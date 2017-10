Hade det gått att vända underläget om inte Paka kommit in?

Spelarbetyg Halmstads BK - IFK Göteborg 1-2: Pakas spelglädje blev avgörande

Inhopparen Patrik Karlsson Lagemyr blev lite av tungan på vågen när IFK Göteborg besegrade Halmstads BK på bortaplan.

7 – Landslagsklass

6 – Mycket bra

5 – Bra

4 – Godkänd

3 – Underkänd

2 – Dålig

1 – Usel





Pontus Dahlberg - 4



Orsakade förvisso straffen, men situationen borde egentligen inte uppstått om markeringen på Haraldsson fungerat som det var tänkt. Gjorde inte sin bästa match men ändå klart godkänd.



Emil Salomonsson - 2



Stundtals ett rundningsmärke i kamp med Haraldsson på sin kant och framåt är inläggsfoten inte vad den har varit. Uddlös och långt ifrån den klass han visat de senaste säsongerna.



David Boo Wiklander - 3



Försvarsspelet såg stundtals ut som en hönsgård i första halvlek och utan att hänga ut någon mer än någon annan så har de bägge mittbackarna ett delat ansvar att styra upp det.



Thomas Rogne - 3



Blandade och gav matchen igenom. Gjorde ett par missar defensivt men också några fina brytningar. Men första halvlek var kaosartad bakåt och sånt straffar sig mot bättre lag.



Billy Nordström - 3 (ut 80)



Var överlag ganska osynlig men har inte lika höga förväntningar på sig som många andra i laget. Det märks dock att han inte håller allsvensk startplatsnivå.



Mikkel "Mix" Diskerud - 5



Överlag en av de bättre idag. Skapade mycket på egen hand matchen igenom och var en av få som visade rätt inställning även före paus.



Sebastian Eriksson - 3



Innermittfältet hade mycket svårt mot hemmalagets Aboubakar Keita i första halvlek då spelet överlag såg splittrat och oinspirerat ut. Som lagkapten har Sebastian Eriksson stort ansvar där.



August Erlingmark - 4 (ut 85)



Var inte alls bra i första halvlek men spelade upp sig rejält i och med att Patrik Karlsson Lagemyr kom in. Gjorde ett snyggt mål och varvade ytterligare några pigga räder med att bland annat ta ett lite onödigt gult kort.



Sören Rieks - 4 (ut 46)



En hyfsad första halvlek med ett par offensiva möjligheter mot slutet. Fick utgå till följd av huvudsmärtor ryktas det.



Mikael Boman - 5



Blev matchhjälte och var i övrigt ovanligt aktiv i det offensiva spelet. En av hans bättre insatser i år.



Tobias Hysén - 3



Var ganska osynlig och skapade inte så mycket framåt, tvärtom mot vad han skämt bort supportrarna med under säsongen. Som tur var kunde andra kliva fram när Hyséns insats inte var på topp.



Patrik Karlsson Lagemyr - 5 (in 46)



Tungan på vågen idag. När Paka kom in efter paus syntes spelglädjen återigen på planen och det var i mångt och mycket tack vare honom som spelarna ryckte tag i sig själva och lyckades vända underläget.



Sam Adekugbe (in 80) och Vajebah Sakor (in 85) spelade för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 875 VISNINGAR

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-10-14 16:17:15 david_berg88@hotmail.comPå Twitter: @_david_berg_2017-10-14 16:17:15

