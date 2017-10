IFK Göteborg - Östersunds FK 0-1: Förlust i regnet

IFK Göteborg förlorade en halkig match mot Östersund på Gamla Ullevi efter ett tidigt mål.

IFK Göteborg - Östersunds FK 0-1

Ett regntungt Gamla Ullevi var spelplatsen för söndagens allsvenska match mellan IFK Göteborg och Östersunds FK. Hemmalaget hade föga att spela för tabellmässigt medan gästerna jagar en plats i nästa års Europa League Erik Dahlin fick starta sin första match i Allsvenskan på fem år i avstängde Pontus Dahlbergs frånvaro. I backlinjen fick Kristopher Da Graca chansen bredvid David Boo Wiklander sedan även Thomas Rogne blivit avstängd.Östersund tog kommandot direkt från start med mycket bollinnehav. Det resulterade redan efter åtta minuter då Ludvig Fritszon lobbade in bollen från sin högerkant i den bortre burgaveln. Förarbetet stod nyblivne svenska landslagsmannen Ken Sema för. De rödsvarta fortsatte ha kommandot och Blåvitts anfallsspel var i det närmaste obefintligt. Det blöta underlaget gjorde matchen extra svårspelad och det var många halkningar på planen.Mot slutet av halvleken började det dock hända saker. Som så många gånger förr var det Tobias Hysén som skapade möjligheter och fem minuter före paus blev han frispelad framför mål, men skottet gick rakt på gästernas målvakt Andreas Andersson . Bara ett par minuter senare skulle Andersson stå för ytterligare en fin parad när han fick fingertopparna på ett skott från Mikael Boman . Trots det var det fortfarande 0-1 efter första halvlek.Drygt tio minuter in på andra halvlek gjorde Alf Westerberg sitt första byte då August Erlingmark ersattes av Patrik Karlsson Lagemyr . I nästa sekvens slog Sebastian Eriksson bollen rakt i gapet på Jamie Hopcutt som dock, helt fri, missade målet med sitt avslut. Överlag hade inte kapten Eriksson någon av sina bättre matcher och det blåvita spelet såg stundtals frustrerat ut överlag. Bakåt darrade det en hel del och även Saman Ghoddos blev frispelad efter ett misslyckat bakåtpass av Da Graca, men skärpan var inte rätt denna gång heller.Trots att "Paka" tidigare visat prov på pigga fötter denna höst hände det inte särskilt mycket offensivt för IFK Göteborg. Det var väldigt stillastående och svårt att vaska fram klara målchanser. Med tio minuter kvar gjorde Westerberg ett offensivt byte när Vajebah Sakor kom in istället för unge mittbacken Kristopher Da Graca. Fem minuter senare kom även Sebastian Ohlsson in för Sören Rieks. På tilläggstid hade Ken Sema ett gyllene läge att öka på men Erik Dahlin räddade och siffrorna stannade vid 0-1.z0-1 Fritszon (8)Dahlin; Salomonsson, Boo Wiklander, Da Graca (Sakor, 81), Adekugbe; Diskerud, Eriksson, Erlingmark (Karlsson Lagemyr, 56), Rieks (Ohlsson, 85); Boman, HysénAlf WesterbergAndersson; Mukiibi (Björkström, 88), Papagiannopoulos, Pettersson, Somi (Widgren, 80); Fritszon, Nouri, Bachirou, Sema; Ghoddos, Hopcutt (Gero, 62)Graham PotterBojan Pandzic, Göteborg