravius (S. Karlsson, 70), Thelin; KozicaJimmy ThelinKristoffer Karlsson, Höganäs