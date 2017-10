Senaste mötet mellan lagen var den 10:e Augusti då Blåvitt vann med 2-1. Det var också AIKs senaste förlust. Kan Blåvitt vinna även borta?

Inför AIK - IFK Göteborg ’Rivalmöte i årets sista bortamatch’

Säsongen 2017 är snart slut men bjuder på en sista prestigematch när Blåvitt tar sig an AIK borta. Utöver att behålla sin plats på övre halvan av tabellen så handlar matchen mot AIK för Blåvitts del bara om prestige – vilket är mer än nog mot AIK. För AIK däremot handlar det om att försvara andraplatsen i tabellen från jagande Djurgården och Östersund, båda bara två poäng bakom.



IFK Göteborg

Blåvitt har gjort ett 2017 som de flesta nog vill glömma och efter en kortare uppryckning vid tränarbytet i somras är har Blåvitt nu åter fallit i gamla synder och förlorade senaste matchen mot Östersund hemma på Gamla Ullevi med 0-1 efter en insats som kanske inte direkt imponerade.



Till matchen mot AIK är dock både Thomas Rogne och Pontus Dahlberg tillbaka efter avstängningar. Däremot är August Erlingmark inte med. August är dels avstängd men behöver också göra en operation och kommer bli borta resten av säsongen.



Mot AIK förväntas Pontus Dahlberg vara tillbaka i mål på bekostnad av Erik Dahlin, Thomas Rogne gå in och ersätta Kristopher Da Graca i mittförsvaret och Vajebah Sakor kommer in istället för August på innermittfältet.



Om Blåvitt vinner matchen så går man om Elfsborg i tabellen och går upp på en sjundeplats, vilket även är den bästa positionen klubben kan nå den här säsongen. En seger hade också inneburit att laget befäster sin position på övre halvan av tabellen vilket ger ett betydligt bättre utgångsläge inför Svenska Cupen nästa år än en plats på undre halvan.



Förväntad startelva



Dahlberg

Salomonsson, Rogne, Wiklander, Adekugbe

Diskerud, Sakor, Eriksson, Rieks

Hysén, Boman



Utöver dessa finns även Erik Dahlin, Kristopher Da Graca, Billy Nordström, Martin Smedberg–Dalence, Sebastian Ohlsson, Patrik Karlsson Lagemyr, och Elias Omarsson med i truppen.





AIK

AIK kommer närmast från en mållös match borta mot Malmö. AIK senaste förlust kom mot just Blåvitt i den match som skjutits upp från i våras. Annars har AIK bara förlorat två matcher i år hemma på Friends Arena, mot Malmö och Hammarby.



I senaste matchen blev Daniel Sundgren och Haukur Hauksson avstängda inför mötet med Blåvitt. Under natten mot söndagen blev Daniel Sundgren även enligt uppgifter inlagd på sjukhus med andningsbesvär och kommer missa resten av säsongen.



Bortsett från försluten mot Blåvitt och 1-1 mot AFC har AIK - som vanligt - gjort en väldigt stark höst där resultat som 6-1 borta mot Häcken och 5-2 mot Elfsborg imponerar. Det är ett lag som släppt in väldigt få mål – endast 20 mål på 28 matcher – och under hösten har det även lossnat mer framåt.



AIK spelar med ett defensivt 3-5-2 system där laget i försvar snarare spelar 5-3-2 med relativt offensiva yttermittfältare. Det är ett system som gör att ytterbackarna/yttermittfältarna kan gå upp offensivt vid behov utan att laget släpper till för mycket ytor bakåt, samtidigt som det blir väldigt stabilt när motståndarna trycker på, men ställer samtidigt krav på att ytterbackarna/yttermittfältarna orkar.



AIKs främsta problem i år har varit att göra mål och 43 gjorda mål på 28 matcher är sämst bland lagen i topp 4 av tabellen.



För AIKs del innebär en seger att laget säkrar topp tre placeringen och Europaspel inför nästa omgång. Östersund - två poäng bakom - har redan spelat sin match i omgång 29 och kan inte kunna ta in fem poäng.





AIK ställde i senaste matchen upp med

Oscar Linnér

Haukur Hauksson, Per Karlsson, Nils-Eric Johansson

Daniel Sundgren, Johan Blomberg, Kristoffer Olsson, Stefan Ishizaki, Rasmus Lindkvist

Chinedu Ogbuke Obasi, Henok Goitom



Matchen

Plats: Friends Arena, Solna

Tid: Måndagen den 30:e Oktober

Domare: Kristoffer Karlsson



Övrigt: AIK har i skrivande stund precis passerat 20 000 sålda biljetter till matchen, men bortaföljet förväntas tyvärr vara ett av de mindre manstarka på senare år.

0 KOMMENTARER 251 VISNINGAR 0 KOMMENTARER251 VISNINGAR ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-10-29 17:00:00 På Twitter: pihlbaoge2017-10-29 17:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-10-29 17:00:00

IFK Göteborg

2017-10-29 15:00:00

IFK Göteborg

2017-10-28 12:00:00

IFK Göteborg

2017-10-28 09:00:00

IFK Göteborg

2017-10-23 21:00:00

IFK Göteborg

2017-10-23 07:00:00

IFK Göteborg

2017-10-22 17:41:00

IFK Göteborg

2017-10-22 16:53:20

IFK Göteborg

2017-10-21 18:11:26

IFK Göteborg

2017-10-17 19:21:21

ANNONS:

Säsongen 2017 är snart slut men bjuder på en sista prestigematch när Blåvitt tar sig an AIK borta. Utöver att behålla sin plats på övre halvan av tabellen så handlar matchen mot AIK för Blåvitts del bara om prestige – vilket är mer än nog mot AIK. För AIK däremot handlar det om att försvara andraplatsen i tabellen från jagande Djurgården och Östersund, båda bara två poäng bakom.När A-laget misslyckas med att sprida ljus i höstmörkret är det tur att Blåvitt har ett väldigt starkt ungdomslag som gör vad de kan för att representera de blåvita färgerna. Thomas Olsson gör sin sista match som tränare för IFK Göteborgs U-19 lag och kan kröna det med att ta sitt tredje SM Guld med just U-19. De två tidigare kom 2013 och 2015, då genom 4-1 mot AIK och 3-0 mot Djurgården i finalerna.Alltid Blåvitt tog tempen på AIK-supportern Marcus Ljungberg inför måndagens bortamatch.Alltid Blåvitt intervjuade U19-lagets målvakt och lagkapten Tom Amos inför SM-finalen mot Elfsborg på söndag.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.Konsekvent, tydligt och utvecklande. Tre sätt att beskriva Blåvitts spel som antagligen ingen skulle få för sig att använda den här veckan. Och antagligen inte har gjort på ett tag heller. Något som blir än mer påtagligt efter 0-1 hemma mot Östersund.Jämtlänningarna tilläts göra det mesta när Blåvitts andra hemmaförlust för säsongen blev ett faktum.IFK Göteborg förlorade en halkig match mot Östersund på Gamla Ullevi efter ett tidigt mål.Med både Pontus Dahlberg och Thomas Rogne avstängda kommer Alf Westerberg behöva rotera en del i laget inför årets näst sista hemmamatch mot Östersund.Alltid Blåvitts skribent Emma Mellgren, berättar varför hon tycker att uppmärksammandet av sexuella trakasserier inom fotbollen är viktigt och hur man tillsammans kan göra något åt problemet.