Trots en underläge efter 45 minuter vänder Blåvitt till seger borta mot Halmstad

Matchrapport Halmstad BK - IFK Göteborg 1-2 "Blåvitt skickar Halmstad mot Superettan"

Efter ett landslagsuppehåll ska de sista matcherna i årets Allsvenska spelas klart. För Blåvitts del ligger laget för typ första gången under säsongen på övre halvan av tabellen. Mörkare då för Halmstad som ligger sist med åtta poäng upp till kvalplatsen.



Blåvitt rivstartar efter avsparken och bara 20 sekunder in i matchen får Blåvitt matchens första målchans när Hysén slår till, men bollen styrs precis utanför stolpen och det blir blåvit hörna.



Det är inledningsvis Blvåitt som för spelet och Halmstad som försöker sticka upp när de får möjlighet till det. Halmstad söker ytorna bakom det blåvita mittfältet och till och från hittar de dem, och då får den blåvita backlinjen problem.



15 minuter in i matchen är det tydligt att det är en höstmatch utan större betydelse. Halmstad verkar inte riktigt tro på att de kan hålla sig kvar, och Blåvitt har inte så mycket att spela för.



Matchen är inte allt för välspelad och intrycket är att Blåvitt är laget som har de bättre spelarna men Halmstad som är mest intresserade av att vinna matchen. Det är trots allt bara tolv poäng kvar att spela om för ett Halmstad som under säsongen kanske egentligen spelat bättre än jumboplatsen visar.



I den tjugofemte matchminuten kommer Emil Salomonsson på efterkälken och Pontus Dalhberg kommer kommer ut. Av TV bilderna att döma är Pontus Dahlberg först på bollen och tvåa på Halmstadspelaren, men domaren uppfattar situationen annorlunda och pekar på straffpunkten.



En straff som även den går att diskutera - Halmstadspspelaren stannar upp mitt i ansatsen för att finta ner Dahlberg vilket irriterar flera Blåvita spelare. Trots att Dahlberg går rätt kan han inte stoppa bollen från att gå i mål. 1-0 till hemmalaget som får vind i seglet och fortsätter sätta press på Blåvitt.



Båda lagen har lite problem med planen som är blöt och tung i höstvädret - det faller till och med löv framför TV kamerorna ibland - men Halmstads vilja ger bättre resultat en Blåvitts skicklighet.



Den tunga planen gör att spelarna har svårt att få upp fart i sina löpningar, något som passar Halmstad bättre än Blåvitt som står högt med sin backlinje. Framför allt Emil som annars lever på sin fart har problem.



Första halvlek är en dåligt spelad historia och slutar till sist med en ledning för hemmalaget.



I paus går Sören Rieks ut och Patrik Karlsson Lagermyr kommer in istället.



’Paka’ är en kille som många har väldigt höga förväntningar på och han tycks fast besluten att visa att de förhoppningarna är rätt placerade och redan en minut in i första halvleken rullar han upp halva Halmstadsförsvaret och klackar snyggt bollen till Sebastian Eriksson som kommer fri med målvakten. Tyvärr för Blåvitts del står målvakten för en ett vaket agerande och kommer ut och gör sig stor och räddar.



Blåvitt kommer ut med en helt annan energi och sätter press på Halmstad och i den 53:e matchminuten kommer kvitteringen. ’Paka’ skjuter på täckande Halmstadspelare och returen slår August Erlingmark - på volley - in bollen i mål. Det är framtidens Blåvitt som levererar!



Blåvitt fortsätter pressen mot Halmstadmålet och det ser ut som om mycket luft lämnade Halmstad i och med målet. En förlust idag samtidigt som Jönköping vinner på måndag gör att Halmstad är klara för nedflyttning.



Blåvitt tar över markant och samarbetet Sebastian Eriksson - August Erlingmark - Patrik Karlsson Lagermyr ser väldigt lovande ut. I den 59:e matchminuten tar Blåvitt sånär ledningen när ’Seb’ och ’Paka’ väggspelar sig fram. Det slutar med att ’Paka’ slår en tunnel på en Halmstadförsvarare och frispelar Sebastian Eriksson än en gång. Men den här gången står Halmstadmålvakten för än bättre räddning och petar ut bollen till hörna. I det här läget kan Halmstad tacka sin målvakt för att de är kvar i matchen.



Matchen tappar lite i intensitet mellan minut 60 och 70 och det händer inte så mycket men det är fortsatt Blåvitt som styr matchen och Halmstad som försöker hålla huvudet över vattenytan.



Halmstad är antagligen fullt medvetna om att de behöver vinna matchen för att ha en realistisk chans att hålla sig kvar och de pressar hårt framåt vilket samtidigt ger stora luckor att utnyttja för Blåvitt.



Nästa stora blåvita målchans kommer även den efter ett samspel mellan ’Paka’ och August Erlingmark där ’Paka’ - precis som han gjorde med ’Seb’ tidigare - spelar August fri med målvakten, men än en gång står målvaken - matchens kanske bästa spelare - för en bra räddning.



Trots en många blåvita målchanser får Blåvitt inte in ett ledningmål och klockan tickar på. Samtidigt är Halmstad inte ofarliga när de väl kommer upp. De vet att de behöver vinna matchen och det syns tydligt att de inte är intresserade av bara en poäng.

Men Halmstad får svårare och svårare att ta sig fram, och taktiken med att behålla flera spelare i offensiva lägen och låta försvaret vara undertaliga tar ut sin rätt och de orkar helt enkelt inte vinna tillbaka bollen längre.



I den 89:e minuten är det då till sist ändå dags för Blåvitt att göra ledningsmålet när ’Seb’ snyggt spelar till nyligen inbytte Sam Adekugbe som slår in bollen i straffområdet och träffar Mikael Bomans fot. Avslutet är kontrollerat och går i mål. I och med det skickar Mikael Boman med stor sannolikhet ut sitt gamla lag Halmstad ur Allsvenskan.



Matchen är över och Blåvitt tar med sig alla tre poängen hem till Göteborg till sist. Trots den dåliga första halvleken känns resultatet rättvist och det är oerhört glädjande att se att ungdomarna tar för sig och står för spelet som tar Blåvitt tillbaka in i matchen.

0 KOMMENTARER 636 VISNINGAR

På Twitter: pihlbaoge

2017-10-14 16:10:00

