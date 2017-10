Matchrapport AIK–IFK Göteborg 2–1: Motivationen tröt på Friends

AIK gick segrande ur årets sista rivalmöte med IFK Göteborg, efter att de blåvita spelarna stått för en trött och oinspirerad insats.

Mörkret hade lagt sig, klockorna var omställda, och det var dags för årets näst sista match. Precis som de två föregående säsongen stod det i stjärnorna att rivalerna Blåvitt och AIK skulle mötas under säsongsavslutningen. Till skillnad från de tidigare gångerna var detta dock AIK:s kväll, då en Europaplats låg i potten.AIK:s dominans var total under första halvleks samtliga minuter, och de utmärkte sig tidigt även i målprotokollet. I likhet med flera av lagens senaste möten tog AIK snabbt ledningen när Chinedu Obasi petade in bollen från nära håll i åttonde minuten. Detta efter att Stefan Ishizaki i sin sista hemmamatch på Friends Arena nickat vidare bollen inne i straffområdet. Därefter var det fortsatt AIK som förde matchen, då Blåvitt visade vilken skillnad brist på motivation kan göra även i de hetaste av möten. Laget backade tydligt hem medan hemmalaget matade på, och skapade endast några halvchanser att få till en kvittering. Istället kunde AIK utöka sin ledning på stopptid då Emil Salomonsson styrde in Rasmus Lindkvist s volleyskott i en vacker båge, otagbart för Pontus Dahlberg.Inledningen av andra halvlek följde samma mönster som den första, och ur ett blåvitt perspektiv präglades den snarare av huvudvärk och kommentator Hussfelts amerikaniserade uttal av “Adekugbe”, än av något som hade med fotboll att göra. Med kvarten kvar tände den dock till något när Vajebah Sakor nickade in säsongens andra mål på hörna, för att sedan till sin stora förtret bli utbytt direkt. Men övriga laget kunde åtminstone skymta ett ljus i mörkret, och bestämde sig för att det här med poäng kanske inte var så dumt ändå. Trots att Blåvitt tryckte på mer än de gjort på hela matchen var dock AIK det bättre laget, och kunde utan några större problem hålla ställningarna till slutsignal. AIK bröt därmed sin dystra svit mot Blåvitt och säkrade Europaplatsen. För Hysén och gänget väntar en sista chans att ta tre poäng denna säsong hemma mot GIF Sundsvall Allsvenskan s sista omgång.