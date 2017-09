Sören Rieks blixtrade till ibland men det räckte inte hela vägen.

Spelarbetyg IFK Göteborg - Djurgårdens IF 1-3: Undermåligt försvarsspel

Den nykomponerade backlinjen imponerade inte när IFK Göteborg förlorade mot Djurgården på måndagen.



Pontus Dahlberg - 4



Borde kanske ha tagit tredje målet som gick hyfsat rakt på men det var inte lätt när han inte fick hjälp av försvaret. Gjorde annars flera bra räddningar och var placeringssäker.



Emil Salomonsson - 3



Spelade fram Mrabti till första målet av misstag när han kunde släppt bollen istället. Dålig kommunikation av medspelarna? Försökte nå fram med några inlägg offensivt.



David Boo Wiklander - 3



Gjorde en riktigt fin första halvlek med en hel del bra brytningar. I inledningen av andra var backlinjen väldigt virrig, vilket fällde avgörandet.



August Erlingmark - 2



Svag i närkampsspelet matchen igenom och försvarsspelet var överlag mycket passivt. Lite bättre när han klev upp på mittfältet i andra halvlek.



Billy Nordström - 2 (ut 79)



Lämnade ofta Boo Wiklander ensam att försvara sedan hans offensiva utflykter resulterat i omställningar. När han väg fick bollen under kontroll i anfall såg han inte ut att veta var han skulle göra av den.



Mikkel "Mix" Diskerud - 3



Ojämn. Hade några pigga räder på sin högerkant men förlorade mycket boll och slog bort passningar.



Sebastian Eriksson - 4



En av de bättre blåvita på plan. Inblandad i målet och var flera gånger nere och hjälpte till i defensiven.



Vajebah Sakor - 3 (ut 67)



Bra i första halvlek men försvann helt efter paus och var den förste



Sören Rieks - 4



Hade ett par mottagningar och avslut som höll riktigt hög klass. Dock utan resultat.



Mikael Boman - 4 (ut 76)



Gjorde ett typiskt Boman-mål och lyckades ganska väl med att markera Kim Källström, återigen.



Tobias Hysén - 4



En pigg första halvlek då han oroade offensivt gång på gång.



Patrik Karlsson Lagemyr - 4 (in 67)



Bidrog med pigga fötter. Efter en trevande inledning med ett par bolltapp hade han några bra djupledsbollar och en fin soloräd.



